Veszélyben a Duna menti országok áramtermelése: Magyarországon és Romániában már leállásokat okozott az aszály, de a legrosszabb még csak ezután jöhet

Több Duna menti ország hetek óta nehézségekkel küzd, mivel a folyó alacsony vízállása miatt energiaellátásuk veszélybe került. Magyarországon a Paksi atomerőmű teljesítményét ismét korlátozni kellett, majd megkezdődött a hármas blokk leállítása. Bulgáriában mindeközben a legrosszabbtól tartanak.

A Duna vízállása negatív rekordokat döntöget / Fotó: AFP

Bulgáriában és Szerbiában egyre nagyobb gondokat okoz a Duna alacsony vízállása

A Duna alacsony vízállása miatt Bulgária ideiglenesen leállíthatja a kozloduji atomerőmű − az ország egyetlen atomerőműve − mindkét jelenleg működő, egyenként 1000 megawatt teljesítményű blokkját − idézte Iva Petrova bolgár energiaügyi minisztert szerb kollégája, Dubravka Dedovic Handanovic.

A Duna vízállása 23 éve nem volt ilyen alacsony. A rendkívüli helyzet veszélyeztetheti a kozloduji atomerőmű hűtőrendszerének működését, ezért szükségessé válhat a blokkok leállítása

− ismertette a helyzetet Dedovic Handanovic egy közösségimédia-bejegyzésben.

A szerb energiaügyi és bányászati miniszter arról is beszámolt, hogy a folyó alacsony vízállása kedvezőtlenül érinti a Vaskapu I. és a Vaskapu II. működését is, valamint rontja a kostolaci hőerőmű hűtőrendszerének hatékonyságát.

"A következő napokban is folytatjuk az egyeztetéseket annak érdekében, hogy az összehangolt intézkedések ne veszélyeztessék a régió energiabiztonságát" − közölte Dedovic Handanovic.

A szerb miniszter a múlt héten számolt be arról, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az ország üzemanyagellátása veszélybe került, mivel a vízi úton történő import a szokásos kapacitás 30-40 százalékára esett vissza, amit más forrásokból nem tudnak pótolni.

Az ellátási láncokra nehezedő nyomást Dedovic Handanovic minisztériuma úgy igyekszik enyhíteni, hogy az olajvállalatok számára engedélyezte operatív készleteik felhasználását.

Az operatív készletek lehetővé teszik a jelenlegi ellátási nehézségek áthidalását az állami tartalékok felhasználása nélkül − indokolta döntését a miniszter.

Romániában is súlyos a helyzet

Az aszály Romániában is problémákat okoz. A Nuclearelectrica kedden közölte, hogy leállította a cernavodai atomerőmű 1-es blokkját, amelyet leválasztottak az országos villamosenergia-hálózatról. Erre azért volt szükség, mivel a folyó vízhozama drasztikusan visszaesett, a romániai belépési pontnál másodpercenként 1600 köbméterre csökkent, ami a sokéves júliusi átlag alig egyharmada.

Így a Duna nem tudta biztosítani az atomerőmű működéséhez szükséges hűtővízmennyiséget.

Hasonló helyzet legutóbb 2003 augusztusában alakult ki, amikor az alacsony vízhozam miatt szintén le kellett állítani a cernavodai atomerőmű 1-es blokkját.

A reaktor kiesésével mintegy 700 megawattnyi, folyamatosan termelő alaperőművi kapacitás tűnt el a román villamosenergia-rendszerből.

Ez a kapacitáskiesés a hőhullám miatt megugró fogyasztás idején fennakadásokat okozhat. A kieső termelést Románia drágábban működő gáz- és szénerőművek segítségével, illetve importtal kénytelen pótolni.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a Vaskapu I. és Vaskapu II. vízerőműveknek Románia energiaellátásában kulcsszerepük van. A két létesítmény román egységeinek beépített teljesítménye megközelíti az 1500 megawattot.

A román közszolgálati rádió beszámolója szerint a két erőmű július elején együttesen mindössze 400-420 megawatt teljesítmény leadására volt képes, a hidrológiai helyzet azóta pedig tovább romlott.