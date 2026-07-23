Ezt üzente az EKB Varga Mihálynak és az eurózónának – megnyugtatták a forintot, de hátra ne dőljünk

Meghozta Magyarországon is izgalommal figyelt döntését az Európai Központi Bank (EKB). Amit határoznak, az a forint árfolyamát és a hazai gazdasági döntéseket is képes erősen befolyásolni az iráni háború okozta globális zűrzavarban. A verdikt: az euróövezet jegybankja nem folytatta a június 11-én kezdett kamatemelést – de ennél is fontosabb, mit jelez előre. Hiszen az elmúlt hetek szétzúzták a reményeket, hogy elhárult az árakat emelő energiaválság veszélye.

Az EKB döntött, Varga Mihály jegybankja figyel, a forint árfolyama és az infláció a tét Fotó: AFP

Az EKB kamatdöntése, az iráni háború és Magyarország

Miképp függ mindez össze a hazai fejleményekkel, a magyar döntésekkel és a forint árfolyamával, a Világgazdaság korábban összefoglalta. A forint az év fejleményeiből kiolvashatóan jó kezekben van, de Varga Mihály MNB-je globális gazdasági viharban markolja a kormányrudat.

A magyar döntéshozóknak nem csak a két folyó nagy háború szelétől kell óvnia a hazai árakat – eddig Európára szóló sikerrel –, az is erősen számít, mit tesznek közben mások, főképpen az euróövezeti EKB és az amerikai Fed.

Az EKB az emelkedő infláció miatt a múlt hónapban kamatai emelésére kényszerült, de döntéseit nem közvetlenül a háború politikai cikkcakkjai, hanem hosszabb távú várható árhatásai szabják meg. Ezért történhetett, hogy az iráni konfliktus február végi kitörése után még vártak a kamatemeléssel.

Ne a politikából olvassuk ki, mi lesz árakkal és mit tesznek a jegybankok

A június 15-ei bejelentés a tűzszünetről reményeket szállított, hogy nem kell tovább szorítani az amúgy is gyengélkedő euróövezeti gazdaságot visszafogó csavarokon, a mostani kamatülés előtt két héttel azonban a harcok kiújultak.

Az EKB ezúttal is kivárhat, és a döntés: ezt is tette. De vajon mi lesz a következő lépés? Erre a Christine Lagarde EKB-elnök hamarosan kezdődő sajtótájékoztatóján elhangzókból lehet megalapozott következtetéseket levonni.

A bank közleményében a kamatdöntését bejelentpő első mondatot a következők követik:

Az energiaárak kilátásai – bár rendkívül változékonyak – jelenleg közel állnak az eurórendszer szakértőinek júniusi előrejelzésében szereplő alappályához, ugyanakkor jóval meghaladják a közel-keleti konfliktus előtti szinteket.

A bizonytalanság továbbra is nagy, és az energiasokk teljes inflációs hatása még nem bontakozott ki.

A Kormányzótanács ezért szorosan figyelemmel kíséri a sokk erősségét és időtartamát, valamint annak közvetett és másodkörös hatásait.

Ez pontosan az, amire számítani lehetett. Miképp súlyozható a további kamatemelés esélye, ennek a megválaszolás vagy elmosása a sajtótájékoztatóra vár. A bejelentés után a dollár folytatta reggel kezdődött erősödését az euróval szemben. Ez folytatódhat, ha Lagarde kommentárjai optimistábbnak bizonyulnak a feltételezettnél. A forintot a dollár erősödése gyengíteni szokta az euró ellenében, ha azonban csökken az EKB-kamatemelések valószínűsége, az jót tesz a forintnak: a devizakereskedőknek van min vacillálni.