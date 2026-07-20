Kihívót kapott a Visa és a Mastercard? Az Európai Unió rohamtempóban vezetné be új fizetőeszközét – így fog működni a rendszer
Megkezdődtek a végső tárgyalások a digitális euró szabályairól az Európai Parlament, a tagállamok és az Európai Bizottság között. Ha sikerül még idén megállapodni, az Európai Központi Bank (EKB) 2027 elején hivatalosan is jóváhagyhatja az elektronikus jegybankpénzt, amely várhatóan 2029-ben jelenhet meg a mindennapokban.
Kulcsfontosságú szakaszába lép a digitális euró bevezetése: hétfőn megkezdődnek a háromoldalú egyeztetések az Európai Parlament, a tagállamok és az Európai Bizottság között.
A cél, hogy még az év végéig megszülessen a végleges jogszabály, amely alapján az Európai Központi Bank 2027. január 1-jén hivatalosan is zöld utat adhat a projektnek.
A digitális euró a készpénz elektronikus megfelelője lenne, amelyet közvetlenül az EKB bocsátana ki.
A jegybank hangsúlyozza, hogy az új fizetőeszköz nem váltaná fel a bankjegyeket és érméket, azok továbbra is forgalomban maradnak. Az új rendszer ugyanakkor lehetővé tenné, hogy a lakosság először tartson közvetlen jegybanki digitális pénzt.
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Az uniós jegybank már régóta szeretne digitális pénzt, de az erről szóló döntést a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek kell meghoznia. A digitális euró leghamarabb 2029-ben érkezhet.
Amerika ellen vonul a digitális euró
Az EKB szerint a projekt egyik legfontosabb célja, hogy csökkentse Európa függőségét az amerikai fizetési szolgáltatóktól, például a Visa, a Mastercard és a PayPal rendszereitől. Emellett a jegybank a dollárhoz kötött stabil kriptovaluták térnyerésében is kockázatot lát, mivel ezek elszívhatják a betéteket a hagyományos bankrendszerből.
A digitális euró használata a lakosság számára díjmentes lenne, és a használatát is kézszerűvé akarják tenni:
- fizetni külön alkalmazással vagy a bankok mobilbanki felületén keresztül lehetne;
- azok számára pedig, akik nem használnak okostelefont, fizetőkártyás megoldást is biztosítanának.
A kereskedőknek főszabály szerint kötelező lenne elfogadniuk a digitális eurót, a szolgáltatók által felszámítható díjakat pedig törvény korlátozná.
A bankok egyik legnagyobb aggálya, hogy az ügyfelek tömegesen helyezhetik át megtakarításaikat digitális euróba. Ennek elkerülésére várhatóan felső korlátot vezetnek be: jelenleg egy személy számára 3000 eurós limit szerepel a tervekben.
A digitális euróra ráadásul nem fizetnének kamatot, ami szintén azt szolgálja, hogy a lakosság továbbra is a kereskedelmi bankoknál tartsa megtakarításainak jelentős részét.
Az adatvédelem szintén központi kérdés. Az EKB azt ígéri, hogy nem fogja látni a felhasználók fizetéseinek részleteit. Az online tranzakciók adatai a jelenlegi rendszerhez hasonlóan a bankok számára lesznek hozzáférhetők, míg az internetkapcsolat nélküli, úgynevezett offline fizetések esetében a tranzakció részletei nem kerülnek rögzítésre, csak az egyenlegek változása lesz nyomon követhető.
A jelenlegi menetrend szerint 2027-ben indulhat a pilotprogram mintegy negyven bank és fizetési szolgáltató részvételével, a digitális euró széles körű bevezetésére pedig 2029-ben kerülhet sor.
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Az EKB által kibocsátott elektronikus fizetőeszköz a jelenlegi pénzügyi rendszer kiegészítője lenne. Több mint négyszáz képviselő szavazott igennel a digitális euró ügyére az Európai Parlamentben.