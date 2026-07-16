Feketén-fehéren leírták, hogy miért tarolja le a fél világot a kínai autógyártás: a BYD kalóz üzleti modellje mindent visz – „A ragadozó bekeríti a piacokat”

A kínai autóipari vállalat, a BYD valósággal leuralja a világ autópiacait. Európa erre tétovázással reagál, Kanada megnyitja Amerika északi kapuját, Mexikó pedig Kína amerikai autópiac elleni offenzívájának déli hadszínterévé válik. A Politico szerint az ipari háborúkat mindig így veszítik el: nem megadással, hanem azzal, hogy hagyják a ragadozót körbezárni a piacokat, miközben a lehetséges áldozatok halogatják a cselekvést.

A BYD a globális autóipar egyik legfontosabb szereplőjévé vált / Fotó: Shutterstock

A BYD a kínai üzleti modell iskolapéldája: másolás, tudáselsajátítás, állami támogatás, felfuttatás, dömping és uralkodó piaci pozíció megszerzése. A vállalat 1995-ben akkumulátorgyártóként kezdte működését. Mára azonban eljutott odáig, hogy megelőzte a Teslát, és a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált. Ráadásul azt tervezi, hogy öt éven belül letaszítja trónjáról a Toyotát, ami meglehetősen erős vállalás, lévén a japán autógyár jelenleg kétszer annyi járművet ad el, mint kínai riválisa. A kínai vállalat 2025-ben összesen 4,6 millió járművet értékesített, ebből mintegy 2,26 millió tisztán akkumulátoros elektromos autót. Összehasonlításképpen a Tesla körülbelül 1,6 millió járművet szállított ki tavaly.

Így vált piacvezetővé a BYD

A BYD első autói arról váltak hírhedtté, hogy a Toyota és a Honda modelljeit másolták. Az áttörést jelentő F3-as modell gyakorlatilag a Toyota Corolla másolata volt, Honda-jegyekkel. A BYD azonban gyorsan másolt, éppen annyit módosított, amennyi szükséges volt, majd kínai gyártempóban felfuttatta a termelést.

Ezt követte a beszállítói stratégia. A BYD alkatrészeket rendelt beszállítóktól, majd miután visszafejtette és teljesen megértette azok működését, megszüntette velük az együttműködést, és maga kezdte gyártani a komponenseket. Ma már egyetlen vállalaton belül készülnek az akkumulátorok, villanymotorok, elektronikai rendszerek, hajtásláncok, félvezetők és számos egyéb alkatrész. A beszállítók azt hitték, hogy ügyfelet szereztek, végül azonban rá kellett döbbenniük, hogy fizetség nélküli oktatókká váltak.

Kína ezt követően továbbfejlesztette ügynevezett kalózmodelljét. A külföldi autógyártóknak hatalmas fogyasztói piacához való hozzáférést kínált vegyesvállalatok létrehozásán keresztül, cserébe pedig kikényszerítette a technológiaátadást. Ennek révén megszerezte a mérnöki módszereket, a gyártási fegyelmet, a beszállítói hálózatokat, a minőségbiztosítási rendszereket és a kutatás-fejlesztési kapacitásokat.