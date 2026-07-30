Milliárdos erdőtüzek: nemcsak a spanyol erdők, hanem a költségvetés is elfüstöl

A Madridot, Ávilát és Toledót sújtó hatalmas erdőtüzek stabilizálása után a spanyol kormány július 30-án megszüntette az országos veszélyhelyzetet, azonban a válság nem ért véget: több térségben továbbra is erdőtüzek pusztítanak, miközben az oltási munkálatok költsége rendkívül magas.

Minden idők legsúlyosabb erdőtüze tombol Spanyolországban / Fotó: AFP

A 2026-ban leégett területek nagysága már megközelíti a tavalyi érték felét, miközben az oltási költségek becslések szerint 1,7–3,3 milliárd euróra rúghatnak. Szakértők szerint az turizmusban és mezőgazdaságban a károk tetemesek lehetnek, valamint emlékeztetnek a megelőzés fontosságára − írta meg a Euronews.

Milliárdos költségekkel jár az erdőtüzek oltása

A Greenpeace szerint a spanyol kormány 2025-ben megközelítőleg 3,548 és 6,741 milliárd euró közötti összeget fordított erdőtüzek oltására.

A belügyminisztérium adatai szerint 8189 regisztrált tűzesetben összesen csaknem 354 793 hektárnyi terület égett le.

A becslések eredménye az alkalmazott módszertantól függően változik, mivel a Navarrai Erdészeti Ügynökség hektáronként 10 ezer eurós, míg a Greenpeace által hivatkozott, Erdészeti Vállalatok Országos Szövetsége (Asemfo) mintegy 19 ezer eurós hektáronkénti költséggel számol.

Az ökológiai átállásért felelős minisztérium legfrissebb adatai szerint az év eleje óta 172 396 hektárnyi erdőterület égett le Spanyolországban, így az oltási költségek eddig 1,723–3,275 milliárd euróra tehetők.

Fontos hangsúlyozni, hogy a számítás kizárólag a tűzoltási munkálatokat tartalmazza. A lángok által elpusztított tájak helyreállítása rendszerint többe kerül, mint maga az oltás

− mondta Infobae-nak Ana Belén Noriega, a spanyol műszaki erdőmérnökök szakmai kamarájának (COITF) vezetője.

A költségekkel érdemes párhuzamba állítani azt, hogy az Európai Parlament júliusban 120,55 millió euró értékű rendkívüli segélycsomagot hagyott jóvá Spanyolország számára az aszályok, a hőhullámok és az erdőtüzek által okozott károk enyhítésére.

Fontos a prevenció

Az Asemfo becslései szerint az erdőtüzek elleni védekezésre elkülönített források jelentős részét a megelőzés helyett az oltási műveletekre fordítják.

Valószínűleg az előző évekhez nagyon hasonló összegekről beszélünk: összesen mintegy 1,2–1,3 milliárd euróról, amelyből körülbelül 400 millió eurót költenek tűzoltásra

− nyilatkozta Miguel Ángel Duralde, az Asemfo elnöke, aki szerint sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a prevencióra.

A szakértő szerint minden egyes megelőzésre fordított euró száz eurónyi oltási költséget takaríthatna meg.

A táj átalakulása, a víz minőségének és mennyiségének változása, a biodiverzitás csökkenése, a faanyag-, gomba- és gyantakészletek elvesztése, valamint a károsodott talaj, amely csak nehezen regenerálódik majd, és nehezen lesz képes fenntartani a korábbi ökoszisztémát – mindezt figyelembe véve az arány egy a százhoz − mondta Miguel Ángel Duralde, majd hozzátette, hogy évi hárommilliárd eurót kellene fordítani erdőkezelésre.