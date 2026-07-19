Még a stadion gyepét is árulni kezdték, nagyon bejött a futball vb – a pénz már befolyt, jöjjön a döntő
A Manhattantől 15 kilométerre fekvő MetLife Stadionban az argentin-spanyol döntővel vasárnap véget ér a futball világbajnokság. Az egyik országban sírnak a végén, a másikban ünnepelnek, a rendező amerikaiak azonban már előre nyithatták a pezsgőspalackokat. A mérkőzés egy olyan tornát zár le, amely megdöntötte a nézőszámrekordokat, és amelyet a térség számára jelentős gazdasági sikerként méltatnak – írja az izgalommal várt meccs előtt a New York-is székhelyű Bloomberg. Az elmúlt napokban a kanadai erdőtüzek füstje jelentős légszennyezést okozott a térségben, de vasárnapra kitisztult az ég. Szerencsére, mert még a döntő elhalasztása is felmerült.
A 80 ezer helyszíni néző közt a magyar Orbán Viktor mellett ott lesz
- Donald Trump amerikai elnök,
- Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök,
- Claudia Sheinbaum mexikói elnök
- és Mark Carney kanadai miniszterelnök is ott lesz a méltóságok között
- A babonás Javier Milei argentin elnök azt mondta, hogy otthonról követi a mérkőzést.
Ha Lionel Messi sorozatban második világbajnoki címéhez vezeti hazáját, a döntő egyben megkoronázhatja őt minden idők legnagyobb labdarúgójaként. Egykori vetélytársa ezért a címért, a portugál Cristiano Ronaldo nem jutott MetLife-ig.
További 50 ezer szurkolónak van jegye a Central Park Great Lawn területén rendezett ingyenes közvetítésre, New York pedig több mint száz díjmentes vetítést szervezett az öt városrészben. A FIFA sztárokkal teletűzdelt záróünnepséget és a világbajnoki döntők történetében először félidei show-műsort is rendez, amelyen fellép
- Madonna,
- Shakira,
- Justin Bieber és a BTS.
A futball vb aggodalomhegyekkel kezdődött, pénzhegyekkel zárul
A vb-t három ország rendezte – az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó – és máris nagy sikerként értékelik.
Korábban hegyekké torlódtak az aggodalmak a rendkívül magas jegyárak és a tömegközlekedési rendszerek esetleges túlterhelése miatt.
Aztán jött a vb, és a buszjáratoktól a hamburgerekig példátlan ütemben termelte a bevételeket.
A szervezőbizottság szerint több mint 400 ezren látogattak ki a MetLife Stadionban rendezett öt, egymást követő telt házas csoportmérkőzésre. A hivatalos, húsz dollárba kerülő NYNJ Stadium Shuttle buszjáratra ebben az időszakban 69 179 jegyet adtak el, ami 1,4 millió dolláros bevételt hozott.
Brian Moynihan, a Bank of America vezérigazgatója vasárnap a CBS Face the Nation című műsorában azt mondta, hogy
a bank kutatása szerint a mérkőzések mintegy 40 milliárd dolláros gazdasági hatást generáltak, amelynek fele az Egyesült Államokban jelentkezett.
A New York–New Jersey-i szervezőbizottság már a döntő megrendezése előtt is jelentős gazdasági megtérülésről számol be. A bizottság tanulmánya szerint önmagában a csoportkör időszaka 1,2 milliárd dollár közvetlen gazdasági hatást eredményezett – mondta Alex Lasry, a szervezőbizottság vezérigazgatója a Bloombergnek. A helyszínen rendezett első mérkőzés, a Brazília–Marokkó találkozó a stadion történetében a 2014-es Super Bowl óta minden más eseménynél nagyobb étel- és italbevételt hozott – mondta.
Nem bízták a véletlenre, mindenből pénzt csináltak
A FIFA még a MetLife Stadion gyepszőnyegének darabjait is árulni kezdte.
A torna internetes áruháza arról tájékoztatta a vásárlókat, hogy a műgyantába ágyazott gyeprészleteket 450 dolláros induló áron kínálják, és a bajnokság lezárulta után kezdik kiszállítani. Háromezer dollárért egy kis, kristálycsiszolású üveg világbajnoki trófea is jár hozzá.
Ezt a pénztermelő szorgalmat helyi politikusok már nem fogadták nagyon jól.
A FIFA-nak szó szerint le kell szállnia a gyepünkről
– mondta pénteken Michael Inganamort, New Jersey állam képviselője a WRNJ rádió szerint.
Minden idők legdrágább jegyei
Az idei mérkőzések belépőjegyei továbbra is a valaha volt legdrágább sportesemény-jegyek közé tartoznak, de az árak az elmúlt napokban csökkentek.
Július 8. óta a döntőre szóló legalacsonyabb kínált ár 33 százalékkal esett, miközben az elérhető jegyek száma 65 százalékkal nőtt – közölte Alex Bird, a futballjegyek másodlagos piacainak árait összesítő Ticket-Compare.com blogjának szerkesztője. A döntő közeledtével több mint hétezer jegyet kínáltak eladásra.
A SeatGeek adatai szerint ugyanakkor a legolcsóbb elérhető helyek ára továbbra is nagyjából 5 ezer és 7500 dollár között mozgott, az átlagár pedig körülbelül 12 500 dollár volt. Összehasonlításképpen: a Super Bowl-jegyek átlagos másodpiaci ára az elmúlt években 6 ezer és 10 ezer dollár között alakult.
Nem a forgalomból lett a pénz, hanem az árakból
A szurkolók sok pénzt költenek, ugyanakkor a helyi vállalkozások forgalmában nem okoztak drámai növekedést. A CoStar torna alatt közölt adatai szerint a Brazília–Marokkó nyitómérkőzés idején a New York-i szállodák kihasználtsága 3 százalékkal emelkedett az előző évhez képest – a következő helyi mérkőzésnapokon azonban kissé az egy évvel korábbi szint alá csökkent.
A MetLife Stadionban rendezett mérkőzések napjain ugyanakkor a szállodai szobák átlagos napi ára és az egy kiadható szobára jutó bevétel átlagosan csaknem 30 százalékkal nőtt.
Donald Trump elnök pénteken, a FIFA New York-i fogadásán meglepetésének adott hangot.
Azt mondtam: megőrültek? Mi nem vagyunk futballnemzet
– idézte fel, mit gondolt a torna megrendezéséről.
Kiderült, hogy mégis futballnemzet vagyunk
– vonta meg a mérleget.