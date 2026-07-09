Milliárdos üzlet lett a háborús készülődésből: Európa rákapcsol a védelmi iparra

A német Deutz AG megállapodott a katonai járműgyártó Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) felvásárlásáról, mintegy 1,6 milliárd euró értékben. A tranzakcióval a vállalat tovább erősíti jelenlétét a védelmi iparban, kihasználva az európai újrafegyverkezési programok által teremtett növekedési lehetőségeket – írja a Bloomberg.

A német Deutz AG megállapodott az FFG felvásárlásáról/Fotó: Shutterstock

A magántulajdonban lévő FFG megvásárlása két részből áll

körülbelül 1 milliárd eurós készpénzes vételárból, amelyet hitelből finanszíroznak;

valamint mintegy 600 millió eurós részvénykibocsátásból, amelynek keretében a Deutz részvényeket ad az eladó családoknak.

A kölni székhelyű Deutz közleménye szerint az ügylet jelentős lépés a vállalat védelmi ipari stratégiájában. A cég az elmúlt időszakban már több hasonló befektetést hajtott végre: részesedést szerzett az ARX Robotics nevű robotikai vállalatban, befektetett a dróngyártó Tytan Technologies GmbH-ba, valamint felvásárolta a drónhajtásokra specializálódott Sobek vállalatot.

A brit unikornis is a fedélzeten

A brit Kraken Technology Group 175 millió dollárnyi friss tőkét vont be befektetőktől, amivel a vállalat értékeltsége meghaladta az 1 milliárd dollárt. A cég pilóta nélküli hajókat fejleszt, amelyek katonai célokra – többek között elektronikai hadviselési rendszerek és drónok szállítására – használhatók.

A 2021-ben alapított vállalat finanszírozási körét a német DTCP alap vezette, amelyhez csatlakozott többek között a NATO Innovation Fund és a német Rheinmetall AG is. A befektetés jelentős mérföldkő a brit védelmi startup számára: a korábbi, mintegy 400 millió dolláros értékeltségről lépett át az „unikornis” kategóriába.

A Kraken alapítója, Mal Crease korábban gyorsasági motorcsónak-versenyzőként szerzett hírnevet, majd olyan hajók fejlesztésébe kezdett, amelyek emberi személyzet nélkül képesek működni. A vállalat hajói távolról irányíthatók, és a cég célja, hogy egyre nagyobb mértékben alkalmazzanak önálló szoftveres vezérlést.

A vállalat szerint eddig több mint 200 hajót gyártott és szállított le, és több mint 13 szerződéssel rendelkezik az Egyesült Királyságban, Európában és az Egyesült Államokban. A következő cél a gyártási kapacitás jelentős növelése: évente 1000 pilóta nélküli hajó előállítását tervezik.