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hatósági ellenőrzés
Szeged
BYD

Totális fordulat, megtörte a csendet a szegedi BYD-gyár: először nyilatkozott a hatósági razziáról, semmi se úgy történt – „Nem felel meg a valóságnak”

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Magyar hatósági ellenőrök jelentek meg kedden a szegedi BYD-gyárnál, ahol elsősorban az építkezésen dolgozók iratait vizsgálták – írtuk a kínai South China Morning Post értesülései alapján. Az ellenőrzés a lap szerint egy nappal azután történt, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: a kormány átvilágítja a kínai autógyártó magyarországi beruházásához kapcsolódó korábbi döntéseket, támogatásokat és engedményeket. Lapunknak nyilatkozott a szegedi BYD-gyár, s közölték: semmiféle ellenőrzés nem volt.
VG
2026.07.24, 06:40

A lap forrása szerint a hatóságok a munkások tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási kártyáit, munkaszerződéseit és más jogi dokumentumait ellenőrizték. Arról nem adtak hivatalos tájékoztatást, hogy a helyszíni vizsgálat közvetlenül része volt-e a kormány által bejelentett szélesebb körű eljárásnak. A BYD szerint viszont „az értesülés valótlan”.

BYD, gyár, Szeged
A BYD szerint valótlan az az állítás, ami szerint hatósági razzia volt a szegedi gyárban
Fotó: Joó István / Facebook

A BYD szerint nem történt hatósági razzia a szegedi gyárban

„A szegedi BYD-gyár építkezésén nem történt hatósági razzia, és nem került sor a munkavállalók ilyen jellegű ellenőrzésére sem. 

A rendelkezésünkre álló információk alapján a hivatkozott beszámoló állítása nem felel meg a valóságnak

– áll a BYD lapunkkal közölt válaszában, melyben az állítólagos hatósági razziáról kérdeztük a céget. 

A hatósági helyszíni ellenőrzés közvetlen előzményének tekinthető, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben azt mondta, hogy megvizsgálják a szegedi beruházáshoz kapcsolódó valamennyi döntést, tárgyalást és állami kötelezettségvállalást, amelyben Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter részt vett. A kormányfő közlése szerint az ellenőrzés kiterjedhet 

  • az állami támogatásokra, 
  • az adókedvezményekre, 
  • a gyorsított engedélyezési eljárásokra, 
  • a környezetvédelmi könnyítésekre és azokra a közpénzből finanszírozott fejlesztésekre is, amelyek a beruházást segítették.

A miniszterelnök bejelentésének közvetlen előzménye, hogy Szijjártó Péter a múlt héten bejelentette: lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD külső kapcsolatokért, valamint új üzleti lehetőségekért felelős vezetőjeként folytatja pályafutását. A kinevezés összeférhetetlenségi kérdéseket vethet fel.

Mint írtuk, a BYD-beruházás átvilágítása – amennyiben az megvalósul – egy szélesebb kormányzati irányváltás része lehet. A májusban hivatalba lépett új kabinet vizsgálni kezdte az előző kormány idején Magyarországra érkezett kínai beruházásokat, különös tekintettel a munkaügyi és környezetvédelmi szabályok betartására.

Ez azt jelenti, hogy a szegedi helyszíni ellenőrzés következményei nem feltétlenül korlátozódnak a BYD-ra. Amennyiben a kormány egységes elvek alapján tekinti át a korábbi kínai beruházásokat, más kínai hátterű vállalatoknál is ellenőrizhetik a munkavállalók jogi helyzetét, az engedélyezési eljárásokat, az állami támogatásokat és a környezetvédelmi vállalásokat.

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