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részvénypiac frankfurti tőzsde európai részvénypiaci rali
tőzsde
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európai részvények
profitkilátás
Stoxx 600

Szédületes ralit produkál az európai részvénypiac - a profik ide teszik a pénzüket

Egy elemzői felmérés szerint a geopolitikai feszültségek ellenére is jól tartják magukat az európai részvények. A tovább javuló befektetői hangulat miatt az európai részvénypiaci rali az év végéig is kitarthat.
D. GY.
2026.07.17., 12:14

A gyorsuló vállalati eredménynövekedés és az a meggyőződés, hogy az európai részvénypiaci rali a legújabb geopolitikai feszültségek ellenére is kitart, egyre optimistábbá teszi a stratégákat az európai részvénypiacokkal kapcsolatban – derül ki a Bloomberg felméréséből.

részvénypiac frankfurti tőzsde európai részvénypiaci rali
A bika és a medve a frankfurti tőzsde épülete előtt - az év végéig is kitarthat az európai részvénypiaci rali / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A júliusi felmérésben az UBS Group bizonyult a leginkább optimistának: miután megemelte célárát, az év végére 8 százalékoss emelkedést vár a Stoxx Europe 600 indexben. Emellett a Bank of America, a Deutsche Bank és a Kepler Cheuvreux is felfelé módosította előrejelzését.

A megkérdezett 18 részvénystratéga átlagosan 647 pontos év végi értéket vár 2026-ra a Stoxx 600 esetében. Ez ugyan kevesebb mint egy százalékkal haladja meg a jelenlegi szintet, de a pesszimista előrejelzések egyre ritkábbak: mindössze öt válaszadó számít csökkenésre.

Jelenleg valószínűleg nagyobb a felfelé mutató, mint a lefelé mutató kockázat

 – mondta Gerry Fowler, az UBS stratégája. Elmondása szerint korábban „túl óvatos” volt, ezért 690 pontra emelte év végi célárát.

A geopolitikai feszültségek ellenére is kitartott az európai részvénypiaci rali

Fowler szerint az alulról építkező elemzések arra utalnak, hogy a negatív katalizátorok egyre nehezebben azonosíthatók számos nagy súlyú ágazatban, például az egészségügyben, a fogyasztási cikkeknél és a luxusszektorban. Ezzel párhuzamosan egyre több olyan terület van, ahol pozitív eredményvárakozás-módosítások jöhetnek, például: 

  • az MI-hez kapcsolódó vállalatok, 
  • a bankszektor, vagy 
  • az ipari vállalatok.

Az európai részvények ebben a hónapban új történelmi csúcsokra emelkedtek, miután a befektetők ismét növelték kitettségüket a régióban.  Az iráni konfliktussal kapcsolatos aggodalmak enyhültek az áprilisi tűzszünet után. 

A részvénypiaci rali eddig a geopolitikai feszültségek újbóli kiéleződése ellenére is kitartott. 

Bár az olajárak emelkedtek, továbbra is mintegy 40 dollárral alacsonyabbak, mint az áprilisi napon belüli csúcs. 

A kedvező globális gazdasági környezet, az európai fiskális ösztönzők, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások és alkalmazások előnyei egyaránt javították a piaci hangulatot.

A Citigroup európai (az Egyesült Királyságot nem tartalmazó) eredményfelülvizsgálati mutatója ötéves csúcsra emelkedett: az ágazatok 80 százalékában már eredményfelminősítések figyelhetők meg. 

Továbbra is pozitívan látjuk az európai részvénypiacok következő 12 havi kilátásait, és biztatónak tartjuk a vállalati eredményvárakozások közelmúltbeli javulását 

– mondta Beata Manthey, a Citigroup európai részvénystratégiai vezetője. Szerinte a mostani felminősítések méretük, szélességük és időzítésük miatt is figyelemre méltók.

A rossz hírek ellenére is kitart a rali az európai részvénypiacon
 

Nem mindenkinél tombol az optimizmus

A Bloomberg felmérésében az előrejelzések közötti különbségek nőttek, de csak két stratégia számít 5%-nál nagyobb visszaesésre. 

  • A legpesszimistább továbbra is a TFS, amely 585 pontos év végi Stoxx 600-at vár, ami körülbelül 9 százalékos csökkenést jelentene. 
  • A második legborúlátóbb a Société Générale, amely 600 pontos célértéket adott meg, nagyjából 6 százalék visszaesést prognosztizálva.

Arra számítunk, hogy a Stoxx 600 év végére mérsékelten alacsonyabb szinten zár, elsősorban konzervatívabb eredményvárakozásaink miatt 

– mondta Roland Kaloyan, a Société Générale európai részvénystratégiai vezetője. Véleménye szerint nem az a fő kockázat, hogy elmarad a nyereségnövekedés, hanem az, hogy a vállalati eredmények nem érik el azt a fellendülést, amelyet a piac már beárazott.

Kaloyan szerint a várakozások jelenleg nagyon magasak, miközben a legerősebb teljesítmény főként az  MI- és az energiaszektorhoz kötődik. Emellett továbbra is jelentős makrogazdasági kockázatokkal kell számolni: 

  • a Közel-Kelet instabil helyzete, 
  • az amerikai félidős választások, 
  • a vámháborús kockázatok, valamint 
  • az emelkedő kötvényhozamok miatt.

A profitkilátások egyelőre rózsásak

Az európai vállalatok profitvárakozásai még a háborús időszak alatt is emelkedtek. A piac: 

  • 2026-ra 14 százalék 
  • 2027-re 10 százalék egy részvényre jutó eredménynövekedést vár.

A most induló második negyedéves gyorsjelentési szezonban már több vállalat is a vártnál jobb eredményeket közölt, és emelte előrejelzését. 

Ezek közé tartozik az ASML Holding, Európa legértékesebb vállalata is.

Eddig: 

  • a cégek több mint 45 százaléka az elemzői várakozásoknál jobb eredményeket közölt, 
  • 27 százalék viszont csalódást okozott. 
  • A Bloomberg Intelligence adatai szerint az eredménynövekedés jelenleg 11,6 százalék éves szinten, összhangban a piaci konszenzussal.

Tovább javul a befektetői hangulat 

Miután a múlt hónapban óvatosabbá váltak, az európai befektetők ismét optimistábbak, és a globális vagyonkezelők is újra növelik európai kitettségüket – derül ki a Bank of America e heti alapkezelői felméréséből.

A válaszadók: 

  • 37 százaléka úgynevezett „goldilocks” forgatókönyvet vár (erős gazdasági növekedés és csökkenő infláció) a következő három hónapban. Ez 2024 októbere óta először a legnépszerűbb piaci forgatókönyv. 
  • 54 százalék az európai részvények emelkedésére a következő hónapokban, 
  • szemben a júniusi mindössze 4 százalék pozitív egyenleggel.

A Barclays stratégája, Emmanuel Cau szerint: 

az értékeltségek továbbra is vonzóak, a vállalati eredmények ellenálló képessége fontos támaszt jelent a magasabb kamatok mellett is, és fundamentális hátteret biztosít a piaci emelkedés kiszélesedéséhez. Az olajár alakulása azonban továbbra is kiszámíthatatlan tényező.

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