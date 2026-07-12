Milliárdokat termeltek Christopher Nolan filmjei: most jön pályafutása legdrágább alkotása – minden eddiginél nagyobbat kockáztat
Kevés rendező mondhatja el magáról, hogy a neve önmagában is képes megtölteni a mozitermeket. Christopher Nolan azonban mára ebbe az elit klubba tartozik. Az olyan filmek után, mint a Batman-trilógia, az Eredet, a Csillagok között vagy az Oppenheimer, a stúdiók már nemcsak egy újabb filmet látnak benne, hanem egy olyan alkotót, akinek munkái dollárszázmilliókat termelnek világszerte.
Filléres kezdésből hollywoodi sikersztori
Nolan pályafutása szerény körülmények között indult. Az 1998-as Following mindössze hatezer dollárból készült, mégis nyereséget termelt, és felkeltette a filmes szakma figyelmét.
Az igazi áttörést azonban a 2000-ben bemutatott Memento hozta meg. A kilencmillió dolláros költségvetésű thriller világszerte csaknem 40 millió dollárt termelt, és bebizonyította, hogy Nolan képes egyszerre művészileg elismert és üzletileg sikeres filmeket készíteni.
Ezt követte az Álmatlanság, majd 2005-ben a Batman: Kezdődik, amely új korszakot nyitott a képregényfilmek történetében. A 150 millió dollárból készült produkció 374 millió dolláros bevételt ért el, megalapozva a minden idők egyik legsikeresebb szuperhős-trilógiáját.
Egymilliárdos kasszasikerek követték egymást
A rendező pályafutása innentől meredeken ívelt felfelé. A 2008-as A sötét lovag több mint egymilliárd dolláros bevételével filmtörténelmet írt, és bebizonyította, hogy egy képregényfilm is lehet egyszerre közönség- és kritikai siker.
Két évvel később az Eredet ismét átlépte a nyolcszázmillió dolláros bevételi határt, majd A sötét lovag: Felemelkedés újra meghaladta az egymilliárd dollárt.
A Csillagok között, a Dunkirk és később az Oppenheimer is azt bizonyította, hogy Nolan neve nemcsak a képregényfilmek esetében jelent biztos bevételt. A történelmi dráma, a sci-fi vagy éppen a háborús film műfajában is képes volt kasszasikert alkotni.
Az Oppenheimer után megkapta a szabad kezet
A 2023-ban bemutatott Oppenheimer sok szempontból fordulópontot jelentett. A mintegy százmillió dollárból készült életrajzi dráma világszerte közel 976 millió dolláros bevételt ért el, hét Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film és a legjobb rendező elismerését is.
A film sikere nemcsak presztízst hozott a Universal Picturesnek, hanem jelentős profitot is. Hollywoodi elemzők szerint ez volt az a pont, amikor a stúdió gyakorlatilag szabad kezet adott Nolannek következő projektje megvalósításához.
Az Odüsszeia minden eddiginél drágább vállalkozás
A jövő héten mozikba kerülő Odüsszeia 250 millió dolláros költségvetésével Christopher Nolan eddigi legdrágább filmje lett.
A Homérosz eposzát feldolgozó alkotást több országban forgatták, nagyrészt valódi helyszíneken, teljes egészében IMAX-filmkamerákkal. A produkció szereplőgárdája is kiemelkedő: Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, mellette
- Tom Holland,
- Zendaya,
- Anne Hathaway,
- Charlize Theron,
- Lupita Nyong'o
- és Robert Pattinson
is szerepet kapott. A nagyszabású forgatás, a különleges technológia és a sztárszereplők együttesen emelték rekordmagasságba a költségvetést.
Egyetlen film okozott csalódást
Nolan filmográfiájából pénzügyi szempontból egyedül a Tenet lóg ki. A 205 millió dollárból készült sci-fi ugyan 366 millió dolláros világbevételt ért el,
ám a koronavírus-járvány miatt jelentősen visszaesett moziforgalom és a magas marketingköltségek miatt a produkció nem tudta azt a nyereséget hozni, amelyet a stúdió eredetileg remélt.
A film ugyanakkor még így sem számított komoly bukásnak, inkább egy rendkívüli piaci helyzet áldozata lett.
Szinte minden filmje nyereséges volt
Christopher Nolan pályafutásának egyik legfontosabb jellemzője, hogy filmjei szinte kivétel nélkül jelentős nyereséget termeltek.
Újabb egymilliárdos siker következhet
A filmes elemzők szerint az Odüsszeia jó eséllyel Christopher Nolan következő óriási kasszasikere lehet. Az IMAX-vetítésekre számos országban már hetekkel a premier előtt elfogytak a jegyek, ami ritkán látható érdeklődésről árulkodik.
Ha a film az Oppenheimerhez hasonló pályát fut be, akkor Nolan ismét megközelítheti, sőt akár át is lépheti az egymilliárd dolláros világbevételt.
Ez tovább erősítené azt a kivételes pozícióját Hollywoodban, amely szerint a rendező neve önmagában is garanciát jelenthet egy több százmillió dolláros mozisikerre.
A számok alapján ez nem is tűnik túlzásnak. Nolan eddigi filmjei összesen már több mint 6,7 milliárd dollár bevételt termeltek világszerte, miközben a rendező továbbra is ragaszkodik a valódi helyszínekhez, a gyakorlati effektekhez és a filmes technológiák legmagasabb szintű alkalmazásához. Az Odüsszeia így nemcsak az év egyik legjobban várt mozija, hanem Hollywood egyik legnagyobb üzleti vállalkozása is.
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