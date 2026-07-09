Rendkívüli, az éjjel újra kitört a háború: Amerika tömeges támadást indított Irán ellen, a perzsa állam azonnal ellencsapásba kezdett – "Most keményen megütöttük őket"
Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) július 8-án újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Az amerikai közlés szerint a művelet célja az volt, hogy tovább gyengítsék Irán képességét a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók és civil tengerészek elleni támadásokra – írja a CENTCOM.
A csapások a támadások folytatásának tekinthetők
A tájékoztatás szerint az amerikai erők mintegy 90 iráni katonai célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, part menti megfigyelő eszközöket, rakéta- és drónraktárakat, haditengerészeti képességeket, valamint katonai logisztikai létesítményeket az iráni partvidéken. A csapások a július 7-én végrehajtott támadások folytatásának tekinthetők.
A CENTCOM közlése szerint az előző napi műveletek során körülbelül 80 katonai célpontot semmisítettek meg, köztük több mint 60, az Iráni Forradalmi Gárdához tartozó kisebb hajót. Az amerikai légicsapások Irán több stratégiai jelentőségű célpontját is elérték.
- A támadások között szerepelt Bandar-Abbász, ahol Irán legnagyobb kikötője, valamint a haditengerészet és az Iráni Forradalmi Gárda fontos létesítményei találhatók a Hormuzi-szoros térségében.
- Találat érte a Pakisztán közelében fekvő Konarak és Csábahár (Chabahar) kikötővárosokat is.
Az iráni Mehr hírügynökség a helyi áramszolgáltatóra hivatkozva azt közölte, hogy a légicsapások miatt kialakult áramkimaradások után Csábahár nagy részén helyreállt az áramszolgáltatás. Médiajelentések szerint a csapások megrongálták a csábahári tengeri forgalomirányító tornyot is. Az állami média beszámolója szerint egy tűzoltó életét vesztette, amikor találat érte az Irán délkeleti részén fekvő Iránsahr repülőterét. Észak-Iránban egy amerikai támadás megrongált egy vasúti hidat Aqqala település közelében – jelentette a Press TV.
A beszámolóban szereplő károkról és áldozatokról szóló értesülések iráni állami és félhivatalos médiumoktól származnak, független megerősítésük nem szerepel a jelentésben.
Az amerikai álláspont szerint ezek a támadások válaszlépések voltak arra, hogy Irán megsértette a tűzszünetet, amikor három, a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajót támadott meg.
Az amerikai hadsereg hangsúlyozta, hogy erői továbbra is készen állnak a további műveletek végrehajtására az Egyesült Államok elnökének utasításai alapján.
Trump megszólalt
A fejlemény tovább csökkentette annak esélyét, hogy a június 17-én aláírt egyetértési megállapodás tartós békemegállapodássá váljon, amely lezárhatná a konfliktust.
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy
az amerikai csapások válaszlépések voltak az Irán által előző nap végrehajtott hajótámadásokra. Hozzátette: amennyiben hasonló incidens ismét előfordul, az amerikai válasz még súlyosabb lesz.
Donald Trump a törökországi NATO-csúcstalálkozóról hazafelé tartva, a brit Mildenhall légibázison újságíróknak nyilatkozva elmondta: „Nagyon keményen odacsaptunk nekik. Azt mondanám, húsz az egyhez volt az arány. Valahányszor ők támadnak minket, mi hússzoros erővel válaszolunk. Ezt tettük tegnap este is”
Eközben az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácshoz közel álló Nournews egy katonai forrásra hivatkozva azt közölte, hogy Teherán hamarosan „nagyszabású támadást” indíthat a térségben található amerikai katonai támaszpontok ellen. A fenyegetést Ali Hamenei legfelsőbb vezető egyik vezető tanácsadója is megerősítette.
Irán korábban szerdán bejelentette, hogy válaszul a korábbi amerikai légicsapásokra – amelyeket Washington a kereskedelmi hajók elleni támadások megtorlásaként hajtott végre – amerikai katonai létesítményeket támadott Bahreinben és Kuvaitban.