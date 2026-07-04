Egymillió illegális migránst törvényesít egy csapásra Spanyolország
A héten járt le a határidő, és több mint egymillió migráns kérte az ötvenmilliós Spanyolországban, hogy tegyék legálissá ott tartózkodását. Ezt Pedro Sánchez miniszterelnök jelentette be, aki a Spanyol Szocialista Munkáspárt támogatásával a bevándorlás nagy támogatója az ellenkező irányba fordult Európai Unión belül. Állítja: szükségük van a bevándorlókra: a segítségükkel működtetik a gazdaságot, tartják fenn a szociális ellátásokat és a nyugdíjrendszert.
Jól ismert érvek ezek, valamikor – az Angela Merkel német kancellár nevéhez kötődő "Willkommenskultur" éveiben – ezektől visszahangzott Európa.
Ma már nem. Ami nem kell Európának, persze az még jó lehet a spanyoloknak. Komoly ellenzéke van náluk is a helyi baloldal sürgette folyamatnak. Igazságot ilyen messziről nehezen tehetnénk, a spanyol gazdaságnak csak két sajátosságára vessünk azért egy gyors pillantást.
Az ellentmondások földje: veszettül gyors növekedés – veszettül magas munkanélküliség mellett
A spanyoloké az egyik leggyorsabban növekvő fejlett gazdaság (nem kevés köszönettel az EU-pénzeknek, amelyeket Magyarországtól megtagadtak, de tőlük nem). Az első negyedévben a spanyol gazdaság éves alapon 2,7 százalékkal növekedett, messze meghaladva az EU 0,7 százalékos átlagát.
Ebből a szempontból mondhatnánk: hát akkor Sáncheznek talán igaza van, ez speciális helyzet, ilyen növekedéshez tényleg kell a munkaerő.
A Magyarországról még a vendégmunkásokat is kitiltó Tisza-kormány ezzel nyilván nem értene egyet, a magyar munkavállalókat "megvédve". Ennek a logikának a mentén – ha tagadják is ezt a kiszorító hatást Magyar Péter kritikusai – nézzük meg, mi a helyzet Spanyolországban.
A spanyol munkanélküliségi ráta – kapaszkodjunk meg – az első negyedévben, amikor ekkorát nőtt a gazdaság, 10,8 százaléknál tartott. Az áprilisi átlagos EU-ráta ezzel szemben csak 6 százalék volt, Magyarországon májsuban 4,3 százalékot mértek.
Miközben a spanyol fiatalok nem jutnak munkához, Sánchez azt mondja, szükségük van a bevándorlókra.
Mit is tesznek ezért? Vigyázat: a spanyol esetben nem vendégmunkásokról van szó, akik azzal a céllal érkeznek, hogy dolgoznak, majd távoznak. Hanem illegálisan érkező bevándorlókról, akik, ahogy történni szokott: ottragadtak.
Egymillió illegális migráns: nem erre számítottak, de már muszáj mosolyogni
A keddi hír: Több mint egymillió, Spanyolországban okmányok nélkül élő migráns nyújtott be kérelmet jogi státuszának rendezésére egy olyan program keretében, amely szembemegy az illegális bevándorlás elleni európai szigorításokkal – közölte kedden a spanyol kormány, a jelentkezési határidő napján.
A végeredményről az AP számolt be később: egymillió 175 ezer jelentkezést adtak be. A kérelmezők jelentős része Közép- és Dél-Amerikából érkezett.
- A legnagyobb önálló csoportot a kolumbiai állampolgárok alkották, akik az összes kérelmező 26 százalékát tették ki. A kolumbiaiak az egyik legnagyobb bevándorlócsoportot alkotják Spanyolországban: a Nemzeti Statisztikai Intézet adatai szerint több mint 980 ezer kolumbiai születésű állampolgár él az országban.
- A kormány közlése szerint a marokkói állampolgárok a kérelmezők 13 százalékát tették ki,
- őket a venezuelaiak követték 11 százalékkal,
- majd a peruiak 9 százalékkal.
Amikor a baloldali kormány áprilisban elindította a nagyszabású programot, arra számítottak, hogy mintegy félmillió ember, többségében latin-amerikai származású migráns jelentkezhet.
A benyújtott több mint egymillió kérelem azt mutatja, mennyire szükség volt a jogok és kötelezettségek ilyen jellegű elismerésére
– mondta Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök egy madridi rendezvényen a Euronews jelentése szerint.
Magyarországnyi spanyol nem spanyol
Az utóbbi években, miközben az európai államok jelentős részének népessége tovább csökkent, Spanyolországé sorban döntögette a rekordokat. a 2023-as évet még 48 millióan kezdték, az idei első negyedévet már 49,7 millióval zárták.
Spanyolország állandó lakosságának száma 97 021 fővel nőtt az idei első negyedévben, és 2026. április 1-jén elérte a 49 687 120 főt. Ez a legmagasabb népességszám azóta, hogy az erről szóló nyilvántartást vezetik – jelentette a statisztikai hivatal.
Spanyolország népességének növekedése a külföldön születettek számának emelkedéséből adódott, miközben a Spanyolországban születettek száma csökkent – részletezték.
A külföldön született lakosság száma — 10 154 722 fő — magasabb volt, mint a külföldi állampolgárságúaké, részben azért, mert sokan időközben megszerezték a spanyol állampolgárságot – ez a statisztika.
Európa nem erre megy éppen
Sánchez az elmúlt években a nyitottabb bevándorlási politika egyik legismertebb európai képviselőjévé vált, miközben több európai szomszédja – köztük több szocialista vezetésű ország is – szigorította intézkedéseit az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében, részben a megerősödő "szélsőjobboldali" pártok nyomására – fogalmaz az Euronews. (A bevándorlást rég ellenző politikai erőket a liberális sajtó hagyományosan és előszeretettel említi "szélsőjobboldali" néven, elkülönítendő őket a csak utólag bevándorlásszkeptikussá vált jobboldali pártoktól.)
A benyújtott kérelmek száma önmagában nem jelenti azt, hogy ennyi migráns meg is kapja a jogszerű tartózkodási státuszt.
A jelentkezőknek igazolniuk kell,
- hogy büntetlen előéletűek,
- és hogy január 1-je előtt legalább öt egymást követő hónapot Spanyolországban töltöttek.
A hatóságoknak három hónap áll rendelkezésükre a kérelmek elbírálására, és annak eldöntésére, hogy kiadhatnak-e olyan munkavállalási és tartózkodási engedélyt, amely kizárólag Spanyolországban érvényes.
„Amikor valakit láthatatlanságra ítélünk, szerintem rosszabb országgá tesszük a hazánkat. Ilyenkor mindannyian veszítünk” – mondta Sánchez, hozzátéve, hogy kormánya célja az, hogy „lehetőséget és jövőt kínáljon” a migránsoknak.
„Azt szeretnénk, hogy a világ Spanyolországot olyan országnak lássa, amely tiszteletben tartja, védi és érvényre juttatja az emberi jogokat.”
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