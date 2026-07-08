Putyin meghozta a döntést, amitől az egész világ félt: Oroszország mostantól elzárta az üzemanyagcsapot, azonnal berobbant a gázolaj ára – készülhetnek a magyarok a drágulásra

A dízelexport leállítására vonatkozó döntést szerdán este, egy Vlagyimir Putyin elnökkel tartott videókonferencián jelentette be Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes. Elmondása szerint az üzemanyag-ellátás helyzete az állami stabilizációs intézkedések ellenére továbbra is „feszült”. Novak közlése szerint az exporttilalom július 31-ig marad érvényben. Az intézkedés tovább szűkíti a globális üzemanyag-kínálatot egy olyan időszakban, amikor az iráni háború már eleve ellátási feszültségeket okozott, miközben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy véget ért az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünet, valamint megszüntette az iráni olajra vonatkozó ideiglenes szankciós mentességet.

Putyin orosz elnök döntött: Oroszország július 31-ig felfüggeszti a dízelexportot

Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Megrogyasztották az ukrán drónok a világ második legnagyobb dízelexportőrét

Oroszország normál körülmények között a világ második legnagyobb dízelexportőre. Miután az Európai Unió a 2022-es teljes körű ukrajnai inváziót követően bojkottálta az orosz olajtermékeket, Moszkva exportját olyan piacokra irányította át, mint Brazília, Törökország és a Közel-Kelet. Most viszont az ukrán támadások miatt megsérült finomítók miatt nem bírja a korábbi szinten kiszolgálni az exportpiacokat – derül ki a Financial Times cikkéből.

A bejelentést követően az amerikai dízelárak több mint 13 százalékkal emelkedtek. Erre azt követően került sor, hogy a nyersolaj ára már korábban mintegy 5,5 százalékkal nőtt, mivel a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom ismét jelentősen lelassult. A londoni nagykereskedelmi dízel határidős jegyzések szerdán akár 14 százalékkal is emelkedtek, elérve az 1114 dolláros tonnánkénti szintet, ami egyhavi csúcsnak számít.

„Ez egyértelműen a dízelárak emelkedését vetíti előre” – mondta Neil Crosby, a Sparta piaci adatszolgáltató olajkutatási vezetője, aki szerint a fejlemény a dízelár emelkedését nézve piaci értelemben kedvező. Szerinte a piac már hetek óta számított erre a lépésre, és semmi nem utal arra, hogy Ukrajna mérsékelné a finomítók elleni dróntámadásokat. Más szempontból viszont komoly aggodalmakra is okot adhat.

Jelenleg nincs elegendő szabad kapacitás a világpiacon ahhoz, hogy pótolja az orosz dízelexport teljes kiesését, sőt akár az esetleges orosz importra is fel kell készülni

– tette hozzá az elemző.