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kiskereskedelmi lánc
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piac

Rekord lett az ország egyik legnagyobb áruházláncának eladásából – soha nem látott nagyságú hitel kellett hozzá, ez abszolút csúcs

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Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romaniát a Paval Holding 823 millió euróért, azaz mintegy 293 milliárd forintért – írja az economica.net a Banca Transilvania közleménye alapján. A jelentős román kiskereskedelmi lánc akvizíciója több száz boltot érintett, a tranzakció a romániai pénzpiac valaha volt legnagyobb értékű kölcsönével valósul meg. A Carrefour pozícióvesztése már tart egy ideje a közép- és dél-európai térségben.
VG - MTI
2026.07.01, 17:14

A román üzletemberek tulajdonában levő Paval Holding a tranzakciót részben a kolozsvári székhelyű Banca Transilvania hiteléből finanszírozta, a romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével. Miként arról a Világgazdaság beszámolt, nemrég a román versenyhatóság jóváhagyta azt a 823 millió eurós tranzakciót, mely során a Carrefour Romania 478 üzletből álló bolthálózatát a Dedeman barkácsláncot tulajdonló Pavăl Holdingnak adja el. A romániai boltok értékesítése is egy hosszabb átalakulási folyamat része lehet, ugyanis a Carrefour 2025 elején elindított portfólió-felülvizsgálatának célja, hogy jelenlétüket elsősorban a franciaországi, spanyolországi és brazíliai piacon erősítsék. Nemrég megírtuk: a Carrefour Lengyelországban is visszaszorul a piacon, és inkább francia, brazíliai piacaira koncentrál.

bolt, Carrefour
A romániai Carrefour felvásárlásához minden idők legnagyobb romániai pénzintézeti hitelét biztosította a Banca Transilvania
Fotó: Getty Images

2001-ben kezdődött a Carrefour romániai odüsszeiája, most végéhez ér

A románai tranzakcióban a Paval Holding a Carrefour négy romániai leányvállalatát 

  • Carrefour Romania, 
  • Supeco Investment, 
  • Bringo Magazin, 
  • Columbus Active 

vásárolta fel. 

A francia keskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon, ahol 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett.

A Carrefour csoport 2025-ös romániai árbevétele 3,2 milliárd euró (mintegy 1140 milliárd forint) volt, a vállalat globális forgalmának kb. 3,5 százalékát tette ki.

A bukaresti versenyhivatal június 23-án közölte, hogy zöld jelzést ad a felvásárlásnak.

A Paval Holdingnak főleg a kiskereskedelem, az ingatlanfejlesztés és az idegenforgalom terén vannak érdekeltségei. A cégcsoport legnagyobb vállalata a barkácsáruházakat működtető Dedeman, amely tavaly 13,157 milliárd lej (mintegy 894 milliárd forint) árbevétel mellett 1,635 milliárd lej (mintegy 111 milliárd forint) nettó nyereséget ért el.

A Banca Transilvania a piacvezető bank Romániában, a tavalyi év végén aktívumainak az értéke 210,414 milliárd lej (14 295 milliárd forint) volt, 21,98 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett.

Hátrál Közép- és Dél-Európában a Carrefour

„Ez egy meghatározó pillanat a Banca Transilvania számára, amely igazolja a képességünket helyi bajnokok és nagy lélegzetű projektek támogatására” - nyilatkozta Omer Tetik, a tranzakcióban részt vevő bank vezérigazgatója.

„Köszönet partnereinknek a Banca Transilvaniától, a teljes folyamat során tanusított komolyságukért és elkötelezettségükért” - mondta Karina Paval, a Paval Holding elnökhelyettese. 

A hitel értékét a felek nem hozták nyilvánosságra, a pénzintézet annyit közölt azzal kapcsolatban, hogy az minden idők legnagyobb romániai hitelösszegét jelenti.

A racionalizálás keretében az elmúlt időszakban több országban is megindult a Carrefour kivonulási folyamata. Olaszországban például 2025-ben a Carrefour teljes helyi üzletágát eladta a NewPrinces Groupnak, az egyik legnagyobb olasz élelmiszergyártó vállalkozásnak. Noha a francia kiskereskedelmi lánc 1188 üzletet működtetett az országban, ám az évek során nem tudott tartós nyereségességet elérni az erősen széttagolt olasz piacon.

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