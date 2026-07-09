Váratlant húzott a a szegeden is gyárat építő BYD: nem elégedett a számokkal – óriási bővítésbe kezd a kínai márka, csúcsra járatja a termelést
A BYD vezetése az üzbég kormánnyal folytatott tárgyalásokon a dzsizaki (Jizzakh) üzemben zajló termelés bővítéséről, a beszállítói lokalizáció erősítéséről és az exportkapacitások növeléséről egyeztetett – számol be arról az Interfax. Emellett napirendre került egy országos gyorstöltő-hálózat kiépítése is, amely az elektromos autók elterjedésének egyik legfontosabb feltétele. A közép-ázsiai beruházás jól illeszkedik a BYD globális expanziójába, amely egyre nagyobb nyomás alá helyezi az európai autógyártókat. A vállalat európai főtanácsadója, Alfredo Altavilla a napokban egyértelmű figyelmeztetést küldött az iparágnak: szerinte a Volkswagen-csoportnál bejelentett nagyszabású leépítések azt jelzik, hogy az európai autóiparnak sürgősen alkalmazkodnia kell a megváltozott versenyhelyzethez.
Üzbegisztánra is támaszkodva pörgetné fel a BYD az exportját
Az üzbég–kínai vegyesvállalat első elektromos autója 2024 nyarán gördült le a gyártósorról. A jelenleg évi 50 ezer jármű gyártására képes üzemben a Chazor és a Song Plus Champion modellek készülnek, a BYD azonban ennél jóval nagyobb szerepet szán az országnak regionális exportstratégiájában. Vagyis a gyártási darabszámmal nem elégedett.
Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az európai autóipar történetének egyik legnagyobb válságát éli, s mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk: bár a helyzetért sokan kizárólag a BYD-t és más kínai versenyzőket tesznek felelőssé, a kínai cégek bár szinte valóban ott állnak a „halálos ágynál”, de nem ezek a vállalatok okozzák közvetlenül az európai autógyártás vesztét – ha valóban jelentős leépülés is kezdődik az ágazatban. Altavilla a frankfurti Automotive Europe konferencián úgy fogalmazott, hogy a Volkswagen átalakítása „ébresztő" az egész európai autóipar számára. Szerinte a piacgazdaság logikája egyértelmű: azok a szereplők maradnak talpon, amelyek képesek felvenni a versenyt a gyorsan fejlődő kínai gyártókkal.
A kijelentés különösen persze annak fényében figyelemre méltó, hogy a BYD európai jelenléte látványosan erősödik.
A vállalat célja, hogy öt éven belül teljes értékű európai gyártóként tekintsenek rá, ezért három éven belül valamennyi Európában értékesített autóját helyi üzemekben kívánja előállítani.
Ebben fontos szerepet kap a Szegeden épülő BYD-gyár, amely a vállalat európai termelési hálózatának egyik legfontosabb bázisa lesz. Emellett a cég már egy újabb, dél-európai üzem létrehozását is vizsgálja, a lehetséges helyszínek között
- Spanyolország, és
- Franciaország is
szerepel.
A BYD már nem csak gyárakat lát, hanem komplett ökoszisztémákat
Az üzbegisztáni gyorstöltő-hálózat terve ugyanakkor arra utal, hogy a BYD stratégiája jóval túlmutat a gyárépítéseken. A kínai vállalat egyszerre fejleszti a gyártókapacitásokat, a beszállítói láncokat, az exportot és az elektromos közlekedéshez szükséges infrastruktúrát. Ez a modell hosszabb távon jelentős versenyelőnyt biztosíthat számára olyan piacokon is, ahol az elektromos autók elterjedését eddig elsősorban a töltőhálózat hiánya fékezte.
Mindez tovább erősíti azt a képet, hogy miközben az európai autógyártók jelentős része költségcsökkentéssel és szerkezeti átalakításokkal küzd, a BYD egyszerre több kontinensen építi ki gyártási és infrastrukturális jelenlétét.
A kínai vállalat terjeszkedése így már nem csupán az autóeladásokban, hanem az elektromos mobilitás teljes ökoszisztémájának kiépítésében is egyre komolyabb kihívást jelent az európai szereplők számára. A BYD európai térnyerése az autóipar történetének egyik leggyorsabb piaci expanziója, és még nagyon messze van a vége. A szegedi üzem egyelőre nem is termel, jön egy, vagy két további európai gyár, komoly potenciál van bennük.