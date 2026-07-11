Deviza
EUR/HUF355,24 -0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF417,19 0% CHF/HUF385,06 0% PLN/HUF81,96 -0,2% RON/HUF67,85 0% CZK/HUF14,65 0% EUR/HUF355,24 -0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF417,19 0% CHF/HUF385,06 0% PLN/HUF81,96 -0,2% RON/HUF67,85 0% CZK/HUF14,65 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vállalat
kereslet
román
Dacia

Satufék a Daciánál, de nem így akarták – kétszámjegyű visszaesés rázta meg a román autógyártást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Látványosan visszaesett a román autóipar teljesítménye 2026 első felében: a Romániai Autógyártók Szövetségének (ACAROM) legfrissebb adatai szerint az országban 247 972 személygépkocsi készült január és június között, ami 12,7 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kedvezőtlen tendencia júniusban is folytatódott, amikor a termelés éves összevetésben 16 százalékkal esett vissza. A visszaesés a már egy ideje gyengélkedő Dacia márkánál különösen látványos.
Juhász Péter
2026.07.11, 15:14

Júniusban összesen 44 536 jármű gördült le a romániai gyártósorokról az ACAROM adatai szerint. A legnagyobb hazai autógyártó továbbra is a Mioveni-ben működő Dacia, ahol 23 218 autó készült, míg a craiovai Ford-üzemben 21 318 járművet szereltek össze. Az első fél év során a Dacia 129 404 autót gyártott, míg a Ford craiovai üzeme 118 568 járművel járult hozzá a román termeléshez. Ugyanakkor az autóipari szövetség értékelése szerint az egymást követő visszaesések a termelésben egyre nagyobb nyomást helyeznek az ágazat éves célkitűzéseire, miközben az autóipar továbbra is Románia egyik legfontosabb gazdasági ágazata, amely jelentős szerepet játszik a GDP-ben és az exportban.

Dacia
A Dacia termelése jelentősen csökkent Romániában, júniusban közel 17 százalékos volt a visszaesés
Fotó: Marcin Golba / NurPhoto / AFP

A Dacia mellett mások is behúzták a féket

Az adatok kapcsán megjelent kommentárok szerint a termelés csökkenésének hátterében több, egymást erősítő gazdasági és piaci tényező áll.

Az egyik legfontosabb probléma a magas energiaár, amely továbbra is jelentős versenyhátrányt jelent a román ipari vállalatok számára. A Mioveni-i Dacia és craiovai Ford üzemek működési költségeit egyaránt növeli a drága energia, ami rontja a helyi gyártás versenyképességét.

A Dacia esetében a korábbi évek dinamikus növekedése is megtorpanni látszik:

a vállalat egyre inkább a tényleges piaci kereslethez igazítja a gyártási volumeneket, miközben a termelés további bővítése helyett a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználására helyezi a hangsúlyt.

A Dacia júniusi termelésvisszasése közel 17 százalékos volt.

A Ford üzemének teljesítményét ugyanakkor az is befolyásolja, hogy a helyben gyártott Puma modell elsősorban az Egyesült Királyságban teljesít kiemelkedően, míg Európa más piacain visszafogottabb a kereslet arra. Ez megnehezíti, hogy a gyár folyamatosan maximális kapacitáson működjön.

Az év második felében az elektromos modellek kerülnek előtérbe

A második félévre a szakértők nem számítanak látványos termelési fordulatra. Az iparág inkább alkalmazkodási időszak elé néz, amelynek középpontjában a gyártási portfólió optimalizálása és az elektromos modellek arányának növelése áll.

  • A Dacia Mioveni-ben a gyártást továbbra is az új Duster európai kereslete határozza meg, miközben megkezdődik a magasabb kategóriába pozicionált Bigster modell gyártási folyamatainak fokozatos integrálása. A vállalat célja egyre inkább az egy járműre jutó nyereség növelése, nem pedig a rekordtermelés.
  • A Ford Otosan craiovai üzeme ezzel párhuzamosan felgyorsítja elektrifikációs stratégiáját. A gyárban a hagyományos hajtásláncú modellek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a teljesen elektromos Transit Courier és Tourneo Courier haszonjárművek, valamint az új, tisztán elektromos Puma Gen-E SUV gyártása.

Az autóipar ezzel egy olyan szakaszba lép Romániában, ahol a rugalmas gyártási rendszerek és az európai klímavédelmi előírásokhoz való gyors alkalmazkodás fontosabbá válik, mint a korábbi termelési rekordok megdöntése.

A Renault lefújta a Dacia kapacitásbővítését

Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, a Dacia esetében nem úgy alakulnak a keresleti várakozások, ahogyan azt a Renult konszern remélte. 

A romló piaci környezet miatt a Renault lemondott romániai gyártókapacitásának bővítéséről, így egyelőre nem növeli az Automobile Dacia termelési lehetőségeit. 

A vállalat indoklása szerint sem a román, sem a nemzetközi autópiacon nem indokolja a kereslet alakulása a beruházás megvalósítását.

A döntés előzményének kell értékelni, hogy 2026 első negyedévében történelmi mélypontra süllyedt a Dacia iránti kereslet, miközben már 2025-ben is csökkent a termelés. Tavaly a vállalat 297 381 személygépkocsit gyártott, ami 3,8 százalékos visszaesést jelentett az előző évhez képest. Az alvázgyártás ennél is nagyobb mértékben, 17,8 százalékkal, 336 685 darabra esett.

A francia tulajdonú vállalat 2025-ben 29,92 milliárd lej árbevételt és 629 millió lej nettó nyereséget ért el. A nyereséget a tulajdonos teljes egészében osztalékként veszi ki, így az profitként külföldre kerül.

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
923 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu