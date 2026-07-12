Már 400 millió dollárnál a Megszállottság: történelmi rekordokat döntött a fillérekből készült horror – a YouTube-on fedezte fel a rendezőt Hollywood
A mindössze 750 ezer dollárból készült Megszállottság olyan bevételt ért el, amelyről a legtöbb hollywoodi szuperprodukció csak álmodhat. A horrorfilm átlépte a 400 millió dolláros világpiaci bevételt, ezzel minden idők egyik legjövedelmezőbb mozijává vált, és több pénzügyi rekordot is megdöntött.
A Curry Barker rendezésében készült alkotás újabb mérföldkőhöz érkezett: a világ mozijaiban már több mint 403 millió dollár bevételt termelt. Ebből 245 millió dollár az észak-amerikai piacról, további 157 millió dollár pedig a nemzetközi forgalmazásból származik. A film ráadásul nyolc héttel a premierje után is kiemelkedő érdeklődés mellett fut: a július 4-i hosszú hétvégén az Egyesült Államokban még mindig több mint ötmillió dolláros bevételt ért el.
Minden idők egyik legjobb befektetése lett
A Megszállottság igazi szenzációját nem pusztán a bevétel nagysága, hanem annak aránya jelenti. A hozzávetőleg 750 ezer dolláros gyártási költség több mint ötszázszorosan térült meg, ami a modern filmipar egyik legkiemelkedőbb megtérülésének számít.
A produkció ezzel minden idők legnagyobb bevételt termelő, egymillió dollárnál kisebb költségvetésből készült mozifilmje lett, inflációval nem korrigált adatok alapján.
A legnagyobb hollywoodi produkciókat is maga mögé utasította
A horrorfilm már a hetedik legnagyobb bevételt elérő alkotás 2026-ban, miközben olyan, sokszor százmillió dolláros költségvetésből készült filmeket előzött meg, mint
- az Agyugrász,
- A Mandalóri és Grogu,
- a Sikoly 7,
- valamint Steven Spielberg új sci-fije, A lelepezés napja.
Emellett a Megszállottság azoknak a ritka, eredeti történeten alapuló filmeknek a sorába lépett, amelyek Észak-Amerikában is átlépték a 200 millió dolláros bevételi határt. Ez különösen figyelemre méltó egy olyan időszakban, amikor a mozik kínálatát elsősorban folytatások, képregényfilmek és ismert franchise-ok uralják.
Ez már Hollywood: átadták a magyar filmipar új stúdióját – alig akad párja a világon
Magyarországról már nem túlzás azt állítani, hogy európai szinten filmgyártó nagyhatalom. Most egy olyan, a legkorszerűbb virtuális technológiával felszerelt stúdió készült el Fóton, melyet először A Mandalóriban használtak a filmtörténet során. Az itt forgott, Oscar-díjas Szegény párákhoz még külföldről kellett behozni a technikát. Ezentúl erre nincsen szükség, ráadásul már a héten egy szupersztár főszereplésével készülő nagy nemzetközi produkció avatja fel a stúdiót.
A közönséget és a kritikusokat is meggyőzte
A kasszasikerhez a kedvező kritikák is hozzájárultak. A Megszállottság A– osztályzatot kapott a CinemaScore közönségfelmérésén, míg a Rotten Tomatoes oldalán 94 százalékos értékeléssel szerepel.
A történet középpontjában egy fiatal férfi áll, aki egy mágikus kívánság segítségével próbálja meghódítani szerelmét. A kívánság azonban váratlan és egyre hátborzongatóbb következményekkel jár, így a romantikus vágyálomból fokozatosan rémálom lesz.
Nemcsak sikerfilm, iparági jelenség is
A Megszállottság sikere jól mutatja, hogy a közönség továbbra is nyitott az eredeti történetekre, ha azok megfelelően vannak elkészítve. A néhány százezer dolláros költségvetésből forgatott független horrorfilm néhány hét alatt olyan eredményt ért el, amelyre még a legnagyobb hollywoodi stúdiók is felfigyeltek.
A 400 millió dolláros álomhatár átlépésével a Megszállottság nemcsak a 2026-os év egyik legnagyobb mozisikere lett, hanem a filmtörténet egyik leglátványosabb pénzügyi sikertörténeteként is bevonult a rekordkönyvekbe.
Papírról a vászonra: jól hoznak a sikerkönyvek filmadaptációi
Minél több millió példányszámban adnak el egy könyvet, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy hamarosan a mozikban is láthatjuk a történetet. Megnéztük, mennyi pénzt hoztak azok a sikerfilmek, melyeket először papírra álmodtak meg. Olyan is akad, hogy egy kevésbé ismert könyv eladását tornászta fel egy jól sikerült adaptáció.