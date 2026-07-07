Most viheti be a kegyelemdöfést a BYD a német autóiparnak: a kínai autógyártó új modellje szinte agyonveri a teljes piacot – hónapokon belül Magyarországra is megérkezhet

Mindössze harminc óra kellett ahhoz, hogy a BYD legújabb zászlóshajója, a Seal 08 begyűjtse azt a 65 ezer véglegesített megrendelést, amivel máris a vállalat egyik legsikeresebb debütáló modellje lett. A kínai gyártó szerint az autó az „egymillió jüanos autók teljesítményét” nyújtja, miközben az ára Kínában kevesebb mint 30 ezer dollárnak megfelelő szintről indul. Ez az ár-érték arány is lehet a magyarázata annak, hogy miért kapkodták el ilyen tempóban a vásárlók.

A BYD Seal / Fotó: Jade Gao / AFP

Az E-cars.hu cikke szerint a Szegeden gyárat építő BYD eddig főleg az olcsó modelljeiről volt ismert. A Seagull, amely Kínában 56 800 jüanos, azaz kevesebb mint 10 ezer dolláros áron indult, több nemzetközi piacon Dolphin Surf vagy Dolphin Mini néven fut, és a márka egyik legnagyobb volumenű terméke lett. Az elmúlt hónapokban azonban a vállalat láthatóan más irányba is nyitott: elektromos szupersportautók, prémium SUV-modellek és a legkelendőbb típusok frissített változatai jelentek meg egymás után, a Seal 08 pedig ennek a felfelé mozdulásnak lett az eddigi csúcspontja.

A Xueqiu elemzőjének, Andy Dingnek az összesítése szerint a Seal 08-ra az indulást követő valamivel több mint 30 óra alatt mintegy 65 ezer végleges rendelés érkezett. Ebből körülbelül 40 ezer még június 12. óta érkezett előrendelésként, a fennmaradó több mint 25 ezer pedig már az értékesítés hivatalos megkezdése után futott be. Mindez azt jelenti, hogy a modell a nyilvános értékesítés első napjában is jelentős darabszámot termelt, függetlenül a korábbi előfoglalásoktól.

A vásárlói preferenciák is világos képet mutatnak, hiszen a tisztán elektromos Seal 08 vitte el az összes megrendelés több mint 65 százalékát, a plug-in hibrid változatokkal szemben. Azok között, akik az elektromos verziót választották, egyértelműen az összkerékhajtású (AWD) kivitel lett a favorit, ami arra utal, hogy a vásárlók nem elsősorban a legolcsóbb konfigurációra hajtottak, hanem tudatosan a teljesítményesebb, komfortosabb változatot keresték.

A legnagyobbakkal is versenyre kel a BYD

A BYD június 2-án mutatta be hivatalosan a Seal 08-at, amely egyszerre elérhető tisztán elektromos (EV) és plug-in hibrid (PHEV) hajtáslánccal is. A modellcsalád összesen hat változatból áll: három elektromos és három plug-in hibrid kivitelből, és mindkét hajtásváltozat alapára azonos, 196 900 jüan, ami nagyjából 29 ezer dollárnak felel meg. Ez a fajta párhuzamos kínálat – ugyanazon karosszériához igazított elektromos és hibrid opció – egyre inkább a BYD védjegyévé válik, hiszen a vállalat így egyszerre tudja megszólítani a teljesen elektromos hajtásra váltó és a hatótáv-szorongástól még tartó vásárlói szegmenst is.