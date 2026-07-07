Illegális vape-válság: Európa a kínai színes-szagos e-cigarettákban fürdik

„Az e-cigaretták európai piacának 48 százalékát, hozzávetőleg 6,6 milliárd euró értékben a szabályozatlan kereskedelem teszi ki” – hívta fel a figyelmet Uwe Veres-Homm, a Fraunhofer IIS kockázat- és telephelyelemzési vezetője. Ide tartoznak mindazok feketepiaci termékek, amelyek hatóságilag bevizsgálatlanok, eredetük nem egyértelmű vagy sértik

az engedélyezési követelményeket,

a jelölési előírásokat,

a nemzeti adózási szabályokat.

A szabályozatlan forrásból származó e-cigaretták megkerülik a fogyasztóvédelmet és a minőségellenőrzést / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ezen belül 35 százalékos szeletet hasít ki az illegális kereskedelem, míg mintegy 13 százalék az engedély nélküli vagy adózatlan termékek magánimportjához köthető. Elemzéseik szerint az Európába szánt e-cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából származik.

Mindez oda vezet, hogy a legális kereskedők és gyártók jelentős versenyhátrányba kerülnek, miközben az állami költségvetések éves szinten több millió euró bevételtől esnek el. Csak Németországban a becsült adókiesés 2024-ben mintegy 119 millió euró volt. A szakterületet kereskedelmi és ellátásilánc-elemzések, vámstatisztikák és piaci szegmentáció alapján tanulmányozó Fraunhofer várakozásai szerint a szabályozatlan európai vape-piac tovább növekszik, éves szinten 8,6 százalékos ütemben. A kutatóintézet 2030-ra 10,8 milliárd eurós szürke- és feketepiaci volument prognosztizál Európában.

Ellátási láncok és elosztóközpontok

Az EU-ba irányuló vape-import fő forrása tehát Kína, amelyen belül Sencsen számít meghatározó központnak. A kínai e-cigaretta-előállítás 72 százaléka itt zajlik, a gyártók 70 százaléka itteni telephellyel is működik. A tanulmány készítői rávilágítottak, hogy az európai terjesztésben

Németország,

Hollandia

és Belgium

számít kulcsfontosságú elosztóközpontnak. Innen a szállítmányokat gyakran teherautókra rakják át, és a schengeni övezeten belül a kevésbé szigorú ellenőrzést kihasználva terítik Európa-szerte.

Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy az illegális termékek bekerüljenek a belső piacra, és elkerüljék az ellenőrzést. Különösen problémás a Kínából naponta érkező áruk mennyisége. Az Európai Bizottság szerint tavaly naponta mintegy 12 millió csomag érkezett az EU-ba – jelentősen több, mint a megelőző két évben. A fogyasztók egyre gyakrabban rendelnek közvetlenül a Távol-Keletről, miközben a platformszolgáltatók kihasználják az uniós szabályozás hiányosságait és eltéréseit.