Deviza
EUR/HUF362,19 -0,4% USD/HUF315,76 -0,41% GBP/HUF422,3 -0,38% CHF/HUF388,35 -0,39% PLN/HUF84,03 -0,05% RON/HUF69,08 -0,48% CZK/HUF14,98 -0,41% EUR/HUF362,19 -0,4% USD/HUF315,76 -0,41% GBP/HUF422,3 -0,38% CHF/HUF388,35 -0,39% PLN/HUF84,03 -0,05% RON/HUF69,08 -0,48% CZK/HUF14,98 -0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 613,99 +0,37% MTELEKOM2 738 +0,37% MOL4 476 -0,27% OTP46 470 +0,49% RICHTER11 760 +0,51% OPUS357 +1,68% ANY6 680 +0,75% AUTOWALLIS144 -0,35% WABERERS4 790 +0,84% BUMIX9 355,67 +0,42% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 116,71 +0,12% BUX145 613,99 +0,37% MTELEKOM2 738 +0,37% MOL4 476 -0,27% OTP46 470 +0,49% RICHTER11 760 +0,51% OPUS357 +1,68% ANY6 680 +0,75% AUTOWALLIS144 -0,35% WABERERS4 790 +0,84% BUMIX9 355,67 +0,42% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 116,71 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
időjárás
világgazdaság
El Nino
mezőgazdaság
éghajlat

Új gazdasági csapás közelít: a „szuper El Nino” elszabadíthatja az élelmiszerárakat – Magyarország sem marad teljesen érintetlen, de Ázsia kapja a hatalmas pofont

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Közel-Keleten zajló háború után újabb veszély fenyegeti a világgazdaságot: minden idők egyik legerősebb természetes éghajlati jelenség teheti tönkre a termést és hajthatja fel az élelmiszerárakat. Az El Nino legsúlyosabb következményei Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában várhatók, de a globális piacokon keresztül Európa is megérezheti a hatását.
VG
2026.07.30, 09:54

A meteorológiai előrejelzések szerint rendkívül erős El Nino alakulhat ki, amely súlyos aszályokat, szélsőséges esőzéseket és mezőgazdasági károkat okozhat világszerte. Az időjárási jelenség az élelmiszerek drágulásán keresztül a jegybankok kamatpolitikáját és a feltörekvő országok gazdasági növekedését is alapjaiban befolyásolhatja – írta a Futurism.

Southeast Asia El Nino: Water Supply, Agriculture threatened in the Philippines El Nino
Rizsföld Ázsiában: az El Nino aszályt hozhat, ami hatalmas élelmiszerár-növekedéshez vezethet / Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal 81 százalékos valószínűséget ad annak, hogy október és december között nagyon erős El Nino alakul ki.

Ha ez bekövetkezik, az időjárási esemény az 1950 óta mért legerősebbek közé kerülhet, ezért a piacokon már „szuper El Ninóként” emlegetik.

A jelenség általában két-hét évente alakul ki, amikor a Csendes-óceán középső és keleti részén a tengervíz a megszokottnál jobban felmelegszik. Ez világszerte átrendezi a csapadék eloszlását: Ázsia egyes részeire aszályt, Dél-Amerikába viszont rendkívüli esőzéseket hozhat.

Veszélybe került a világ egyik legfontosabb rizstermése az El Nino miatt

A legsúlyosabb gazdasági következmények Indiában jelentkezhetnek. Az ország éves csapadékának csaknem hetven százalékát a monszun biztosítja, az indiai meteorológiai szolgálat azonban több mint egy évtizede nem látott száraz időszakra számít.

A monszun idei csapadékmennyisége kilencven százaléka lehet, ami 2015 óta a leggyengébb érték. Az indiai termőföldek csaknem fele nem rendelkezik öntözőrendszerrel, ezért a mezőgazdaság közvetlenül függ az esőtől. A gyenge monszun veszélyezteti

  • a rizs,
  • a kukorica,
  • a cukor,
  • a gyapot,
  • a hüvelyesek
  • és az olajos magvak

termését. India a világ legnagyobb rizsexportőre és második legnagyobb cukortermelője, így a kiesés gyorsan megjelenhetne a nemzetközi élelmiszerárakban is.

Az indiai pénzromlás egy erőteljes élelmiszerár-emelkedés esetén 5,5 százalék közelébe gyorsulhat. Ez a jegybankot további szigorításra kényszerítheti, miközben az országot már a közel-keleti konfliktus miatt megugró energiaköltségek is terhelik.

A jegybankok nem tudnak lazítani

A fejlődő országok azért különösen sérülékenyek, mert a háztartások jövedelmük nagyobb részét költik élelmiszerre, gazdaságukban pedig az átlagosnál nagyobb súlya van a mezőgazdaságnak. Egy rossz termés ezért egyszerre emeli az árakat, csökkenti a vidéki jövedelmeket és fékezi a fogyasztást.

A Fülöp-szigetek, Indonézia, Dél-Korea, Pakisztán és Srí Lanka jegybankja 2026-ban már legalább egyszer kamatot emelt. Egy erőteljes El Nino miatt a hitelköltségek akár a következő év elejéig is magasak maradhatnak.

Gary Tan, az Allspring Global Investments portfóliómenedzsere szerint az El Nino még tartósabbá teheti az áremelkedést. A piacon ezért az év második felére újabb kamatemeléseket várnak, különösen

  • Indiában,
  • Indonéziában,
  • Vietnámban
  • és Thaiföldön.

Az ázsiai országok helyzetét tovább rontja, hogy több deviza – köztük az indiai rúpia és az indonéz rúpia – történelmi mélypont közelében jár. A gyenge árfolyam még drágábbá teszi az importált élelmiszereket, energiát és műtrágyát.

Afrikát és Latin-Amerikát sem kíméli

Afrikában Kenya és Dél-Afrika mezőgazdasága kerülhet veszélybe. Az aszály visszafoghatja a termelést és szűkítheti az élelmiszerkínálatot, miközben az S&P Global szerint az időjárási sokkok egyes államok hitelminősítését is veszélyeztethetik.

Latin-Amerikában Kolumbia az egyik legsérülékenyebb ország.

Az alacsony csapadékmennyiség nemcsak a termést csökkentheti, hanem a vízerőművek termelését is visszafoghatja. Emiatt drágább, fosszilis alapú erőműveket kellene beindítani, ami tovább emelné az energiaárakat.

Peruban a halászatot és a mezőgazdaságot veszélyezteti az éghajlati jelenség, Argentína viszont akár nyerhet is rajta:

a több csapadék javíthatja a gabonatermést, növelheti az exportbevételeket és erősítheti a devizatartalékokat.

Magyarország közvetetten érezheti meg

A Reuters elemzése szerint Közép- és Kelet-Európában történelmileg mérsékeltebb az El Nino közvetlen hatása. A befektetők többek között ezért továbbra is kamatcsökkentésekre számítanak

  • Magyarországon,
  • Lengyelországban
  • és Romániában.

A térség azonban nem marad teljesen védett. Az indiai rizs, a cukor, az étolaj, a takarmányok vagy más mezőgazdasági termékek világpiaci drágulása az európai importárakban is megjelenhet. A „szuper El Nino” így több ezer kilométeres távolságból is megnehezítheti az élelmiszerárak tartós mérséklődését Magyarországon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu