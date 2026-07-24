Ez is eljött, most már biztos: lecseréli az eddigi eurót az EU, a magyarok is szavazhatnak róla – így fognak kinézni az új bankjegyek

Az EKB több mint 1200 pályaművet értékelt, amelyek közül végül tíz terv került a döntőbe – számol be arról az Euronews. Öt-öt grafikai változat készült mindkét témában, az európaiak pedig az EKB honlapján szavazhatnak arról, melyik irányt tartják a legmegfelelőbbnek az új euróbankjegyekhez. Az EKB közlése szerint minden európai leadhatja szavazatát, a lehetőség erre szeptember 21-ig nyitott. Christine Lagarde, az EKB elnöke a tervek bemutatásakor arra biztatta az uniós polgárokat, hogy vegyenek részt a konzultációban, és segítsenek meghatározni a közös európai fizetőeszköz jövőbeli arculatát.

Az EKB szavazásra bocsátja az új euróbankjegyek terveit

Fotó: NurPhoto via AFP

Híres európai személyiségek kerülhetnek az új euróbankjegyekre

Az egyik lehetséges új euróbankjegy-sorozat az európai kultúrát állítja középpontba. Ebben az esetben a különböző címleteken a kontinens történelmének meghatározó alakjai jelennének meg:

5 euró: Maria Callas operaénekes

10 euró: Ludwig van Beethoven zeneszerző

20 euró: Marie Curie Nobel-díjas tudós

50 euró: Miguel de Cervantes író

100 euró: Leonardo da Vinci polihisztor

200 euró: Bertha von Suttner Nobel-békedíjas író és békeaktivista

A másik döntős koncepció Európa természeti örökségét helyezi előtérbe. Az egyes bankjegyeken különböző európai madárfajok jelennének meg folyóparti tájakkal, míg a hátoldalakon az Európai Unió legfontosabb intézményei kapnának helyet.

A sorozatban többek között jégmadár, fehér gólya, gyurgyalag, gulipán és sárgalábú szula szerepelne, hangsúlyozva a kontinens biológiai sokféleségét és a természetvédelem jelentőségét.

2026 végén érkezhetnek az új euróbankók

A lakossági szavazás – melyen az EKB szerint nem csak az eurózóna tagállamaiban élők vehetnek részt, hanem minden európai – csak az egyik állomása a bankjegyek megújításának. A konzultáció lezárását követően az EKB kiválasztja a végleges dizájnt, majd megkezdődnek a technikai előkészületek és a gyártási folyamatok.

Az új bankjegyek kibocsátása várhatóan 2026 végétől indulhat,

Céljuk pedig az, hogy korszerűbb megjelenést adjanak az eurónak, miközben a közös európai kulturális örökséget és természeti értékeket is hangsúlyozzák.