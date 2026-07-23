Az európai földgáz irányadó nagykereskedelmi ára szerdán megawattóránként 63 euróig, mintegy 22 900 forintig emelkedett, eddig ekkora növekedésre nem került sor az iráni konfliktus kitörése óta. A holland TTF gáztőzsdén jegyzett augusztusi szerződés június végén még 40 euró, hozzávetőleg 14 600 forint körül mozgott, vagyis kevesebb mint egy hónap alatt több mint 57 százalékkal drágult.

Elszállt a gáz ára Európában, a közel-keleti háború már a téli ellátást fenyegeti / Fotó: by-studio

Az olaj ára szintén emelkedett. A Brent típusú nyersolaj jegyzése június közepe óta nem látott szintre jutott, miközben a kereskedők egyre nagyobb kockázatot látnak a közel-keleti energiahordozók szállításában. Az Európába érkező gáz és olaj pillanatnyi mennyisége mellett legalább ennyire fontos, hogy a hajótársaságok milyen útvonalakat tartanak biztonságosnak, és mekkora felárat kérnek a veszélyes térségek érintéséért.

A jemeni húszi mozgalom arra figyelmeztette a hajózási vállalatokat, hogy kerüljék el a szaúd-arábiai kikötőket. Szerdán négy tartályhajó változtatott irányt a Vörös-tengeren: kettő a Szuezi-csatornát jelölte meg új célként, kettő pedig nyílt tengeri vizek felé fordult. Egy autószállító hajó az Ádeni-öbölben térhetett le eredeti útvonaláról, miután korábban a szaúd-arábiai Dzsidda kikötőjét adta meg úti célként. Egy nappal korábban három, Kínába és Indiába tartó, szaúdi olajat szállító tanker fordult vissza.

A húszik által fenyegetett Báb el-Mandeb-szoros azért vált különösen fontossá, mert a szaúdi olaj egy része ezen keresztül kerülheti meg a Hormuzi-szorost.

Rijád a Perzsa-öbölből egy kelet–nyugati vezetéken képes nyersolajat szállítani a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe. Ha az innen induló hajók sem tudnak biztonságosan dél felé haladni, beszűkül Szaúd-Arábia egyik legfontosabb kerülő útvonala.

A hajók tulajdonosai akkor is módosíthatják útvonalukat, ha a szorosokat hivatalosan nem zárják le. Már a támadások kockázata is megemeli a biztosítási díjakat, a személyzet költségét és a szállítási időt. A hosszabb útvonalak miatt egy-egy hajó lassabban fordul vissza újabb rakományért, ami csökkenti a piacon ténylegesen elérhető szállítási kapacitást – számolt be róla a német gazdasági napilap, a Handelsblatt.