Lángokban Európa: tízezreket menekítenek az egyre súlyosabb erdőtüzek miatt

Drámai méreteket öltött az európai erdőtűzszezon: július utolsó hetében Franciaországban és Spanyolországban egyszerre több nagy kiterjedésű tűz alakult ki, miközben Olaszországban mezőgazdasági ültetvények semmisültek meg, Skóciában pedig természetvédelmi területeken küzdenek a lángokkal. Az erdőtüzek oltását a tartós hőség, a szárazság, az erős szél és a gyorsan kiszáradó növényzet nehezíti. A súlyos erdőtüzek miatt ezreket kellett kitelepíteni Spanyolország, Franciaország és Olaszország egyes részein.

A hőség és az aszály nőveli az erdőtüzek kockázatát uniószerte Fotó: AFP

Az uniós erdőtűz-információs rendszer, az EFFIS július 22-én frissített adatai szerint 2026 eleje óta 1254 nagyobb tüzet észleltek az Európai Unióban. Ezek összesen 254 388 hektárt érintettek. A leégett terület nagysága ugyan még valamivel elmarad 2025 azonos időszakának 270 449 hektáros értékétől, de meghaladja az elmúlt húsz év átlagát. Az idei évben július 22-ig több mint kétszer annyi nagyobb erdőtűz történt az Európai Unióban, mint amennyi ebben az időszakban hosszú távon átlagosnak számít. A vegetáció elégése az év eleje óta mintegy 8,31 millió tonna szén-dioxid kibocsátásával járt – derül ki az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának adataiból.

Franciaország uniós segítséget kért az erdőtüzek miatt

Július 24-re Franciaország atlanti partvidékén vált kritikussá a helyzet. Bordeaux térségében a hatóságok elrendelték a turisták körében különösen népszerű Cap Ferret-félsziget teljes kiürítését. A lángok addigra mintegy 8700 hektárt perzseltek fel, az evakuálást pedig hajókkal és a félsziget egyetlen közúti kijáratán keresztül végezték.

A délebbre fekvő Biscarrosse közelében egy másik, ellenőrizetlenül terjedő tűz körülbelül 2500 hektárt érintett, és több mint 23 ezer embernek kellett elhagynia a térséget. Gyermektábort és idősek otthonát is kiürítették. A hatóságok a gazdákat is arra kérték, hogy vízszállító kapacitásukkal segítsék a védekezést.

Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy az ország aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust. Horvátországból, Portugáliából, Csehországból és Szlovákiából is érkeznek repülőgépek, helikopterek és egyéb erősítések – számolt be a Reuters.