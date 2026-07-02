Átrajzolhatja az európai drónpiacot a Quantum Systems következő lépése

A német megfigyelő drónokat fejlesztő Quantum Systems mérlegeli a kamikaze drónokat gyártó Stark felvásárlását vagy a két vállalat egyesítését, miután a legutóbbi, 1,2 milliárd dolláros tőkebevonás során kivásárolta azokat a befektetőket, akik ellenezték a halálos fegyverek fejlesztését - írja a Financial Times.

A német megfigyelő drónokat fejlesztő Quantum Systems mérlegeli a kamikaze drónokat gyártó Stark felvásárlását/Fotó: ivkovmark

Egy ilyen tranzakció jelentősen átrendezhetné az európai drónipart

Florian Seibel, a Quantum Systems társalapítója és társ-vezérigazgatója elmondta, hogy a mintegy 8 milliárd dollárra értékelt vállalat a finanszírozási kört arra is felhasználta, hogy átalakítsa részvényesi körét. Mint fogalmazott, a cél az volt, hogy azok a befektetők, akik nem tudtak azonosulni a vállalat új stratégiai irányával, lehetőséget kapjanak a kiszállásra. Ez megnyitja az utat a halálos fegyverrendszerek fejlesztése előtt, beleértve akár mélységi csapásmérő rakéták fejlesztését is.

A stratégiai változás részeként ismét napirendre kerülhet a Starkkal való egyesülés lehetősége. A robbanófejes, célba csapódó drónokat fejlesztő startupot szintén Seibel alapította, aki szerint személyes célja is, hogy „két gyermekét” ismét egy vállalatban lássa viszont.

Egy ilyen tranzakció jelentősen átrendezhetné az európai drónipart, és komoly versenytársat teremtene a német Helsing számára. Az egyesülés egyúttal tovább növelné a Quantum Systems méretét és piaci súlyát, miközben a vállalat hosszabb távon tőzsdei bevezetést is fontolgat.

A korábban katonai helikopterpilótaként szolgáló, 46 éves Seibel 2015-ben alapította a Quantum Systemst, amely eredetileg mezőgazdasági felhasználásra szánt megfigyelő drónokat fejlesztett. Az ukrajnai háború 2022-es eszkalációját követően a vállalat egyre inkább katonai felderítő és megfigyelő rendszerekre koncentrált, ugyanakkor a fegyveres változatok fejlesztését több befektető ellenállása akadályozta.

Ez vezetett a Stark 2024-es megalapításához, amelyet Seibel külön vállalatként hozott létre kifejezetten támadó drónok fejlesztésére. Elmondása szerint soha nem volt elégedett azzal, hogy ezt a tevékenységet a Quantumon kívül kellett felépítenie, ugyanakkor a Stark önálló vállalatként is sikeresnek bizonyult.