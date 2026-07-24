Azt hitte az Európai Unió, hogy diktálhat: már Kínát is belerángatnák a háborúba – Peking irányba állította a kishalat, emlékezni sem akarnak erre a találkozóra

Az Európai Parlament (EP) Külügyi Bizottságának kínai látogatása csütörtökön ért véget. A David McAllister elnök vezette küldöttség ezt követően közleményt adott ki, amiben beszámoltak a tárgyalások tartalmáról.

Az Európai Parlament Külügyi Bizottságának elnöke és kínai külügyminiszter / Fotó: Xinhua via AFP

A kínai külügyminisztérium szintén tájékoztatott a bilaterális találkozó fejleményeiről, azonban a két közlemény merőben más szempontok alapján foglalta össze az elhangzottakat.

Az európai nézőpont

A delegáció július 21. és 23. között folytatott tárgyalásokat Vang Ji kínai külügyminiszterrel, valamint az Országos Népi Gyűlés vezetőivel, köztük Li Hung-csung első alelnökkel és Lou Csi-en-nel, a külügyi bizottság elnökével. A nyolctagú küldöttség ezenkívül találkozott az Európai Unió és a tagállamok pekingi nagyköveteivel, az Európai Unió Kínai Kereskedelmi Kamarájának képviselőivel, valamint a Kínai Kommunista Párt Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával (IDCPC), köztük annak vezetőjével, Liu Haj-hszing miniszterrel.

Az EP Külügyi Bizottságának tagjai először látogattak Kínába azóta, hogy Peking feloldotta az EP-képviselőkkel szembeni szankciókat, ezzel újraindult a hivatalos párbeszéd az EP és a kínai fél között.

Az Európai Unió 2021 márciusában az emberi jogok megsértése miatt szankciókat vezetett be négy kínai tisztségviselővel és egy szervezettel szemben, amire válaszul Peking tíz európai személyt és négy intézményt tiltott ki Kínából. Ez öt EP-képviselőt és az EP Emberi Jogi Albizottságát is érintette. Az Európai Parlament erre válaszul felfüggesztette a hivatalos párbeszédet Kínával.

A viharos geopolitikai és gazdasági környezet közepette az európai képviselők hangsúlyozták Kína meghatározó szerepét a nemzetközi kapcsolatokban és

felszólították Pekinget arra, hogy gyakoroljon nyomást Oroszországra és szorgalmazzon tűszünetet az ukrán fronton, valamint támogasson egy olyan békemegállapodást, amely tiszteletben tartja Ukrajna területi integritását.

A küldöttség arra is felszólította Kínát, hogy szüntesse meg a kettős felhasználású termékek és alkatrészek szállítását az Oroszország háborúját támogató szervezeteknek. A politikusok az évek óta tartó feszült helyzet ellenére ismét aggodalmukat fejezték ki a kínai emberi jogi helyzettel kapcsolatban.

Az európai uniós delegáció arra is felhívta a kínai fél figyelmét, hogy az EU kereskedelmi deficitje Kínával szemben a tavalyi évben rekordot döntött, és csaknem elérte a napi egymilliárd eurót.

2025-ben az Európai Unió Kínával szembeni árukereskedelmi hiánya 359,8 milliárd euró volt:

Éves export Kínába: 199,6 milliárd euró

Éves import Kínából: 559,4 milliárd euró

Az EP képviselői fenntarthatatlannak nevezték a helyzetet, és egyenlő versenyfeltételek kialakítását sürgették annak érdekében, hogy a kétoldalú kapcsolatok mindkét fél számára előnyös módon fejlődhessenek.