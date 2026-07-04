Egymillió illegális migránst törvényesít egy csapásra Spanyolország

A héten járt le a határidő, és több mint egymillió migráns kérte az ötvenmilliós Spanyolországban, hogy tegyék legálissá ott tartózkodását. Ezt Pedro Sánchez miniszterelnök jelentette be, aki a Spanyol Szocialista Munkáspárt támogatásával a bevándorlás nagy támogatója az ellenkező irányba fordult Európai Unión belül. Állítja: szükségük van a bevándorlókra: a segítségükkel működtetik a gazdaságot, tartják fenn a szociális ellátásokat és a nyugdíjrendszert.

Egymillió illegális migráns jelentkezett a spanyol programban: maradnának Fotó: AFP

Jól ismert érvek ezek, valamikor – az Angela Merkel német kancellár nevéhez kötődő "Willkommenskultur" éveiben – ezektől visszahangzott Európa.

Ma már nem. Ami nem kell Európának, persze az még jó lehet a spanyoloknak. Komoly ellenzéke van náluk is a helyi baloldal sürgette folyamatnak. Igazságot ilyen messziről nehezen tehetnénk, a spanyol gazdaságnak csak két sajátosságára vessünk azért egy gyors pillantást.

Az ellentmondások földje: veszettül gyors növekedés – veszettül magas munkanélküliség mellett

A spanyoloké az egyik leggyorsabban növekvő fejlett gazdaság (nem kevés köszönettel az EU-pénzeknek, amelyeket Magyarországtól megtagadtak, de tőlük nem). Az első negyedévben a spanyol gazdaság éves alapon 2,7 százalékkal növekedett, messze meghaladva az EU 0,7 százalékos átlagát.

Ebből a szempontból mondhatnánk: hát akkor Sáncheznek talán igaza van, ez speciális helyzet, ilyen növekedéshez tényleg kell a munkaerő.

A Magyarországról még a vendégmunkásokat is kitiltó Tisza-kormány ezzel nyilván nem értene egyet, a magyar munkavállalókat "megvédve". Ennek a logikának a mentén – ha tagadják is ezt a kiszorító hatást Magyar Péter kritikusai – nézzük meg, mi a helyzet Spanyolországban.

A spanyol munkanélküliségi ráta – kapaszkodjunk meg – az első negyedévben, amikor ekkorát nőtt a gazdaság, 10,8 százaléknál tartott. Az áprilisi átlagos EU-ráta ezzel szemben csak 6 százalék volt, Magyarországon májsuban 4,3 százalékot mértek.

Miközben a spanyol fiatalok nem jutnak munkához, Sánchez azt mondja, szükségük van a bevándorlókra.

Mit is tesznek ezért? Vigyázat: a spanyol esetben nem vendégmunkásokról van szó, akik azzal a céllal érkeznek, hogy dolgoznak, majd távoznak. Hanem illegálisan érkező bevándorlókról, akik, ahogy történni szokott: ottragadtak.