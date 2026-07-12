Milliárdokat termeltek Christopher Nolan filmjei: most jön pályafutása legdrágább alkotása – minden eddiginél nagyobbat kockáztat

Kevés rendező mondhatja el magáról, hogy a neve önmagában is képes megtölteni a mozitermeket. Christopher Nolan azonban mára ebbe az elit klubba tartozik. Az olyan filmek után, mint a Batman-trilógia, az Eredet, a Csillagok között vagy az Oppenheimer, a stúdiók már nemcsak egy újabb filmet látnak benne, hanem egy olyan alkotót, akinek munkái dollárszázmilliókat termelnek világszerte.

Nolan legújabb filmében Hollywood krémje szerepel / Fotó: AFP

Filléres kezdésből hollywoodi sikersztori

Nolan pályafutása szerény körülmények között indult. Az 1998-as Following mindössze hatezer dollárból készült, mégis nyereséget termelt, és felkeltette a filmes szakma figyelmét.

Az igazi áttörést azonban a 2000-ben bemutatott Memento hozta meg. A kilencmillió dolláros költségvetésű thriller világszerte csaknem 40 millió dollárt termelt, és bebizonyította, hogy Nolan képes egyszerre művészileg elismert és üzletileg sikeres filmeket készíteni.

Ezt követte az Álmatlanság, majd 2005-ben a Batman: Kezdődik, amely új korszakot nyitott a képregényfilmek történetében. A 150 millió dollárból készült produkció 374 millió dolláros bevételt ért el, megalapozva a minden idők egyik legsikeresebb szuperhős-trilógiáját.

Egymilliárdos kasszasikerek követték egymást

A rendező pályafutása innentől meredeken ívelt felfelé. A 2008-as A sötét lovag több mint egymilliárd dolláros bevételével filmtörténelmet írt, és bebizonyította, hogy egy képregényfilm is lehet egyszerre közönség- és kritikai siker.

Két évvel később az Eredet ismét átlépte a nyolcszázmillió dolláros bevételi határt, majd A sötét lovag: Felemelkedés újra meghaladta az egymilliárd dollárt.

A Csillagok között, a Dunkirk és később az Oppenheimer is azt bizonyította, hogy Nolan neve nemcsak a képregényfilmek esetében jelent biztos bevételt. A történelmi dráma, a sci-fi vagy éppen a háborús film műfajában is képes volt kasszasikert alkotni.

Az Oppenheimer után megkapta a szabad kezet

A 2023-ban bemutatott Oppenheimer sok szempontból fordulópontot jelentett. A mintegy százmillió dollárból készült életrajzi dráma világszerte közel 976 millió dolláros bevételt ért el, hét Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film és a legjobb rendező elismerését is.