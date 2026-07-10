Jobb, ha felkészülnek rá a magyar autósok: kirobbant a dízelháború, káosz jöhet – eltéríthetik az Európába érkező gázolajat, hiány fenyegeti a világot

A globális dízelpiac újabb krízissel nézhet szembe, miután Oroszország exporttilalma tovább súlyosbítja az iráni háború okozta ellátási nehézségeket. Mindez az autósok és a mezőgazdasági termelők számára egyaránt magasabb árakat vetít előre, miközben veszélyezteti az infláció letörésére irányuló erőfeszítéseket.

A dízelesek egyelőre nem érzik az olajár csökkenését / Fotó: Daniel Avram / Shutterstock

A Financial Times szerint a készletszintek már azelőtt is alacsonyak voltak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök leállította volna a világ második legnagyobb dízelexportőrének számító Oroszország szállításait. A döntés hallgatólagosan annak elismeréseként is értelmezhető, hogy Ukrajna egyre sikeresebben hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat az orosz finomítók ellen.

Moszkva szerdai bejelentése éppen akkor érkezett, amikor ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten is. Donald Trump kijelentette, hogy Irán és az Amerikai Egyesült Államok közötti tűzszünetnek vége. A Perzsa-öblön keresztül zajló dízel- és egyéb finomított kőolajtermék-szállítások ismét minimálisra csökkentek, mivel továbbra is fennáll az iráni támadások veszélye a Hormuzi-szorosban.

Egekben a dízel ára

A dízelkínálatot ért kettős csapás következtében Európában meredeken emelkedtek a nagykereskedelmi árak: a dízel nyersolajhoz viszonyított prémiuma szerdán hordónként 60,70 dollárra nőtt, mivel a kereskedők igyekeztek biztosítani a szűkülő kínálatból elérhető mennyiségeket.

Ez azt jelenti, hogy bár a nyersolaj ára az iráni háború idején látott, hordónként 100 dollár feletti csúcsokról mára mintegy 70 dollárra esett vissza, a dízel továbbra is megközelítőleg 135 dolláros hordónkénti árszinten forog. Ennek következtében az autósok a nyersolaj olcsóbbá válását egyelőre nem érzékelik a töltőállomásokon.

Ráadásul a dízel nemcsak számos autós számára kulcsfontosságú üzemanyag, hanem a mezőgazdaság és az ipar működéséhez is nélkülözhetetlen. Emiatt az áremelkedése aránytalanul nagy hatást gyakorolhat a világgazdaságra, mivel beépül az előállított termékek árába.

Donald Trump többször is üdvözölte a nyersolajárak csökkenését, miközben a félidős választásokra készül. Bár az amerikai autósok többsége személygépkocsijában benzint használ dízel helyett, a magasabb dízelárak hatásait így is megérzik a mezőgazdasági termelők és a fuvarozók növekvő költségein keresztül.