A szemünk láttára szakad ketté az Európai Unió, nem kellett hozzá Orbán Viktor: Ursula von der Leyen végignézi, ahogy egymásnak esnek a tagállamok – az oroszokon vesztek össze

Az Európai Uniós nagyköveteket tömörítő Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper) szerdán nem tudott megállapodni a huszonegyedik orosz szankciócsomagról. Bár a tárgyalások folytatódnak, az unió végül úgy döntött, hogy július 23-ig befagyasztja az orosz kőolajra vonatkozó árplafon felülvizsgálatát is.

A helyzet Ursula von der Leyen Európai Bizottsága számára is komoly politikai kihívást jelent / Fotó: AFP

A csomagot eredetileg július közepéig szerették volna elfogadni, részben éppen az olajárplafon módosításának határideje miatt.

A lett miniszterelnök keményen nekiment az ellenzőknek

Andris Kulbergs lett miniszterelnök a Reutersnek nyilatkozva élesen bírálta azokat az uniós országokat, amelyek késleltetik az új szankciók elfogadását. Mint fogalmazott,

az orosz árnyékflotta

és az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) exportja

elleni fellépés halogatása közvetlenül finanszírozza Moszkva hadigépezetét.

A politikus szerint az sem elfogadható, hogy egyes tagállamok továbbra is jelentős bevételekre tesznek szert az orosz energiahordozókból.

A kérdés az, hogy pénzt akarunk-e keresni, vagy békét. Mindkettőt nem lehet egyszerre

– fogalmazott. Kulbergs szerint azok az országok, amelyek megvétózzák vagy késleltetik a csomag egyes elemeit, közvetve hozzájárulnak az ukrán katonák és civilek halálához.

Már nem csak Magyarországról szól a vita

Az elmúlt években az orosz szankciókról szóló uniós viták középpontjában rendszerint Magyarország állt, ezúttal azonban jóval szélesebb körű az ellenállás – írta az Eurointegation.

Bulgária korábban azzal fenyegetőzött, hogy megakadályozza a huszonegyedik szankciócsomag elfogadását, amennyiben az ortodox egyház vezetője, Kirill pátriárka továbbra is szerepel a szankciós listán. A bolgár állásponthoz később Olaszország is csatlakozott. Miután Kirill pátriárkát végül levették a listáról, ez az akadály elhárult.

Újabb vitát okozott ugyanakkor Ausztria, amely azt szeretné elérni, hogy az EU oldja fel az Oleg Deripaszka orosz oligarchához köthető Rasperia befektetési társaság vagyonbefagyasztását. Bécs ezt a kérdést már tavaly is napirendre tűzte az előző szankciós csomag tárgyalásakor.