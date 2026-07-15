A BYD az amerikai piac nélkül is legyőzheti a Toyotát: a világ legnagyobb autógyártója akar lenni

A BYD az amerikai piac nélkül is átveheti a Toyotától a világ legnagyobb autógyártójának címét az eladások alapján – mondta a Financial Timesnak Stella Li, a kínai vállalat nemzetközi üzletágának vezetője. Nyilatkozata arra utal, hogy a cég még intenzívebb európai terjeszkedésre készül.

A BYD öt éven belül letaszítaná trónjáról a Toyotát / Fotó: Xinhua via AFP

A BYD alapítója és vezérigazgatója, Wang Chuanfu múlt hónapban meglepte az autóipart, amikor bejelentette: öt éven belül le akarja taszítani a Toyotát az első helyről. A terv alapját a villámtöltési technológia gyors fejlődése és a robbanásszerű nemzetközi növekedés jelenti.

A BYD tavaly 4,5 millió járművet értékesített, ami jóval elmarad a Toyota 10,5 milliós eladásától.

A japán vállalat eredményében azonban jelentős szerepet játszik az amerikai piac, valamint az is, hogy továbbra is nagy számban értékesít belső égésű motoros modelleket.

Úgy gondolom, ezt az ambiciózus célt kizárólag a saját organikus növekedésünkre alapozta

– mondta Stella Li. „Nincs szükségünk az amerikai piacra ahhoz, hogy ezt elérjük.”

A BYD nem tervez felvásárlásokat

Li szerint a sencseni székhelyű, és Szegeden óriásgyárat építő BYD felvásárlások nélkül is megszerezheti a világelső pozíciót a Toyotától, amely 2020 óta vezeti a globális rangsort. Az autóiparban sokan kétkedve fogadták Wang bejelentését, mivel

a BYD továbbra sem fér hozzá az Egyesült Államok piacához, amely Kína után a világ második legnagyobb autópiaca.

A Biden-kormányzat által bevezetett magas vámok az elektromos autókra, valamint a kínai szoftverek használatát korlátozó intézkedések gyakorlatilag kizárták a BYD-t az amerikai személyautó-piacról. A vállalat ugyanakkor Kaliforniában nehéz-tehergépjárműveket gyárt, és ezekből már több mint százat értékesített az Egyesült Államokban.

Öldöklő a verseny a hazai piacon

Az amerikai piac hiánya továbbra is kihívást jelent a BYD számára, különösen úgy, hogy a kínai autópiacon kiélezett árverseny alakult ki, miközben Peking visszafogta az elektromos járművek támogatását.

A BYD első féléves értékesítése 16 százalékkal csökkent, mivel a hazai piac jelentős lassulása ellensúlyozta az európai, délkelet-ázsiai és latin-amerikai terjeszkedés eredményeit.