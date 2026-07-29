Géppuskákkal védené gabonaszállító hajóit Oroszország az ukrán dróntámadásoktól

Fegyveres teherszállító hajókkal próbálná újraindítani Oroszország az Azovi-tenger gyakorlatilag megbénult gabonaforgalmát. A búzapiac már világszinten reagált a szállítási bizonytalanságokra, a háborús kockázatok elkezdtek beépülni az árakba. A Bloomberg értesülése szerint az orosz katonai és közlekedési hatóságok arról egyeztetnek a gabonakereskedőkkel és a hajótulajdonosokkal, hogy átmenetileg nehézgéppuskákkal, páncéllemezekkel, homokzsákokkal és drónelhárító hálókkal szereljék fel az ömlesztett árut szállító hajókat.

A 2026. július 19-én az ukrán haditengerészet által készített és közzétett fényképen a megsemmisült Golden Leo teherhajó látható a Fekete-tengeren, egy állítólagos orosz rakétatámadás után. A teherhajókat érő támadások a búzapiac árait is befolyásolják Fotó: AFP

A tervek mobil rakétaindítók alkalmazását is felvetik. Az úgynevezett „go-pro” eljárás szerint katonai egységek az azovi kikötőkben szállnának fel a hajókra, és előre kialakított állásokra telepítenék a hőkamerával vagy éjjellátó irányzékkal felszerelt nehézgéppuskákat. A katonák – Kalasnyikov gépkarabélyokkal – a Kercsi-szoroson való áthaladásig kísérnék a szállítmányokat, majd a fegyverekkel és a lőszerrel együtt elhagynák a hajókat.

A másik elképzelés szerint a kereskedelmi hajók konvojokban, orosz katonai járőrhajók kíséretében közlekednének az Azovi- és a Fekete-tenger között. A Bloomberg forrásai szerint az átalakítás és a fegyveres védelem költségét a hajótulajdonosoknak és a kereskedőknek kellene állniuk. Az érintettek egy része ugyanakkor kételkedik abban, hogy a drága intézkedések valóban hatékony védelmet nyújtanának.

A javaslatok elfogadásáról egyelőre nincs hivatalos döntés. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyan azt mondta, hogy az orosz haditengerészet képes megvédeni a kereskedelmi flottát, de elismerte: fegyverek telepítését civil hajókra a nemzetközi jog tiltja.

Búzapiac: Oroszország gabonakivitelének negyede került veszélybe

Az Azovi-tenger azért kulcsfontosságú, mert normális körülmények között innen indul az orosz gabonakivitel mintegy negyede. Az útvonal elsősorban az ország déli, nagy gabonatermelő régióit köti össze a nemzetközi piacokkal. Az ukrán dróntámadások azonban július eleje óta súlyosan korlátozzák a hajózást. A Latifundist Reutersre hivatkozó összefoglalója szerint az ukrán egységek három hét alatt több mint 180 hajót és más tengeri célpontot támadtak meg a megszállt Krím környezetében. A hadműveletek az Azovi-tengeren kezdődtek, majd átterjedtek a Fekete-tengerre is.