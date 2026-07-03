A devizák vb-jét majdnem megnyerte a forint: pillantsunk egy veszélyes világba és ne felejtsük el a legfontosabb mutatót – így már teljesen más a kép?

Napi téma, különösen a nyaralószezonban, hogy teljesít a forint épp most, és trendjében. A magyarok számára legfontosabb fizetőeszköz világszerte az egyik legizgalmasabbnak bizonyult az idén, és még érdekesebb a történet, ha összemérjük azzal, hogy viselkedett a devizák egzotikus világa az idén. Még azt is megtudjuk, melyik ország hogyan lett olcsóbb számunkra az idén – előrevethetjük: szinte mindegyik. A helyi "sztorik" pedig nagyon eltérők, olyan mint a forint, nincs egy se.

A forint árfolyama: vannak más egzotikus csúcsok is, mint ez a kolumbiai, de a magyar történet egyedi Fotó: Connect Images via AFP

A legegyszerűbb mérce, aminek alapján a küföldre készülők általában tájékozódnak, az a napi árfolyam mai és hosszabb távú változása. Pénzváltásra készülődő utazóknak ez a fontos – aki befektetési szempontokat is nézi, annak a számára kicsit csavarosabb a történet (és persze az se mindegy, milyen birtokolt devizából indulunk). A forint teljesítménye szempontjából a kettő szinte azonos, a pozíció pedig: nyerő.

Vigyázat: a múlt nem kivetíthető automatikusan a jövőre: minden szép történet hordoz rizikókat, a forinté is. A jövőt illetően azonban csak a múltból következtetjhetünk, nézzük meg hát mit csinált az idén eddig, az év legközepéig a forint, az "egzotikus" devizák és a többiek.

A forint árfolyama: teljesen egyedi sztori a hátteret, a kamatokat és a politikai fejleményeket tekintve

Minden devizához tartozik egy sztori, a forinté különleges, nagyjából ismerjük:

a helyszín egy problémás, de globális összehasonlításban stabil régió, az euróövezet perifériája,

egy kamatait óvatosan európai mércével magas szinten tartó jegybank és az euróövezetinél alacsonyabb infláció kombinációja,

és egy olyan erő választási győzelme, amely gyors csatlakozást ígért az euróövezethez.

Miközben mindhárom szál tartalmaz rizikókat a jövőbe tekintve, lássuk, mi jött ki eddig mindebből a forint árfolyamában más devizákhoz és sztorikhoz hasonlítva.

Nézzük a mindenkori átváltási árfolyamok alakulását, mindent a dollárhoz viszonyítva (amivel szemben szinte minden devizában van valós kereskedés). A Bloomberg adatai azt mutatják, hogy a csütörtöki napig az idén a forinton dollárt eladva 5,6 százalékot lehetett nyerni.