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Románia
drón
megállapodás

Dróntámadások: Románia közvetlen kommunikációs csatornát nyit Ukrajnával

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A két ország azután annak érdekében fűzi szorosabbra az együttműködést miután az utóbbi időben több, a román lakosságot is veszélyeztető incidens történt. Az egyik alkalommal egy eltévedt drón lakóépületbe csapódott.
Nagy Krisztián
2026.07.01, 06:50
Frissítve: 2026.07.01, 06:52

A közvetlen kommunikációs csatorna segítségével elkerülhető lesz a drónok berepülése román területekre − nyilatkozta Nicosur Dan román államfő.

Románia közvetlen kommunikációs csatornát nyit Ukrajnával a kósza drónok miatt
Románia közvetlen kommunikációs csatornát nyit Ukrajnával a kósza drónok miatt / Fotó: ivkovmark

Az elnök elárulta, hogy a két fél különböző szinteken folytatott tárgyalásokat. A megállapodás lehetővé teszi, hogy egy éles helyzetben ne kelljen több döntéshozónak egyeztetni, ami gyorsabb reagálást tesz lehetővé.

A román hatóságok vizsgálják a korábbi drónos incidenseket

A Galatiban május 29-én becsapódott orosz drón egy lakóházat rongált meg, a detonációban pedig két ember megsérült.

Az eszköz egy Geran-2-es pilóta nélküli eszköz volt, ami az iráni Shahed-136-os orosz elnevezése. Ezt a típusú drónt Oroszországban is gyártják, az ukrajnai háború alatt pedig folyamatos használatban vannak.

Június 5-én pedig Kostanca kikötővárosában okozott nagy riadalmat egy ukrán tengeri drón, amely Kijev álláspontja szerint elektronikus zavarás hatására sodródott a román partok közelébe. Az eszköz a kikötő egyik olajtermináljától néhány száz méterre robbant fel, azonban az esetnek nem volt sérültje.

Megszólalt a védelmi miniszter

Radu Miruta román védelmi miniszter a konstancai esetet követően arra kérte Kijevet, hogy programozza úgy drónjait, hogy amennyiben azok írányíthatatlanná válnak és román területre érnek hajtsanak végre önmegsemmisítést.

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