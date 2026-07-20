Kihívót kapott a Visa és a Mastercard? Az Európai Unió rohamtempóban vezetné be új fizetőeszközét – így fog működni a rendszer

Megkezdődtek a végső tárgyalások a digitális euró szabályairól az Európai Parlament, a tagállamok és az Európai Bizottság között. Ha sikerül még idén megállapodni, az Európai Központi Bank (EKB) 2027 elején hivatalosan is jóváhagyhatja az elektronikus jegybankpénzt, amely várhatóan 2029-ben jelenhet meg a mindennapokban.

Nem váltja le a készpénzt, de új lehetőséget kínál a digitális fizetésekben a digitális euró / Fotó: AFP

Kulcsfontosságú szakaszába lép a digitális euró bevezetése: hétfőn megkezdődnek a háromoldalú egyeztetések az Európai Parlament, a tagállamok és az Európai Bizottság között.

A cél, hogy még az év végéig megszülessen a végleges jogszabály, amely alapján az Európai Központi Bank 2027. január 1-jén hivatalosan is zöld utat adhat a projektnek.

A digitális euró a készpénz elektronikus megfelelője lenne, amelyet közvetlenül az EKB bocsátana ki.

A jegybank hangsúlyozza, hogy az új fizetőeszköz nem váltaná fel a bankjegyeket és érméket, azok továbbra is forgalomban maradnak. Az új rendszer ugyanakkor lehetővé tenné, hogy a lakosság először tartson közvetlen jegybanki digitális pénzt.

Nem várna sokáig a digitális euróval az EKB: a jogi keretekről azonban mások döntenek Az uniós jegybank már régóta szeretne digitális pénzt, de az erről szóló döntést a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek kell meghoznia. A digitális euró leghamarabb 2029-ben érkezhet.

Amerika ellen vonul a digitális euró

Az EKB szerint a projekt egyik legfontosabb célja, hogy csökkentse Európa függőségét az amerikai fizetési szolgáltatóktól, például a Visa, a Mastercard és a PayPal rendszereitől. Emellett a jegybank a dollárhoz kötött stabil kriptovaluták térnyerésében is kockázatot lát, mivel ezek elszívhatják a betéteket a hagyományos bankrendszerből.

A digitális euró használata a lakosság számára díjmentes lenne, és a használatát is kézszerűvé akarják tenni:

fizetni külön alkalmazással vagy a bankok mobilbanki felületén keresztül lehetne;

azok számára pedig, akik nem használnak okostelefont, fizetőkártyás megoldást is biztosítanának.

A kereskedőknek főszabály szerint kötelező lenne elfogadniuk a digitális eurót, a szolgáltatók által felszámítható díjakat pedig törvény korlátozná.