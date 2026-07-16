Deviza
EUR/HUF359,97 +0,14% USD/HUF313,97 +0,19% GBP/HUF424,09 -0,04% CHF/HUF389,11 -0,08% PLN/HUF83,18 +0,02% RON/HUF68,69 +0,11% CZK/HUF14,88 +0,21% EUR/HUF359,97 +0,14% USD/HUF313,97 +0,19% GBP/HUF424,09 -0,04% CHF/HUF389,11 -0,08% PLN/HUF83,18 +0,02% RON/HUF68,69 +0,11% CZK/HUF14,88 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 006,74 +0,82% MTELEKOM2 618 +0,69% MOL4 192 -0,67% OTP45 070 +1,62% RICHTER12 060 +0,41% OPUS370 +2,57% ANY7 170 +1,12% AUTOWALLIS144,5 0% WABERERS4 840 +0,83% BUMIX9 345,25 +0,55% CETOP4 777,15 -0,39% CETOP NTR3 067,08 +0,34% BUX142 006,74 +0,82% MTELEKOM2 618 +0,69% MOL4 192 -0,67% OTP45 070 +1,62% RICHTER12 060 +0,41% OPUS370 +2,57% ANY7 170 +1,12% AUTOWALLIS144,5 0% WABERERS4 840 +0,83% BUMIX9 345,25 +0,55% CETOP4 777,15 -0,39% CETOP NTR3 067,08 +0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mezőgazdaság
orosz-ukrán háború
búzaár
búza

Kétéves csúcson a búza ára, visszatért a piacra a 2022-es gabonaválság árnyéka

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kétéves csúcsra emelkedett a búza világpiaci ára, miután az orosz és ukrán támadások egyre közvetlenebbül veszélyeztetik a fekete-tengeri hajózást. A háborús kockázati felár az európai terménypiacokon is megjelent: a párizsi malmi búza legközelebbi határidős jegyzése csütörtök délelőtt már meghaladta a tonnánkénti 233 eurót.
Dénes Zoltán
2026.07.16, 12:38

A búza határidős árfolyama a szerdai 5 százalékos emelkedést követően megtartotta nyereségét, mivel az ukrán és orosz fekete-tengeri csapások veszélyeztették a hadviselő országok kulcsfontosságú exportútvonalát. A Bloomberg tudósítása szerint a chicagói árutőzsdén a legaktívabb búzakontraktus ára csütörtökön 3,1 százalékkal emelkedett, és 2024. május vége óta nem látott szintet ért el. A jegyzés immár harmadik egymást követő kereskedési napon erősödött, a búza ára pedig a hét eleje óta mintegy 7 százalékkal nőtt.

búza, búza ára, búzatermés, orosz-ukrán háború, Fekete-tenger,
A Fekete-tengeren zajló orosz-ukrán ellenségeskedés miatt, megugrott a búza ára Fotó: Rory Doyle

A piac attól tart, hogy a kölcsönös támadások akadályozhatják a világ két meghatározó gabonaexportőrének szállításait. Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, Ukrajna pedig továbbra is fontos szereplője a búza-, kukorica- és növényiolaj-piacnak. Mindkét ország számára a Fekete-tenger jelenti a legfontosabb összeköttetést a világpiacokkal.

Az áremelkedés Európában még látványosabb volt. Az Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) július 16-án, közép-európai idő szerint 11.40-kor frissített adatai szerint, a párizsi Euronext szeptemberi malmibúza-kontraktusa tonnánként 233,25 eurón állt, ami további 1,75 eurós napon belüli erősödést jelentett. A decemberi lejárat 235,50, a 2027. márciusi kontraktus pedig 237,50 eurón mozgott.

A jegyzések ugyanakkor már az előző kereskedési napon rendkívüli mértékben megugrottak. A szeptemberi európai búza ára szerdán 15 euróval, közel 7 százalékkal emelkedett, így a csütörtöki mérsékeltebb drágulás már egy magasabb árszintről indult. A chicagói szeptemberi búza csütörtök délelőtt 684,5 centnél járt vékánként, további 7 centes emelkedéssel.

