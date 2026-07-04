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munkanélküliség
bevándorlás
Spanyolország

Egymillió illegális migránst törvényesít egy csapásra Spanyolország

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A baloldali spanyol kormány váltig állítja, hogy szükségük van erre, miközben Európa zöme már az ellenkező irányba halad. Egymilliónál illegális migráns válhat "legálissá" egy csapásra, sőt akár ennél több is.
Pető Sándor
2026.07.04, 06:02

A héten járt le a határidő, és több mint egymillió migráns kérte az ötvenmilliós Spanyolországban, hogy tegyék legálissá ott tartózkodását. Ezt Pedro Sánchez miniszterelnök jelentette be, aki a Spanyol Szocialista Munkáspárt támogatásával a bevándorlás nagy támogatója az ellenkező irányba fordult Európai Unión belül. Állítja: szükségük van a bevándorlókra: a segítségükkel működtetik a gazdaságot, tartják fenn a szociális ellátásokat és a nyugdíjrendszert.

Egymillió illegális migráns jelentkezett a spanyol programban: maradnának
Egymillió illegális migráns jelentkezett a spanyol programban: maradnának Fotó: AFP

Jól ismert érvek ezek, valamikor – az Angela Merkel német kancellár nevéhez kötődő "Willkommenskultur" éveiben – ezektől visszahangzott Európa.

Ma már nem. Ami nem kell Európának, persze az még jó lehet a spanyoloknak. Komoly ellenzéke van náluk is a helyi baloldal sürgette folyamatnak. Igazságot ilyen messziről nehezen tehetnénk, a spanyol gazdaságnak csak két sajátosságára vessünk azért egy gyors pillantást.

Az ellentmondások földje: veszettül gyors növekedés – veszettül magas  munkanélküliség mellett

A spanyoloké az egyik leggyorsabban növekvő fejlett gazdaság (nem kevés köszönettel az EU-pénzeknek, amelyeket Magyarországtól megtagadtak, de tőlük nem). Az első negyedévben a spanyol gazdaság éves alapon 2,7 százalékkal növekedett, messze meghaladva az EU 0,7 százalékos átlagát.

Ebből a szempontból mondhatnánk: hát akkor Sáncheznek talán igaza van, ez speciális helyzet, ilyen növekedéshez tényleg kell a munkaerő.

A Magyarországról még a vendégmunkásokat is kitiltó Tisza-kormány ezzel nyilván nem értene egyet, a magyar munkavállalókat "megvédve". Ennek a logikának a mentén – ha tagadják is ezt a kiszorító hatást Magyar Péter kritikusai – nézzük meg, mi a helyzet Spanyolországban.

A spanyol munkanélküliségi ráta – kapaszkodjunk meg – az első negyedévben, amikor ekkorát nőtt a gazdaság, 10,8 százaléknál tartott. Az áprilisi átlagos EU-ráta ezzel szemben csak 6 százalék volt, Magyarországon májsuban 4,3 százalékot mértek.

Miközben a spanyol fiatalok nem jutnak munkához, Sánchez azt mondja, szükségük van a bevándorlókra.

Mit is tesznek ezért? Vigyázat: a spanyol esetben nem vendégmunkásokról van szó, akik azzal a céllal érkeznek, hogy dolgoznak, majd távoznak. Hanem illegálisan érkező bevándorlókról, akik, ahogy történni szokott: ottragadtak. 

Egymillió illegális migráns: nem erre számítottak, de már muszáj mosolyogni

A keddi hír: Több mint egymillió, Spanyolországban okmányok nélkül élő migráns nyújtott be kérelmet jogi státuszának rendezésére egy olyan program keretében, amely szembemegy az illegális bevándorlás elleni európai szigorításokkal – közölte kedden a spanyol kormány, a jelentkezési határidő napján.

A végeredményről az AP számolt be később: egymillió 175 ezer jelentkezést adtak be. A kérelmezők jelentős része Közép- és Dél-Amerikából érkezett. 

