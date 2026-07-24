Döntöttek az oroszok a benzinről és a dízelről, ez nagyon rossz hír a magyaroknak is: súlyos csapást mérnek az üzemanyagárakra – még tovább tiltják az exportot

Az orosz kormány azt fontolgatja, hogy meghosszabbítja a dízel- és benzinexportot érintő korlátozásokat – értesült az Interfax több, az ügyet ismerő forrástól. A tervek szerint a termelőkre vonatkozó dízelexport-tilalmat további egy hónappal hosszabbítanák meg, míg a benzinexport tilalmát hat hónappal terjesztenék ki.

Az orosz kormány azt fontolgatja, hogy meghosszabbítja a dízel- és benzinexportot érintő korlátozásokat/Fotó: Vyacheslav Oseledko / AFP

Így alakul a dízelexport

A tervek szerint a jelenleg július 31-én lejáró dízelexport-tilalmat a termelők számára további egy hónappal hosszabbítanák meg. A benzinexport tilalmát – amely szintén a hónap végén jár le – ezzel szemben hat hónappal terjesztenék ki.

Az egyik forrás szerint az erről szóló rendelettervezet már elkészült, a végső döntést azonban Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes hozza meg. Egy másik forrás úgy fogalmazott, hogy a döntés „gyakorlatilag már megszületett”.

A nem termelő exportőrökre vonatkozó dízelexport-tilalom várhatóan szintén hat hónappal hosszabbodik meg.

Hozzá kell nyúlni a magyar biztonsági készlethez?

Tartanak felfelé a hazai benzin- és gázolajárak, már esetleges ellátási nehézségekről is lehet hallani. A hazai üzemanyagkínálat egyik fő forrása a döntően import kőolajból a Mol Dunai Finomítójában (Dufi) előállított benzin és gázolaj, a másik a külföldről érkező olajtermék. Rossz esetben – erre éppen az idén tavasszal volt példa – rendelkezésre állnak az ország biztonsági készletei.

A kőolajimport azonban folyamatos a Barátság kőolajvezetéken, bőven elég lehet a Dufi számára, főleg, mivel a tavalyi üzemi baleset óta a finomító csak mintegy 60 százalékos kihasználtsággal termel

– válaszolt a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Mellesleg rendelkezésre áll az Adria kőolajvezeték is.

Jelen esetben a folyamatosan szükséges termékimport helyzete az érdekesebb. Benzin és gázolaj érkezhet és (most is nyilván érkezik is) a Molhoz tartozó Slovnaft finomítójából, valamint a térség más létesítményeiből a Dunán, például Csehországból. A Mol mellett a nagy, ismert márkákhoz tartozó, úgynevezett színes kutak tulajdonosai közül a legnagyobb mennyiséget az OMV hozhatja be saját, schwechati finomítójából.