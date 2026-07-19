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New York
Argentina
Spanyolország
futball világbajnokság

Még a stadion gyepét is árulni kezdték, nagyon bejött a futball vb – a pénz már befolyt, jöjjön a döntő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lionel Messi Argentínája vasárnap New Jerseyben Spanyolországgal, az Európa-bajnoki cím védőjével csap össze a labdarúgó-világbajnokság döntőjében.. A ma véget érő futball vb-t máris hatalmas gazdasági sikernek értékelik.
Pető Sándor
2026.07.19, 19:52

A Manhattantől 15 kilométerre fekvő MetLife Stadionban az argentin-spanyol döntővel vasárnap véget ér a futball világbajnokság. Az egyik országban sírnak a végén, a másikban ünnepelnek, a rendező amerikaiak azonban már előre nyithatták a pezsgőspalackokat.  A mérkőzés egy olyan tornát zár le, amely megdöntötte a nézőszámrekordokat, és amelyet a térség számára jelentős gazdasági sikerként méltatnak – írja az izgalommal várt meccs előtt a New York-is székhelyű Bloomberg. Az elmúlt napokban a kanadai erdőtüzek füstje jelentős légszennyezést okozott a térségben, de vasárnapra kitisztult az ég. Szerencsére, mert még a döntő elhalasztása is felmerült.

A futball vb máris hatalmas gazdasági siker – meg is tettek mindent a pénzcsinálásért
A futball vb máris hatalmas gazdasági siker – meg is tettek mindent a pénzcsinálásért Fotó: Michael Nagle

A 80 ezer helyszíni néző közt a magyar Orbán Viktor mellett ott lesz

  • Donald Trump amerikai elnök,
  •  Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök,
  •  Claudia Sheinbaum mexikói elnök 
  • és Mark Carney kanadai miniszterelnök is ott lesz a méltóságok között
  •  A babonás Javier Milei argentin elnök azt mondta, hogy otthonról követi a mérkőzést. 

Ha Lionel Messi sorozatban második világbajnoki címéhez vezeti hazáját, a döntő egyben megkoronázhatja őt minden idők legnagyobb labdarúgójaként. Egykori vetélytársa ezért a címért, a portugál Cristiano Ronaldo nem jutott MetLife-ig.

További 50 ezer szurkolónak van jegye a Central Park Great Lawn területén rendezett ingyenes közvetítésre, New York pedig több mint száz díjmentes vetítést szervezett az öt városrészben. A FIFA sztárokkal teletűzdelt záróünnepséget és a világbajnoki döntők történetében először félidei show-műsort is rendez, amelyen fellép

  • Madonna, 
  • Shakira, 
  • Justin Bieber és a BTS.

A futball vb aggodalomhegyekkel kezdődött, pénzhegyekkel zárul

A vb-t három ország rendezte – az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó – és máris nagy sikerként értékelik. 

Korábban hegyekké torlódtak az aggodalmak a rendkívül magas jegyárak és a tömegközlekedési rendszerek esetleges túlterhelése miatt. 

Aztán jött a vb, és a buszjáratoktól a hamburgerekig példátlan ütemben termelte a bevételeket.

 A szervezőbizottság szerint több mint 400 ezren látogattak ki a MetLife Stadionban rendezett öt, egymást követő telt házas csoportmérkőzésre. A hivatalos, húsz dollárba kerülő NYNJ Stadium Shuttle buszjáratra ebben az időszakban 69 179 jegyet adtak el, ami 1,4 millió dolláros bevételt hozott.

Brian Moynihan, a Bank of America vezérigazgatója vasárnap a CBS Face the Nation című műsorában azt mondta, hogy 

a bank kutatása szerint a mérkőzések mintegy 40 milliárd dolláros gazdasági hatást generáltak, amelynek fele az Egyesült Államokban jelentkezett.

A New York–New Jersey-i szervezőbizottság már a döntő megrendezése előtt is jelentős gazdasági megtérülésről számol be. A bizottság tanulmánya szerint önmagában a csoportkör időszaka 1,2 milliárd dollár közvetlen gazdasági hatást eredményezett – mondta Alex Lasry, a szervezőbizottság vezérigazgatója a Bloombergnek. A helyszínen rendezett első mérkőzés, a Brazília–Marokkó találkozó a stadion történetében a 2014-es Super Bowl óta minden más eseménynél nagyobb étel- és italbevételt hozott – mondta.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022
Vigyázat: ez egy archív fotó Fotó: Jean Catuffe

Nem bízták a véletlenre, mindenből pénzt csináltak

A FIFA még a MetLife Stadion gyepszőnyegének darabjait is árulni kezdte. 

A torna internetes áruháza arról tájékoztatta a vásárlókat, hogy a műgyantába ágyazott gyeprészleteket 450 dolláros induló áron kínálják, és a bajnokság lezárulta után kezdik kiszállítani. Háromezer dollárért egy kis, kristálycsiszolású üveg világbajnoki trófea is jár hozzá.

Ezt a pénztermelő szorgalmat helyi politikusok már nem fogadták nagyon jól. 

A FIFA-nak szó szerint le kell szállnia a gyepünkről

– mondta pénteken Michael Inganamort, New Jersey állam képviselője a WRNJ rádió szerint.

Minden idők legdrágább jegyei

Az idei mérkőzések belépőjegyei továbbra is a valaha volt legdrágább sportesemény-jegyek közé tartoznak, de az árak az elmúlt napokban csökkentek. 

Július 8. óta a döntőre szóló legalacsonyabb kínált ár 33 százalékkal esett, miközben az elérhető jegyek száma 65 százalékkal nőtt – közölte Alex Bird, a futballjegyek másodlagos piacainak árait összesítő Ticket-Compare.com blogjának szerkesztője. A döntő közeledtével több mint hétezer jegyet kínáltak eladásra.

A SeatGeek adatai szerint ugyanakkor a legolcsóbb elérhető helyek ára továbbra is nagyjából 5 ezer és 7500 dollár között mozgott, az átlagár pedig körülbelül 12 500 dollár volt. Összehasonlításképpen: a Super Bowl-jegyek átlagos másodpiaci ára az elmúlt években 6 ezer és 10 ezer dollár között alakult.

 

Nem a forgalomból lett a pénz, hanem az árakból

A szurkolók sok pénzt költenek, ugyanakkor a helyi vállalkozások forgalmában nem okoztak drámai növekedést. A CoStar torna alatt közölt adatai szerint a Brazília–Marokkó nyitómérkőzés idején a New York-i szállodák kihasználtsága 3 százalékkal emelkedett az előző évhez képest – a következő helyi mérkőzésnapokon azonban kissé az egy évvel korábbi szint alá csökkent.

A MetLife Stadionban rendezett mérkőzések napjain ugyanakkor a szállodai szobák átlagos napi ára és az egy kiadható szobára jutó bevétel átlagosan csaknem 30 százalékkal nőtt.

Donald Trump elnök pénteken, a FIFA New York-i fogadásán meglepetésének adott hangot.

Azt mondtam: megőrültek? Mi nem vagyunk futballnemzet

– idézte fel, mit gondolt a torna megrendezéséről. 

Kiderült, hogy mégis futballnemzet vagyunk

– vonta meg a mérleget.

 

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