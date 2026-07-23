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Varga Mihálynak nagy szüksége van most egy megnyugtatásra Frankfurtból – hamarosan bejelentést tesz az EKB

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ha hallottuk, hogyan értékelte a helyzetet kedden Varga Mihály, tudjuk. A forint árfolyama nem csak az MNB-től függ, hanem attól is, mit tesz és mond ma az Európai Központi Bank.
Pető Sándor
2026.07.23, 12:44
Frissítve: 2026.07.23, 12:50

Megingott a forint a napokban, de nem a Magyar Nemzeti Bank újabb kamatcsökkentésétől. Külföldről megint barátságtalan szelek fújnak, és már Varga Mihály kommentárjaiból is tudhatjuk: a hazai történésekben nagyon fontos szerepet játszhat, miként értékeli ezeket ma az EKB-elnök Christine Lagarde. Az Európai Központi Bank döntése a szakértők szerint aligha kétséges: a szakértők szerint nem ismétli meg múlt havi kamatemelését. De mi lesz a jövő, miközben dörögnek a fegyverek?

A forint árfolyama most attól függ, mit dönt az EKB és mit mond Christine Lagarde, és van egyéb is
A forint árfolyama most attól függ, mit dönt az EKB és mit mond Christine Lagarde, és van egyéb is Fotó: AFP

Az EKB kamatdöntése negyed háromkor érkezik, fél órára rá Lagarde sajtótájékoztatón világít rá, miképpen látják a jövőt. 

A háttér: megint felizzott az iráni háború, az energia és az árucikkek árának új drágulási hullámával fenyegetve. Az EKB döntései és előremutatása is igazgatják a forint árfolyamát, miképp reagálnak a magyar árszintet közvetlenül is érintő háborús hatásokra ezért Varga Mihály MNB-je számára is kulcsfontosságú.

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A forint árfolyama és az EKB: Varga Mihály fényt vetett rá

Az MNB keddi újabb kamatcsökkentését követő sajtótájékoztatóján Varga Mihály két fontos dolgot közölt, ami segít megérteni az összefüggéseket.

1. Ha az erős forint segített is az euróövezeti inflációnál is lassabb üteműnek tartani a magyar inflációt, az MNB-nek nincsen árfolyamcélja, a gazdaság számára az a fontos, hogy ne legyenek az árfolyamban nagyon nagy kilengések. (A forint megbillent a háború kiújulásának híreire, de idei nagy nyereségének csak egy részét adta fel.)

2. A pozitív reálkamat kulcsszerepet játszott az infláció magyarországi letörésében.

EUR / HUF árfolyam
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Kulcskérdés itt is, ott is, megriadt, vagy nyugtat-e Frankfurt

Mindebből az következik: az MNB-nek szoros figyelemmel kell követnie, hozzá képest milyen szinten tartja most és a várakozásokban kamatait az EKB. Ha túlságosan szűkülni látszana ugyanis a magyar kamatelőny, az megrendítheti a forintot és megemelheti az inflációt.

Ezért fontos tehát, riadalmat keltenek-e Frankfurtban az iráni háború kiújulása és az ennek nyomán várható inflációs hatások. 

Ha igen, nő Frankfurtban a szigorítás esélye, szűkítve Varga Mihályék lehetőségeit a gazdaságsegítő kamatcsökkentésekre. Ha ez történik, bizonnyal a forint gyengülése ad rá jelzést, hogy a piacok már megértették.

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