Nincs vége az őrületnek a Közel-Keleten: újabb országra csapott le az éjszaka az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közös légicsapásokat hajtott végre Iránhoz kötődő fegyveres csoportok ellen Irak keleti részén kedden éjjel. Washington szerint a művelet közvetlen válasz volt az amerikai katonai egységek és a szaúdi olajlétesítmények ellen indított dróntámadásokra, Teherán pedig bejelentette: ballisztikus rakétákat lőtt ki amerikai célpontokra Jordániában – adta hírül a CNN.

Irán drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadott közel-keleti amerikai célpontokat. / Fotó: NurPhoto via AFP

Légicsapásokkal torolta meg Washington és Rijad az iráni dróntámadást

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint amerikai és szaúdi harci repülőgépek több logisztikai bázist és fegyverraktárt semmisítettek meg Irak keleti térségében. A katonai vezetés azt állítja, hogy a célba vett milíciák az Iráni Forradalmi Gárda irányítása alatt állnak, és az elmúlt három nap során több mint harminc dróntámadást indítottak az amerikai fegyveres erők, valamint a szaúdi energetikai infrastruktúra ellen.

Egy amerikai tisztségviselő szerint az iráni vezetés provokáció nélkül adott utasítást a támadásokra. Washington úgy értékeli, hogy a mostani légicsapások egyértelmű jelzést küldenek: az Egyesült Államok és szövetségesei minden hasonló akcióra katonai választ adnak.

Rijád a háború kitörése óta igyekezett elkerülni a közvetlen katonai szerepvállalást, ugyanakkor az elmúlt napokban egyre gyakrabban értek iráni támogatású támadások szaúdi célpontokat.

A királyság védelmi minisztériuma közölte, hogy még a légicsapások előtt több, Irakból indított drónt semmisítettek meg, amelyek kelet-szaúdi olajlétesítmények felé tartottak.

A tárca hangsúlyozta: a hadművelet célzott és korlátozott volt, kizárólag azok ellen a milíciák ellen irányult, amelyek kapcsolatba hozhatók a szaúdi energetikai infrastruktúrát ért támadásokkal. A közlemény szerint Szaúd-Arábia továbbra is a feszültség csökkentésében érdekelt, ugyanakkor kész megvédeni saját területét és stratégiai létesítményeit.

Ez az első alkalom az Irán és az Egyesült Államok közötti háború kezdete óta, hogy Rijád hivatalosan is elismerte: katonai csapást mért Irak területén működő iráni támogatású fegyveres szervezetekre.