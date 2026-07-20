Betáraz Európa, ezzel zúznák porrá az oroszokat: csúcstechnikát állít szembe Putyin láthatatlan vadászgépeivel a Luftwaffe, felszállniuk is értelmetlen lesz

Az Airbus végrehajtotta a német Quadriga-program keretében megrendelt 58 Eurofighter Typhoon Tranche 4 vadászgép közül az első példány berepülését.

A Eurofighter Typhoon Tranche 4 / Fotó: Photofex_AUT

Az új változat számos korszerű képességet kapott, köztük aktív elektronikus sugáreltérítésű, AESA rendszerű radart − írta meg a Defense Express.

A legkorszerűbb Eurofigther

Teljesítette szűzrepülését a Quadriga-program keretében gyártott első Eurofighter Typhoon Tranche 4. Az Airbus a német légierő, a Luftwaffe számára készíti a vadászgépeket, és ez a Eurofighter eddigi legkorszerűbb, sorozatgyártott változata.

A repülőgép annak az 58 új Eurofighter Typhoonnak az egyike, amelyet Németország rendelt meg. A Luftwaffe 2020-ban eredetileg 38 gépre adott le megrendelést, amelyet 2025-ben további húsz példánnyal bővített. A szállítások várhatóan 2026 második felében kezdődnek meg, és 2030-ig folytatódnak.

Az első repülésre mintegy hat évvel az eredeti szerződés megkötése után került sor, ami jól mutatja, mennyi időt igényelt az új változat kifejlesztése. A termelés teljes felfutását követően az Airbus várhatóan évente mintegy 14 repülőgépet ad majd át a következő négy évben. Ez viszonylag gyors gyártási ütemet igényel, tekintettel arra, hogy a program számottevő részét mindeddig a fejlesztés tette ki.

A Quadriga-program keretében beszerzett új repülőgépek fokozatosan váltják majd fel a Luftwaffe elöregedő Eurofighter Typhoon Tranche 1 flottáját.

Az új fejlesztésről

A Tranche 4 legfontosabb újítása az ECRS Mk 1 aktív elektronikus sugáreltérítésű, AESA rendszerű radar. A korábbi, mechanikus radarokhoz képest ez nagyobb felderítési távolságot, gyorsabb célbefogást, pontosabb célkövetést, valamint jobb teljesítményt kínál a kis méretű vagy alacsony észlelhetőségű célpontokkal szemben.

Az új radar mindemellett ellenállóbb az elektronikai hadviselési eszközökkel szemben, és javítja a repülőgép általános helyzetfelismerő képességét. A látóhatáron túli légi célok megsemmisítésére szolgáló Meteor légiharc-rakétával felszerelt, továbbfejlesztett Eurofighter Typhoon komoly ellenféllé válhat az olyan orosz vadászgépek számára, mint a Szu–35 és a Szu–57.

A radar korszerűsítése a repülőgép levegő-föld képességeit is erősíti, mivel pontosabbá teszi a célpontok felderítését és megsemmisítését a precíziós csapásmérő bevetések során.

A további fejlesztések közé tartozik az avionikai rendszer átfogó korszerűsítése, valamint az újratervezett pilótafülke, amelyet nagy felületű kijelzőkkel szereltek fel. A német repülőgépek végleges konfigurációját egyelőre nem hozták teljes egészében nyilvánosságra, mivel a Tranche 4 változatot az egyes üzemeltetők egyedi követelményeihez igazítják.

Németország és Spanyolország az ECRS Mk 1 radarral felszerelt verziót kapja, míg az Egyesült Királyság a fejlettebb ECRS Mk 2 rendszert választotta.

Németország továbbá 20 darab Eurofighter Typhoont rendelt meg a fejlesztés alatt álló Tranche 5 változatból is. Ezek a repülőgépek várhatóan a 2030-as években állhatnak szolgálatba, az első szállítást 2035-re tervezik.