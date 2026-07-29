Itt az első európai ország, amely rendkívüli állapotot vezet be pokoli időjárás miatt: összeomlóban az energetikai rendszere, nincs víz a legfontosabb folyóban

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Két területen is komoly válság fenyegeti Moldovát. A közel-keleti helyzet miatt az ország energiaellátása, a brutális aszály miatt a vízellátása került veszélybe. A kormány rendkívüli helyzetet hirdetett.
VG
2026.07.29, 06:42

Energiaügyi és vízügyi készültséget hirdetett a moldovai kormány, arra hivatkozva, hogy a közel-keleti helyzet miatt üzemanyaghiány alakulhat ki, valamint a Dnyeszter vízhozamának csökkenése veszélyezteti az ivóvízellátást. A 30 napra elrendelt intézkedéseket a kormány egy rendkívüli ülésen hagyta jóvá, amelyet a két, kritikusnak minősített helyzet kezelésére hívtak össze.

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Energiaügyi és vízügyi nehézségek sújtják Moldovát / Fotó: Ducu Rodionoff / Shutterstock

Energiaválság fenyegeti Moldovát

Vasile Tofan moldovai miniszterelnök elmondta, hogy az üzemanyag-ellátást több tényező is hátrányosan érinti:

  • július 20. és 27. között megszakadt a kazahsztáni kőolaj exportja a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjén keresztül,
  • a közel-keleti feszültségek miatt emelkedtek a kőolaj világpiaci árai,
  • emellett a Duna alacsony vízállása is megnehezíti a gázolaj uszályos szállítását Giurgiulești kikötőjébe.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az intézkedések célja nem a pánikkeltés, hanem egy valós üzemanyaghiány megelőzése – írta az Economedia román gazdasági portál.

Dorin Junghietu energiaügyi miniszter közölte, hogy az ország üzemanyag-importjának döntő része Romániából származik, a kazahsztáni kőolajellátási fennakadások pedig a gázolajszállításokat is érintették. Bár Kazahsztán hétfőn újraindította exportját, az első kőolajtermékeket szállító hajó várhatóan csak 5–7 nap múlva érkezik meg a romániai Konstancára.

„Moldova gyakorlatilag a benzin 99 százalékát romániai finomítókból importálja. A gázolaj mintegy 70 százaléka, a cseppfolyósított propán-bután gáz 70 százaléka, valamint a repülőgép-üzemanyag 100 százaléka is Romániából érkezik. A múlt heti kőolajellátási zavarok, az iráni konfliktus és a Vörös-tengeren közlekedő olajszállító hajókat ért támadások rendkívül megnehezítik a kőolajforrások gyors diverzifikálását. Ezért olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek biztosítják az üzemanyag-ellátás folyamatosságát. A helyzet összetett, ezért romániai és más regionális partnereinkkel együtt kell gondoskodnunk arról, hogy gazdaságunkat és állampolgárainkat ne érintsék hátrányosan ezek a fejlemények” – fogalmazott Dorin Junghietu.

Kritikussá válhat Moldova vízellátása

A vízügyi helyzettel kapcsolatban a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a Novodnyesztrovszki-víztározó és a Dubasari-víztározó vízszintje az évszakhoz képest rendkívül alacsony a szárazság és a térségben tapasztalt kevés csapadék miatt. A kormány szerint az alacsony vízhozam veszélyeztetheti a vízügyi infrastruktúrát és a folyásirányban lejjebb fekvő települések ivóvízellátását.

A miniszterelnök egy eddig példátlan kockázatra is felhívta a figyelmet: a Kisinyov ivóvízellátását biztosító, az 1960-as években épült vízkivételi mű fix szívómagassággal működik.

Ha a Dnyeszter vízszintje ez alá csökken, a főváros vízellátása akadozhat, vagy akár meg is szakadhat.

A környezetvédelmi miniszter szerint a készültség kihirdetése megelőző jellegű intézkedés, amely lehetővé teszi a helyzet folyamatos nyomon követését, a szükséges beavatkozási tervek kidolgozását, valamint – amennyiben a Dnyeszter vízszintje tovább csökken – a vízkivételi létesítmények átalakítását. A hatóságok emellett július 31-én, a Dnyeszter Vegyes Bizottság ülésén az ukrán féllel is egyeztetnek a kialakult helyzetről.

A kormány emellett jóváhagyta kötelező minimális üzemanyagkészletek létrehozását, valamint a gázolaj exportjának és reexportjának korlátozását annak érdekében, hogy megelőzze a kőolajtermékek hiányát a moldovai piacon. Az intézkedések az országos energiaügyi készültség bevezetéséről szóló, kedden elfogadott kormányhatározat részét képezik – jelentette az IPN hírügynökség.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint fennáll annak a veszélye, hogy a regionális ellátási láncok zavarai, a kereskedelmi készletek csökkenése és a nemzetközi árak emelkedése miatt üzemanyaghiány alakul ki a belföldi piacon.

Ennek kezelésére a Giurgiulești Nemzetközi Szabadkikötőben kötelező minimális készleteket hoznak létre: 2500 tonna benzinből és 7500 tonna gázolajból, kizárólag belföldi felhasználás céljára. Emellett az importőrök átmeneti könnyítést kaphatnak egyes pénzügyi kötelezettségeik teljesítésében, míg a gázolaj exportját és reexportját korlátozhatják a hazai ellátás biztosítása érdekében.

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