Nem csak a búza, a többi termény is drágulni kezdett 

A fekete-tengeri konfliktus hatása más európai terménypiacokra is átterjedt. A párizsi kukorica augusztusi jegyzése tonnánként 246,50 euróra, a novemberi 246,75 euróra emelkedett. Bár itt meg kell jegyezni, hogy a kukorica árára hatással lehetett az aszály miatt Franciaországban előrejelzett jelentős terménykiesés is. Az augusztusi repce 539,75 eurón forgott, míg a novemberi kontraktus 549,25 euróra drágult.

A búza árrobbanása így részben magával húzta a takarmánygabonákat és az olajos magvakat is. 

A piaci szereplők egyelőre elsősorban a szállítások megszakadását árazzák, de az esetleges műtrágya- és energiaellátási zavarok tovább szélesíthetik az áremelkedést.

Mike Verdin, a CRM AgriCommodities vezető piaci tanácsadója a Bloombergnek arról beszélt, hogy bár most elsősorban a búza került a befektetők figyelmének középpontjába, a fekete-tengeri szállítások fennakadása szélesebb körű élelmiszerár-emelkedést is okozhat. A kockázat különösen akkor válna súlyossá, ha a konfliktus a műtrágyaszállításokat is érintené.

Hajók és kikötők kerültek célkeresztbe

Az ukrán erők az elmúlt napokban több mint száz, Oroszországhoz köthető hajót támadtak meg az Azovi-tengeren, majd több orosz hajót a Fekete-tengeren is csapás ért. Moszkva ezzel párhuzamosan fokozta az ukrán kikötők és hajók elleni támadásokat.

Az orosz védelmi minisztérium július 16-án azt közölte, hogy az odesszai és a pivdennyiji kikötő infrastruktúráját, valamint egy tengeri hajót is eltalált. A két fél az elmúlt hetekben egyre gyakrabban támadja a másik gazdasági és logisztikai szempontból fontos létesítményeit.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az ukrán agrártermelői érdekképviselet szerint az ország már elveszítette fekete-tengeri gabonaexport-kapacitásának mintegy harmadát. Az odesszai térség kikötőinek havi átrakási kapacitása a korábbi mintegy 6 millió tonnáról 4 millió tonnára csökkent.

Ukrajna mezőgazdasági kivitelének több mint 90 százaléka az odesszai régió három nagy kikötőjén keresztül jut el a külpiacokra. A támadások miatt azonban négy jelentős gabonaterminál már felfüggesztette a terményvásárlást, a Kernel pedig leállította a működését a csornomorszki kikötőben. A hajótulajdonosok növekvő óvatossága eközben a fuvardíjakat is felfelé hajtja.

A 2022-es válság emléke tért vissza

A jelenlegi helyzet a háború 2022-es kezdetét idézi, amikor az ukrán kikötők lezárása miatt több millió tonna gabona rekedt az országban, és történelmi magasságba emelkedtek a nemzetközi terményárak.

Vitor Pistoia, a Rabobank vezető gabona- és olajosmag-elemzője ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a mostani áremelkedés valószínűleg korlátozottabb marad. A háború kezdetén nemcsak az export, hanem a közelgő északi féltekei vetési és termesztési szezon termelési kilátásai is veszélybe kerültek. A piacnak ezért egyszerre kellett beáraznia az alacsonyabb termés és az exportkiesés lehetőségét.

  • 2026-ban a befektetők figyelme elsősorban 
  • a meglévő gabonakészletek kiszállítására, 
  • a kikötők működésére 
  • és a hajózási útvonalak biztonságára összpontosul. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a drágulás gyorsan véget érne. Amennyiben a támadások folytatódnak, további terminálok esnek ki, vagy a biztosítási és tengeri fuvarköltségek tovább emelkednek, a jelenlegi háborús felár tartósan beépülhet az európai búzaárakba. Ez a közép-európai, így a magyar fizikai gabonapiacon is erősítheti az áremelkedési várakozásokat, még akkor is, ha a hazai árakban a betakarítás előrehaladása és az idei termés mennyisége rövid távon fékező hatást gyakorol.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu