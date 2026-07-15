Halvány reménysugarat kaptak a magyar termelők: háborús és időjárási kockázatok hajtják felfelé a gabonaárakat
Meredek áremelkedéssel reagáltak szerdán a nemzetközi terménypiacok az Azovi-tengeren végrehajtott ukrán dróntámadásokra, a franciaországi hőhullám okozta terméskiesésekre, valamint a Hormuzi-szoros körüli konfliktus újabb eszkalációjára. Oroszország és Ukrajna szerdán fokozta a Fekete-tengerért és a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalakért folytatott küzdelmét. Moszkva három embert ölt meg az ukrán kikötőváros, Odessza elleni támadásban, Kijev drónjai pedig orosz hajókat támadtak. A gabonaárak meredeken emelkdedni kezdtek. A búza mellett a kukorica és a repce jegyzése is erősödött, miközben a fizikai árpapiacon szintén megjelent az emelkedési nyomás.
A július 15-i délelőtti kereskedésben a párizsi Euronext szeptemberi malmibúza-jegyzése 214,75 euró körül alakult tonnánként. Ez napi szinten mintegy 6 eurós, csaknem 3 százalékos drágulást jelentett. A repce még nagyobb ugrást produkált: az augusztusi kontraktus 537,75 euróig emelkedett, tonnánként 15,25 euróval meghaladva az előző kereskedési szintet. A novemberi repcét 548 euró felett jegyezték.
A párizsi kukorica augusztusi határideje 240 euró közelében mozgott tonnánként. Az Egyesült Államokban a chicagói szeptemberi kukorica több mint 1,5 százalékkal erősödött, miközben a búza dollárban számított nemzetközi referenciaára mintegy 3 százalékkal emelkedett.
Az Azovi-tengeren nyílt új front miatt ugrottak meg a gabonaárak
A búzapiacot elsősorban az orosz exportlogisztikát fenyegető támadások mozgatták meg. Az ukrán erők július első felében több mint száz orosz hajót támadtak meg az Azovi-tengeren. A célpontok között olajszállító tartályhajók, szárazáru-szállító hajók és vontatók is voltak, de a támadások a gabonaszállításban részt vevő flottát is érintették.
A térség jelentőségét mutatja, hogy az Azovi-tengeren és a hozzá kapcsolódó útvonalakon halad át az orosz gabonaexport mintegy negyede. Oroszország a támadások után korlátozta a hajózást, és egy időre leállította a Don–Azov-csatorna forgalmát is. A piaci szereplők attól tartanak, hogy a gabonát drágább fekete-tengeri vagy balti kikötőkbe kell átirányítani, ami növeli a szállítási időt és a fuvarköltséget.
A fekete-tengeri kockázati felár már az előző hét végén megjelent. A szeptemberi párizsi búza egyetlen kereskedési napon több mint 5 százalékkal, 216,25 euróig ugrott, majd a hét elején részben visszaadta a nyereséget.
A szerdai drágulás azt jelzi, hogy a kereskedők ismét komolyabb és tartósabb exportzavar lehetőségét árazzák.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az orosz támadások az ukrán kikötőket is egyre intenzívebben érik. Odesza és Csornomorszk infrastruktúrája, valamint gabona- és növényolaj-termináljai is károkat szenvedtek. Ukrajna egyik legnagyobb gabonaexportőre, a Kernel a támadások miatt felfüggesztette csornomorszki termináljának működését.
Ötvenéves mélypont fenyegeti a francia kukoricát
A kukorica drágulásában a fekete-tengeri események mellett egyre nagyobb szerepet játszik a nyugat-európai időjárás. Franciaországban a tartós hőség és a csapadékhiány miatt rohamosan romlik a kukoricaállomány állapota.
A Coceral közel 8 százalékkal, 52,7 millió tonnára csökkentette az Európai Unió 2026-os kukoricatermésére vonatkozó előrejelzését. Ez 2007 óta a legalacsonyabb uniós mennyiség lenne. Franciaországban pedig fennáll a veszélye annak, hogy a kukoricatermés 8 millió tonna alá csökken, amire 1976 óta nem volt példa.
A nem öntözött táblák egy részét a gazdálkodók már a teljes érés előtt silózásra vágják le, hogy legalább takarmányként hasznosítani tudják a növényt. Ez tovább csökkentheti a szemes kukoricaként betakarítható mennyiséget. Franciaországban június 17. és 30. között rendkívül korai és intenzív hőhullám alakult ki. A hónap országos átlaghőmérséklete 3,8 Celsius-fokkal haladta meg a sokéves normált, miközben a csapadék mennyisége mintegy 45 százalékkal maradt el az átlagostól. A forróság júliusban is folytatódott.
A francia terméskiesés Közép-Európa számára is meghatározó. Az uniós kukoricakínálat szűkülése növelheti a magyar, román és lengyel termény iránti keresletet, ugyanakkor Magyarországon is jelentős hő- és aszálykárok alakultak ki. A francia és a magyar kiesés így részben kiolthatja a romániai termés javulásából származó kínálati többletet.
A Hormuzi-szoros az inputköltségeket is emelheti
A gabona- és olajosmagpiac harmadik árfelhajtó tényezője a Hormuzi-szorosban kialakult konfliktus. Az Egyesült Államok ismét tengeri blokád alá vonta az iráni kikötőket, miközben Irán azzal fenyegetőzött, hogy akadályozni fogja a térség energiakivitelét.
A Brent kőolaj ára szerdán 85 dollár fölé emelkedett hordónként, miután kedden már körülbelül 2 százalékkal drágult.
A piacon attól tartanak, hogy az olaj- és gázhajózás ismételt korlátozása tartós energiapiaci sokkot válthat ki.
A Hormuzi-szoros konfliktusa nem közvetlenül a gabona kínálatát csökkenti, hanem a termelés és a kereskedelem költségeit növeli. A drágább kőolaj emeli a mezőgazdasági gépek üzemanyagköltségét, a szárítás, a közúti és tengeri fuvarozás árát, valamint a műtrágyagyártás energia- és alapanyagköltségét.
Különösen érzékeny lehet a nitrogénműtrágyák piaca, mivel ezek előállítása nagymértékben függ a földgáz árától. Ha a Hormuzi-szoros és a Közel-Kelet energiaexportja tartósan akadozik, az újabb költségsokkot okozhat az európai növénytermesztőknek.
Követi a magyar piac a nemzetközi drágulást?
A magyar termelői árak rendszerint némi késéssel követik az Euronext és a fekete-tengeri exportpiac mozgását. A hazai árakat ráadásul a már megkezdődött aratás, az eltérő minőség, a forint árfolyama, a dunai fuvarkapacitás és a regionális kereslet is befolyásolja.
A párizsi búza 215 euró körüli, a kukorica 240 euró körüli és a repce 538 euró feletti jegyzése ugyanakkor egyértelműen erősödő nemzetközi környezetet jelez. Amennyiben az Azovi-tengeren tartósan korlátozott marad a hajózás, tovább romlanak a francia és magyar kukoricakilátások, illetve 85–90 dollár felett marad az olaj ára, a közép-európai fizikai piacon is további drágulás következhet.