Kölcsönös támadásokat indított Oroszország és Ukrajna kulcsfontosságú tengeri gabonaexport-átjárókra: meglódult a búza ára

Újra közvetlenül veszélybe kerültek a fekete-tengeri térség meghatározó gabonaexport-útvonalai, miután Oroszország és Ukrajna egymás kikötői, hajói és logisztikai infrastruktúrája ellen hajtott végre támadásokat. Megmozdult a búzapiac is a támadások után. A szállítások akadozásának hírére jelentős kockázati felár épült be a búza árába, miközben az ukrán Chornomorsk egyik legnagyobb terminálján több tízezer tonna gabona és napraforgóolaj került veszélybe.

Megmozdult a búzapiac, támadás érte a fekete-tengeri gabonaútvonalakat Fotó: OLGA MALTSEVA

A Bloomberg beszámolója szerint, az ukrán erők drónokkal támadtak hajókat a Taganrogi-öbölben és az Azovi-tengeren. Az orosz közlések szerint az egyik támadásban egy tengerész életét vesztette, több hajón pedig tűz ütött ki. Az ukrán fél ennél jóval nagyobb, összesen 28 érintett hajóról számolt be, ezt azonban független forrásból nem lehetett megerősíteni. Ukrán források szerint, az orosz erők megtámadtak egy Togo zászlaja alatt hajózó civil kereskedelmi hajót is, miközben az műtrágyákat rakodott ki az odesszai régió kikötőjében. A támadásban három legénységi tag meghalt, további öt tengerész pedig megsebesült.

Az ukrán támadások után Oroszország ideiglenesen leállította a hajóforgalmat a Don folyót az Azovi-tengerrel összekötő Don–Azov-csatornán, és felfüggesztette a Kercsi-szoroson történő áthaladás engedélyezését is. A Reuters által idézett piaci becslések szerint az Azovi-tengeren keresztül haladhat az orosz búzaexport közel egynegyede, ezért már egy rövidebb lezárás is torlódásokat, magasabb fuvardíjakat és késedelmes szállításokat okozhat.

Nem csak a búzapiac reagált az eseményekre

A kereskedők gyorsan reagáltak a hírekre. A párizsi Euronext szeptemberi malmibúza-kontraktusa pénteken napközben csaknem 4 százalékkal, hathetes csúcsra emelkedett. A kontraktus július 10-én tonnánként 215,75–216 euró körül mozgott, míg egy hónappal korábban még 200 euró közelében járt.

Смогли улучшить рекорд дидов, в ходе Крымской войны за почти год было затоплено 80-90 судов для проигранной обороны Севастополя, за неполных 2 недели 2026 года уже более 100 кораблей на дне Азовского моря.

🇷🇺 - фперет. pic.twitter.com/tph7qKQJtv — Lev T 2 🇵🇦🇺🇦 #MUGA-fella (@LeoPanamaNow) July 13, 2026

Chicagóban a búza jegyzése ugyancsak megugrott: a CBOT közeli kontraktusa pénteken 6,30 dollár fölé, bushelenként mintegy 6,33 dollárra emelkedett. Hétfőn kisebb korrekció következett, az irányadó ár július 13-án 6,30 dollár körül alakult, de így is csaknem 7 százalékkal haladta meg az egy hónappal korábbi szintet, és több mint 16 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.