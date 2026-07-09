Az oroszok lebombázzák az ukrán gabonát: naponta ég le több száz hektárnyi terület
Több ezer hektárnyi gabonaterület égett le az orosz támadások következtében a Herszoni terület jobb parti részén, miközben a gazdák a folyamatos drón- és tüzérségi fenyegetés ellenére is próbálják betakarítani a termést. A helyi agrárvezetők szerint a mostani veszteség már most meghaladja a tavalyi teljes szezonban elpusztult terület nagyságát.
Suspilne Kherson helyszíni tudosítása szerint július 6-i állapot szerint több mint ötezer hektár gabonavetés semmisült meg a térségben az orosz támadások miatt. A lángok főként búza-, árpa- és napraforgótáblákon pusztítanak, a gazdák pedig sokszor saját eszközeikkel próbálják megfékezni a tüzet, miközben a betakarítás is zajlik.
A Herszoni Terület Gazdaszövetségének vezetője, Viktor Hordijenko azt mondta, a támadások nem véletlenszerűek: állítása szerint az orosz erők célzottan gyújtják fel a mezőgazdasági területeket. A gazdák tűzoltó készülékekkel, traktorokkal és tárcsázással próbálják elvágni a lángok útját, hogy legalább a falvakat és a még álló termést megóvják. Hordijenko szerint azonban szinte lehetetlen minden tüzet eloltani, mert miközben az egyik oldalon oltanak, máshol újabb dróntámadás indít el tüzet.
A legsúlyosabb károk a Beriszlavi, Milovei, Novoolekszandrivkai és Tyahinkai közösségeket érték – közölte Dmitro Junuszov, a herszoni területi katonai közigazgatás mezőgazdasági és öntözésfejlesztési osztályának vezetője. Mint mondta, a mostanáig leégett több mint ötezer hektár nagyjából annyi, mint amennyi tavaly az egész szezonban pusztult el, vagyis az idei károk már a betakarítás közben elérték a korábbi teljes éves szintet.
Dróntámadás: mindent célba vesznek
A helyzetet súlyosbítja, hogy nemcsak a termést, hanem a mezőgazdasági gépeket és a dolgozókat is támadások érik. Hordijenko szerint az elmúlt két-három hétben nagyjából hét traktort és két kombájnt semmisítettek meg, emellett több civil is megsérült. A gazdák így nemcsak gazdasági kockázatot vállalnak, hanem közvetlen életveszélyben dolgoznak a földeken.
A herszoni gazdák számára az őszi vetés is kérdésessé vált. A térség jobb parti részén a 2026-os termésre 232 ezer hektárt vetettek be, de a biztonsági helyzet miatt várhatóan csökkenhet az őszi vetésterület. Hordijenko szerint már a frontvonaltól 30, sőt 40–50 kilométerre fekvő területek sincsenek biztonságban, ezért a termelők azt sem tudják biztosan, hová és hogyan lehetne áthelyezni a gazdálkodást.
A helyi gazdaszövetség vezetője jelezte, hogy kártérítést kértek az ukrán agrártárcától a megsemmisült termés után. A hivatalos tájékoztatás szerint az állami kompenzációs program elsősorban a bejegyzett gazdaságokra, vagyis jogi személyekre és egyéni vállalkozókra vonatkozhat, míg a háztartások támogatására nemzetközi szervezetek bevonását tervezik. Junuszov ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy bármilyen támogatás érkezik, az aligha tudja teljes egészében pótolni a gazdákat ért veszteséget.
Jó termést várnak az ukránok
A legfrisebb adatok szerint, Ukrajnában a korai gabonafélék átlagos terméshozama a betakarítás kezdetén jelentősen meghaladja a tavalyi adatokat. Július 3-án 4,07 t/ha volt, ami 56%-kal több, mint 2025 azonos időpontjában (2,61 t/ha). Ezt a Gazdasági Minisztérium adatai is bizonyítják. A búza mutatja a legnagyobb növekedést. Átlagos terméshozama elérte a 4,13 t/ha-t az egy évvel korábbi 2,59 t/ha-hoz képest, ami 59%-kal több.