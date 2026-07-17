Szédületes ralit produkál az európai részvénypiac - a profik ide teszik a pénzüket
A gyorsuló vállalati eredménynövekedés és az a meggyőződés, hogy az európai részvénypiaci rali a legújabb geopolitikai feszültségek ellenére is kitart, egyre optimistábbá teszi a stratégákat az európai részvénypiacokkal kapcsolatban – derül ki a Bloomberg felméréséből.
A júliusi felmérésben az UBS Group bizonyult a leginkább optimistának: miután megemelte célárát, az év végére 8 százalékoss emelkedést vár a Stoxx Europe 600 indexben. Emellett a Bank of America, a Deutsche Bank és a Kepler Cheuvreux is felfelé módosította előrejelzését.
A megkérdezett 18 részvénystratéga átlagosan 647 pontos év végi értéket vár 2026-ra a Stoxx 600 esetében. Ez ugyan kevesebb mint egy százalékkal haladja meg a jelenlegi szintet, de a pesszimista előrejelzések egyre ritkábbak: mindössze öt válaszadó számít csökkenésre.
Jelenleg valószínűleg nagyobb a felfelé mutató, mint a lefelé mutató kockázat
– mondta Gerry Fowler, az UBS stratégája. Elmondása szerint korábban „túl óvatos” volt, ezért 690 pontra emelte év végi célárát.
A geopolitikai feszültségek ellenére is kitartott az európai részvénypiaci rali
Fowler szerint az alulról építkező elemzések arra utalnak, hogy a negatív katalizátorok egyre nehezebben azonosíthatók számos nagy súlyú ágazatban, például az egészségügyben, a fogyasztási cikkeknél és a luxusszektorban. Ezzel párhuzamosan egyre több olyan terület van, ahol pozitív eredményvárakozás-módosítások jöhetnek, például:
- az MI-hez kapcsolódó vállalatok,
- a bankszektor, vagy
- az ipari vállalatok.
Az európai részvények ebben a hónapban új történelmi csúcsokra emelkedtek, miután a befektetők ismét növelték kitettségüket a régióban. Az iráni konfliktussal kapcsolatos aggodalmak enyhültek az áprilisi tűzszünet után.
A részvénypiaci rali eddig a geopolitikai feszültségek újbóli kiéleződése ellenére is kitartott.
Bár az olajárak emelkedtek, továbbra is mintegy 40 dollárral alacsonyabbak, mint az áprilisi napon belüli csúcs.
A kedvező globális gazdasági környezet, az európai fiskális ösztönzők, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások és alkalmazások előnyei egyaránt javították a piaci hangulatot.
A Citigroup európai (az Egyesült Királyságot nem tartalmazó) eredményfelülvizsgálati mutatója ötéves csúcsra emelkedett: az ágazatok 80 százalékában már eredményfelminősítések figyelhetők meg.
Továbbra is pozitívan látjuk az európai részvénypiacok következő 12 havi kilátásait, és biztatónak tartjuk a vállalati eredményvárakozások közelmúltbeli javulását
– mondta Beata Manthey, a Citigroup európai részvénystratégiai vezetője. Szerinte a mostani felminősítések méretük, szélességük és időzítésük miatt is figyelemre méltók.
Nem mindenkinél tombol az optimizmus
A Bloomberg felmérésében az előrejelzések közötti különbségek nőttek, de csak két stratégia számít 5%-nál nagyobb visszaesésre.
- A legpesszimistább továbbra is a TFS, amely 585 pontos év végi Stoxx 600-at vár, ami körülbelül 9 százalékos csökkenést jelentene.
- A második legborúlátóbb a Société Générale, amely 600 pontos célértéket adott meg, nagyjából 6 százalék visszaesést prognosztizálva.
Arra számítunk, hogy a Stoxx 600 év végére mérsékelten alacsonyabb szinten zár, elsősorban konzervatívabb eredményvárakozásaink miatt
– mondta Roland Kaloyan, a Société Générale európai részvénystratégiai vezetője. Véleménye szerint nem az a fő kockázat, hogy elmarad a nyereségnövekedés, hanem az, hogy a vállalati eredmények nem érik el azt a fellendülést, amelyet a piac már beárazott.
Kaloyan szerint a várakozások jelenleg nagyon magasak, miközben a legerősebb teljesítmény főként az MI- és az energiaszektorhoz kötődik. Emellett továbbra is jelentős makrogazdasági kockázatokkal kell számolni:
- a Közel-Kelet instabil helyzete,
- az amerikai félidős választások,
- a vámháborús kockázatok, valamint
- az emelkedő kötvényhozamok miatt.
A profitkilátások egyelőre rózsásak
Az európai vállalatok profitvárakozásai még a háborús időszak alatt is emelkedtek. A piac:
- 2026-ra 14 százalék
- 2027-re 10 százalék egy részvényre jutó eredménynövekedést vár.
A most induló második negyedéves gyorsjelentési szezonban már több vállalat is a vártnál jobb eredményeket közölt, és emelte előrejelzését.
Ezek közé tartozik az ASML Holding, Európa legértékesebb vállalata is.
Eddig:
- a cégek több mint 45 százaléka az elemzői várakozásoknál jobb eredményeket közölt,
- 27 százalék viszont csalódást okozott.
- A Bloomberg Intelligence adatai szerint az eredménynövekedés jelenleg 11,6 százalék éves szinten, összhangban a piaci konszenzussal.
Tovább javul a befektetői hangulat
Miután a múlt hónapban óvatosabbá váltak, az európai befektetők ismét optimistábbak, és a globális vagyonkezelők is újra növelik európai kitettségüket – derül ki a Bank of America e heti alapkezelői felméréséből.
A válaszadók:
- 37 százaléka úgynevezett „goldilocks” forgatókönyvet vár (erős gazdasági növekedés és csökkenő infláció) a következő három hónapban. Ez 2024 októbere óta először a legnépszerűbb piaci forgatókönyv.
- 54 százalék az európai részvények emelkedésére a következő hónapokban,
- szemben a júniusi mindössze 4 százalék pozitív egyenleggel.
A Barclays stratégája, Emmanuel Cau szerint:
az értékeltségek továbbra is vonzóak, a vállalati eredmények ellenálló képessége fontos támaszt jelent a magasabb kamatok mellett is, és fundamentális hátteret biztosít a piaci emelkedés kiszélesedéséhez. Az olajár alakulása azonban továbbra is kiszámíthatatlan tényező.