  • A legnagyobb önálló csoportot a kolumbiai állampolgárok alkották, akik az összes kérelmező 26 százalékát tették ki. A kolumbiaiak az egyik legnagyobb bevándorlócsoportot alkotják Spanyolországban: a Nemzeti Statisztikai Intézet adatai szerint több mint 980 ezer kolumbiai születésű állampolgár él az országban.
  • A kormány közlése szerint a marokkói állampolgárok a kérelmezők 13 százalékát tették ki, 
  • őket a venezuelaiak követték 11 százalékkal,
  • majd a peruiak 9 százalékkal.

Amikor a baloldali kormány áprilisban elindította a nagyszabású programot, arra számítottak, hogy mintegy félmillió ember, többségében latin-amerikai származású migráns jelentkezhet.

A benyújtott több mint egymillió kérelem azt mutatja, mennyire szükség volt a jogok és kötelezettségek ilyen jellegű elismerésére

 – mondta Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök egy madridi rendezvényen a Euronews jelentése szerint.

Magyarországnyi spanyol nem spanyol

Az utóbbi években, miközben az európai államok jelentős részének népessége tovább csökkent, Spanyolországé sorban döntögette a rekordokat. a 2023-as évet még 48 millióan kezdték, az idei első negyedévet már 49,7 millióval zárták.

Spanyolország állandó lakosságának száma 97 021 fővel nőtt az idei első negyedévben, és 2026. április 1-jén elérte a 49 687 120 főt. Ez a legmagasabb népességszám azóta, hogy az erről szóló nyilvántartást vezetik – jelentette a statisztikai hivatal.

Spanyolország népességének növekedése a külföldön születettek számának emelkedéséből adódott, miközben a Spanyolországban születettek száma csökkent – részletezték.

A külföldön született lakosság száma — 10 154 722 fő — magasabb volt, mint a külföldi állampolgárságúaké, részben azért, mert sokan időközben megszerezték a spanyol állampolgárságot – ez a statisztika.

Európa nem erre megy éppen

Sánchez az elmúlt években a nyitottabb bevándorlási politika egyik legismertebb európai képviselőjévé vált, miközben több európai szomszédja – köztük több szocialista vezetésű ország is – szigorította intézkedéseit az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében, részben a megerősödő "szélsőjobboldali" pártok nyomására – fogalmaz az Euronews. (A bevándorlást rég ellenző politikai erőket a liberális sajtó hagyományosan és előszeretettel említi "szélsőjobboldali" néven, elkülönítendő őket a csak utólag bevándorlásszkeptikussá vált jobboldali pártoktól.)

A benyújtott kérelmek száma önmagában nem jelenti azt, hogy ennyi migráns meg is kapja a jogszerű tartózkodási státuszt.

A jelentkezőknek igazolniuk kell, 

  • hogy büntetlen előéletűek, 
  • és hogy január 1-je előtt legalább öt egymást követő hónapot Spanyolországban töltöttek.

A hatóságoknak három hónap áll rendelkezésükre a kérelmek elbírálására, és annak eldöntésére, hogy kiadhatnak-e olyan munkavállalási és tartózkodási engedélyt, amely kizárólag Spanyolországban érvényes.

„Amikor valakit láthatatlanságra ítélünk, szerintem rosszabb országgá tesszük a hazánkat. Ilyenkor mindannyian veszítünk” – mondta Sánchez, hozzátéve, hogy kormánya célja az, hogy „lehetőséget és jövőt kínáljon” a migránsoknak.

„Azt szeretnénk, hogy a világ Spanyolországot olyan országnak lássa, amely tiszteletben tartja, védi és érvényre juttatja az emberi jogokat.”

Már több mint 64 millió bevándorló az Európai Unióban: van egy ország, aki erre várt és bőszen tapsol – „nélkülük hanyatlás jön, nem szép új világ!"
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