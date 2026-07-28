Egyetlen brüsszeli döntés elég volt: hatalmasat zakózott a ferihegyi reptér cargója a háromeurós vám miatt
Az ázsiai–csendes-óceáni térségből, valamint a Közel-Keletről és Dél-Ázsiából Európába irányuló napi átlagos légi teherszállító kapacitás júliusban 14 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest – írta az Airportal az Aevean légiközlekedési tanácsadó cég adatai alapján. Ez pedig Ferihegyet is erősen érinti.
A kiesés naponta tizennyolc széles törzsű teherszállító repülőgép kapacitásának felel meg. Elsősorban azok a repülőterek veszítettek forgalmat, amelyek jelentős szerepet töltenek be az Ázsiából érkező e-kereskedelmi küldemények kezelésében.
Közülük is Budapest került a legrosszabb helyzetbe:
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér teherszállító kapacitása júniushoz képest 46 százalékkal zuhant.
A magyar főváros ezzel messze megelőzte a többi jelentős európai cargo-központ visszaesését.
Naponta akár öt teherszállító gép tűnt el Ferihegyről
Madridban 33 százalékkal, Milánóban 24 százalékkal, Liège-ben pedig 16 százalékkal csökkent a kapacitás. Frankfurtban és Amszterdamban 11–12 százalékos mérséklődést mértek. A tíz legnagyobb európai cargo-repülőtér közül egyedül a párizsi Charles de Gaulle tudott növekedést felmutatni, ott 9 százalékkal bővült a kapacitás.
Budapesten a napi átlagos visszaesés elérte a 341 tonnát. Ez a jellemzően használt
- Boeing 767-es, 777-es és 747-es,
- illetve Airbus A330-as
típusokat figyelembe véve naponta három-öt teherszállító repülőgép eltűnésének felel meg.
Júliusban több, Kínából Budapestre közlekedő menetrend szerinti és cargo-járat ritkábban repült, vagy teljesen kikerült a menetrendből. A visszaesés mértékét ugyanakkor erősíti, hogy Ferihegy júniusban minden korábbi rekordot megdöntve 42 401 tonna légi árut kezelt, vagyis kiemelkedően magas bázishoz képest történt a zuhanás.
Három euró is elég volt a piac átrendezéséhez
A fordulat egybeesett az Európai Unió új szabályának életbelépésével. Július 1-jétől az unión kívülről érkező, 150 eurónál kisebb értékű küldemények után árufajtánként három eurós vámkezelési díjat kell fizetni.
November 1-jétől ezt további, küldeményenként két eurós kezelési díj egészíti ki.
Az ideiglenes intézkedés az új uniós vámadatközpont 2028-ra tervezett bevezetéséig maradhat hatályban. Több tagállam saját díjak és adminisztratív követelmények alkalmazását is tervezi.
A piaci adatok szerint az intézkedés elsősorban a kínai és hongkongi e-kereskedelmi küldeményeket érintette. A Hongkongból Európába szállított árumennyiség július közepére több mint húsz százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, a hónap 29. hetében pedig már 24 százalékos volt a visszaesés. A kontinentális Kínából érkező forgalom éves alapon 8 százalékkal,
- a kínai
- és hongkongi
küldemények együttes volumene pedig 11 százalékkal csökkent. Ezzel szemben a világ többi részéről Európába tartó légiáru-forgalom 5 százalékkal nőtt.
A visszaesés más ázsiai országokra is átterjedt: Vietnámból 9 százalékkal, Thaiföldről pedig 11 százalékkal kevesebb légi áru érkezett Európába. Az adatok alapján az új uniós díjak már az első hónapban látványosan átrendezték az e-kereskedelemhez kapcsolódó teherszállítást – ennek legnagyobb európai vesztese egyelőre Budapest.