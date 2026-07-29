Fordulópont jöhet szeptemberben? Megosztotta a Fedet az infláció, egyre többen szorgalmazzák a kamatemelést

Változatlanul hagyta az irányadó kamatot az amerikai jegybank, ugyanakkor a döntés szokatlanul éles belső vitát tükrözött. A Federal Reserve három regionális vezetője ugyanis kamatemelésre szavazott, mert szerintük az infláció továbbra is túl magas.

A piacok ugyan kamattartásra készültek, de a Federal Reserve ülésén komoly nézetkülönbségek kerültek felszínre / Fotó: AFP

Változatlanul, 3,5 és 3,75 százalék közötti sávban hagyta irányadó kamatot szerdán a Fed. A döntés ugyan megfelelt a piaci várakozásoknak, a kamatdöntő ülés mégis a belső megosztottság miatt vált figyelemre méltóvá.

Önmaga ellen harcol a Fed

A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) 9-3 arányban szavazott a kamattartás mellett. Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) és Lorie Logan (Dallas) regionális jegybankelnökök azonban negyed százalékpontos kamatemelést támogattak, mert szerintük az infláció továbbra is tartósan meghaladja a Fed két százalékos célját. A döntést követő közlemény gyakorlatilag megegyezett a júniusi ülés után kiadott szöveggel. A Fed szerint az amerikai gazdaság továbbra is szilárd ütemben növekszik, annak ellenére, hogy a közel-keleti konfliktus fokozza a bizonytalanságot. A munkaerőpiac továbbra is stabil, a munkanélküliségi ráta alig változott.

Kevin Warsh Fed-elnök első teljes kamatdöntő ülésén továbbra sem adott egyértelmű iránymutatást a következő lépésekről. Korábban többször hangsúlyozta, hogy a jegybanknak nem előre kell megmondania a piacoknak a várható kamatpályát, hanem azt kell világossá tennie, milyen gazdasági feltételek mellett változtat a monetáris politikán.

A Fed-elnök a mostani döntést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a kamatdöntő ülésen „jó családi vita” zajlott. Elmondása szerint kifejezetten szerette volna, ha a döntéshozók nyíltan ütköztetik az álláspontjaikat a monetáris politika legfontosabb kérdéseiről.

Jó családi vitát kértem, és meg is kaptam. Nem kerültük meg a nehéz kérdéseket, nem féltünk tőlük, a kollégáim között sokkal több volt az érdemi vita és az interakció

– mondta a Fed elnöke, hozzátéve, hogy a testület végül ugyan többségi döntéssel a kamattartás mellett voksolt, de három tag továbbra is kamatemelést tartott volna szükségesnek az infláció letörése érdekében.