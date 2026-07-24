Lángokban Európa: tízezreket menekítenek az egyre súlyosabb erdőtüzek miatt
Drámai méreteket öltött az európai erdőtűzszezon: július utolsó hetében Franciaországban és Spanyolországban egyszerre több nagy kiterjedésű tűz alakult ki, miközben Olaszországban mezőgazdasági ültetvények semmisültek meg, Skóciában pedig természetvédelmi területeken küzdenek a lángokkal. Az erdőtüzek oltását a tartós hőség, a szárazság, az erős szél és a gyorsan kiszáradó növényzet nehezíti. A súlyos erdőtüzek miatt ezreket kellett kitelepíteni Spanyolország, Franciaország és Olaszország egyes részein.
Az uniós erdőtűz-információs rendszer, az EFFIS július 22-én frissített adatai szerint 2026 eleje óta 1254 nagyobb tüzet észleltek az Európai Unióban. Ezek összesen 254 388 hektárt érintettek. A leégett terület nagysága ugyan még valamivel elmarad 2025 azonos időszakának 270 449 hektáros értékétől, de meghaladja az elmúlt húsz év átlagát. Az idei évben július 22-ig több mint kétszer annyi nagyobb erdőtűz történt az Európai Unióban, mint amennyi ebben az időszakban hosszú távon átlagosnak számít. A vegetáció elégése az év eleje óta mintegy 8,31 millió tonna szén-dioxid kibocsátásával járt – derül ki az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának adataiból.
Franciaország uniós segítséget kért az erdőtüzek miatt
Július 24-re Franciaország atlanti partvidékén vált kritikussá a helyzet. Bordeaux térségében a hatóságok elrendelték a turisták körében különösen népszerű Cap Ferret-félsziget teljes kiürítését. A lángok addigra mintegy 8700 hektárt perzseltek fel, az evakuálást pedig hajókkal és a félsziget egyetlen közúti kijáratán keresztül végezték.
A délebbre fekvő Biscarrosse közelében egy másik, ellenőrizetlenül terjedő tűz körülbelül 2500 hektárt érintett, és több mint 23 ezer embernek kellett elhagynia a térséget. Gyermektábort és idősek otthonát is kiürítették. A hatóságok a gazdákat is arra kérték, hogy vízszállító kapacitásukkal segítsék a védekezést.
Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy az ország aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust. Horvátországból, Portugáliából, Csehországból és Szlovákiából is érkeznek repülőgépek, helikopterek és egyéb erősítések – számolt be a Reuters.
A franciaországi tüzek emberéleteket is követeltek: két tűzoltó vesztette életét egy gironde-i beavatkozás során. Az országban az év eleje óta már több tízezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává.
Spanyolország vészhelyzetet hirdetett
Spanyolország július 24-én országos vészhelyzetet hirdetett a Madrid és Ávila térségében terjedő tüzek miatt. Több mint tízezer embert telepítettek ki egyebek mellett Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa és Aldea del Fresno környékéről.
A rendkívüli intézkedéssel a védekezés koordinálása a spanyol belügyminisztériumhoz került. Több mint 270 szakembert, negyven földi egységet és a katonai vészhelyzeti alakulatokat is mozgósították.
Az ország egyik legsúlyosabb idei tüze Guadalajara tartományban alakult ki: ott mintegy 32 ezer hektár égett le. A tűzvész több mint 1200 ember kitelepítéséhez vezetett, és közlekedési útvonalakat is veszélyeztetett. Spanyolországban az év eleje óta a különböző nemzeti és nemzetközi összesítések szerint már százezer hektárt jóval meghaladó terület pusztult el. Az idei tüzek halálos áldozatainak száma elérte a tizenhármat – írta a Reuters.
A gyors terjedéshez különös időjárási helyzet járult hozzá. A csapadékos tavasz nagy mennyiségű növényi tömeget hozott létre, amely a nyári hőhullámokban kiszáradt, így gyakorlatilag összefüggő tüzelőanyagot biztosított a lángoknak. Spanyolország egyes részein 44 Celsius-fok körüli hőmérsékletet mértek.
Évek termése válhat semmivé
Az erdőtüzek egyre nagyobb mezőgazdasági károkat is okoznak. Szicíliában a lángok olajfaültetvényeket semmisítettek meg. Egy érintett gazdaságban nemcsak az idei teljes termés veszett oda, hanem a fák is súlyosan károsodtak, ezért a veszteség több évre elhúzódhat. Olaszországban egy tűzoltó is életét vesztette a védekezés során.
Az ültetvények pusztulása lényegesen súlyosabb következmény, mint egyetlen betakarítás kiesése. Az idős olajfák, gyümölcsösök és szőlők pótlása hosszú időt igényel, miközben a gazdaságoknak bevétel nélkül kell finanszírozniuk az újratelepítést. A tűz az öntözőrendszereket, gazdasági épületeket, gépeket, legelőket és takarmánykészleteket is elpusztíthatja.
A károk az európai olívaolaj-, bor- és gyümölcspiacra is hatással lehetnek, ha a tüzek az Ibériai-félsziget és a mediterrán térség fontos termőterületein tovább terjednek. A közvetlen termésveszteség mellett emelkedhetnek a biztosítási, helyreállítási és növényvédelmi költségek is.
Már nem csak a mediterrán térség veszélyeztetett
A tűzveszély földrajzilag is terjeszkedik. Skóciában a Cairngorms Nemzeti Park Glenmore térségében, valamint Edinburgh-ban, az Arthur’s Seat környékén küzdöttek vegetációtüzekkel. Németországban Primstal környékén, az Egyesült Királyságban pedig Tintwistle térségében kellett műholdas veszélyhelyzeti megfigyelést indítani.
Az EFFIS július 22–29. közötti előrejelzése rendkívül szélsőséges tűzveszélyt jelzett
- Délnyugat-Franciaországban
- és Észak-Spanyolországban.
Extrém kockázat alakult ki:
- az Ibériai-félsziget nagy részén,
- Franciaország nyugati és középső területein,
- Észak-Finnországban,
- valamint a Nyugat-Balkán egyes részein is.
Közép-Európában elszórtan nagyon magas veszélyességi fokozatra figyelmeztettek.
Az unió 2026 nyarára minden korábbinál nagyobb közös erdőtűzvédelmi kapacitást állított készenlétbe. Összesen 777 tűzoltót helyeztek előre a legveszélyeztetettebb országokban, miközben 22 tűzoltó repülőgép és öt helikopter áll rendelkezésre a nemzeti egységek támogatására. A mostani francia és spanyol helyzet azonban azt mutatja, hogy több, egy időben kialakuló nagytűz még ezt a kibővített rendszert is rendkívüli nyomás alá helyezheti.