Elektromos átállás: Magyarország átlagon felül teljesít – ezekben a mutatókban remekeltünk 2025-ben

Elkészült az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának 2025 utolsó két negyedévét átfogó jelentése. A dokumentumokból kiderül, hogy miközben aktívan zajlik az elektrifikáció, addig a tagállamok energiafogyasztása emelkedik.

Zöld úton jár az Európai Unió / Fotó: Scharfsinn

Az adatok az iráni háború hatásaival ugyan nem számolnak, de így is fontos trendekre világítanak rá, valamint azt is felfedik, hogy a tagországok energiapiacai között markáns különbségek vannak, amelyek a fogyasztói árakban is megmutatkoznak.

Zöld úton jár az Európai Unió

A vizsgált időszakban tovább nőtt a megújuló energiaforrásokra épülő termelőállomány beépített teljesítménye, különösen a napenergia-kapacitások bővültek:

a termelés 2025-ben rekordot döntve 275 TWh-ra emelkedett, amely éves alapon mérve 18 százalékos növekedést jelent.

Azonos időszakban a tengeri szélerőművekből származó energia mennyisége 4 százalékkal, vagyis 3 TWh-val nőtt. A zöldenergia kapacitások bővítése 2025-ben rekordközeli szinten maradt, csaknem elérte a 70 gigawattot:

a beruházásoknak köszönhetően 56 GW napenergia, és

13 GW szélerőmű-kapacitás létesült.

Mindeközben tavaly 2,89 millió új elektromos autót értékesítettek az Európai Unióban, amely 31 százalékkal több az előző éves adatnál. Ez azt jelenti, hogy

2019 óta az e-autók eladási számai 177 százalékkal megugrottak, vagyis csaknem megháromszorozódtak.

2025 negyedik negyedévében az elektromos járművek piaci részesedése az Európai Unióban 22 százalék volt, szemben az Egyesült Államokban mért 7 százalékos adattal.

Mivel a jelentés az iráni háború kitörése előtti időszakot vizsgálta, ezért a legutóbbi energiaársokk hatásai az adatokban nem jelennek meg.

Ez azért fontos, mert a piac meghatározó szereplői szerint emiatt 2026-ban megnövekedhet a kereslet az e-autók iránt: a Renault mellett, a Tesla, valamint a Rivian is pozitív fordulatra számít.

Az energiaár és a fogyasztás is növekedett

Az európai villamosenergia-piaci referenciaár 2025-ben átlagosan 85 euró/MWh volt, amely 9 százalékkal magasabb a 2024-es értéknél, azonban nem éri el a 2023-as csúcsot. Miközben az árak növekedtek, addig a villamosenergia-fogyasztás is megemelkedett: éves alapon 1 százalékos volt a változás.

Ez a szint még mindig elmarad a 2019 és 2022 közötti átlagtól, ami arra enged következtetni, hogy az orosz-ukrán háború kitörését követő energiaválság utáni helyreállás még nem fejeződött be.

A földgáz átlagos nagykereskedelmi ára szintén emelkedett:

2024-ben 34 euró/MWh volt,

2025-ben pedig 36 euró/MWh.

Ez öt százalékos növekedést jelent, azonban az ár még így is 22 százalékkal a 2021-es szint alatt maradt.