Szép csendben Szlovákia nukleáris energiahatalommá vált: Robert Fico elindította a mohi atomerőmű új blokkját – áramexportőr lesz északi szomszédunk

Tegnap Branislav Strycek, a Szlovák Villamos Művek vezérigazgatója, Robert Fico kormányfő és Denisa Sakova gazdasági miniszter közös sajtótájékoztatón jelentették be a blokk elindítását.

Robert Fico szlovák miniszterelnök / Fotó: AFP

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy megkezdődött a nukleáris üzemanyag betöltése az erőműbe, amely a tervek szerint a nyár végén csatlakozhat a hálózathoz. Úgy tűnik a régióban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az atomenergia-projektek.

Robert Fico nagy dobása

Strýček közölte, Szlovákia ezzel nukleáris energia-nagyhatalommá válik, ugyanis még Franciaországnál is magasabb lesz az atomenergiából származó villamos áram aránya, ami 77,5 százalékot jelent.

Talán ennél is fontosabb fejlemény lehet az energetikai kérdésekre különösen érzékeny Fico számára, hogy az új blokk beüzemelését követően Szlovákia áramexportőrré válik.

Az ország erőművei a beüzemelést követően az előrejelzések szerint 37 TWh energiát termelnek majd évente 28 TWh-s fogyasztás mellett.

Becslések szerint az új blokk az ország éves energiaszükségletének 13 százalékát fedezi majd, ami segíthet a klímasemlegességi célok elérésben.

Fico szerint erényként kell elkönyvelni, hogy a harmadik és negyedik mohi-blokk beruházása csak 6,7 milliárd euróba került, a valóságban azonban az üzembe helyezésre fordított költségek sokkal magasabbak az eredetileg tervezettnél. A mohi erőmű bővítése egyébként is évtizedekig elhúzódó, akadályokkal tarkított folyamat volt, hasonlóan a Magyarországon zajló paksi atomerőmű-bővítéshez.

A projektet még Csehszlovákia indította, ami pénzhiány miatt később elakadt, majd a 2010-es évek elejére tűzték ki a blokkok elindítását. A nagy csúszás több tényezőnek is köszönhető: a forráshiány és az egyre dráguló kivitelezési munkálatok mellett minőségi aggályok is felmerültek. A négyes blokk beindítása azonban most pontot tesz a hosszú folyamat végére.

Szükség van az energiára

Elemzők szerint az új blokkokra hosszú távon is nagy szükség van és könnyen lehet, hogy idővel Szlovákia újra importra szorul. A Szlovákiába érkező, nagy energiaigényű gyárak és az egyre nagyobb lakossági fogyasztás miatt a jövőben jelentősen növekszik majd az ország energiaszükséglete. Egyes előrejelzések szerint 2050-re évi 45 Twh-ra, azaz a jelenlegi fogyasztás csaknem duplájára lehet szüksége Szlovákiának.

Szlovákiában jelenleg több energetikai projekt is párhuzamosan fut. A tervek szerint 2040-re készülhet el az apátszentmihályi atomerőmű bővítése, amely az amerikai Westinghouse bevonásával épülhet meg.

A bősi vízierőmű korszerűsítése is tervben van, azonban konkrét pályázati kiírás még nem született. Mindemellett engedéllyel ugyan rendelkezik a tervezett málnapataki szivattyús-tározós erőmű, azonban a beruházást tiltakozások és környezetvédelmi aggályok övezik.