Szenzációs bejelentés: brutális hozamú gázkutat fúr a Mol-csoport, hamarosan termelésbe kapcsolják – most tényleg bedurrant a nyár az Adrián
Az INA által az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint a vállalat összesen öt új kutat fúr a horvát partok előtti tengeri térségben, mintegy 65 millió eurós (kb. 23,6 milliárd forintos) beruházással. A fejlesztés célja a még kitermelhető földgázkészletek feltárása és Horvátország hazai gáztermelésének növelése. Az INA 49,08 százalékos tulajdonosa a Mol, amely a társaság irányítási jogait is gyakorolja. A horvát állam 44,84 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.
Hamarosan termelésbe kapcsolják az első gázkutat
Az öt tervezett kútból elsőként az Ana-4 DIR jelű kút készült el, amely 1282 méteres mélységet ért el. A kezdeti vizsgálatok három rétegben jeleztek kitermelhető földgázkészletet.
A kutat a következő időszakban bekapcsolják a termelési rendszerbe, majd hosszabb tesztüzemben pontosítják várható kapacitását és a mező készleteit.
Az INA szerint az eredmény azt mutatja, hogy az adriai tengeri mezőkön további kitermelhető földgáz található. A vállalat a program folytatásával Horvátország ellátásbiztonságát kívánja erősíteni.
A vállalat által kiadott tájékoztatás szerint a fúrási műveleteket a Labin fúróberendezéssel végezték, amelyet az INA szolgáltató cégének, a CROSCO-nak a legénysége üzemeltetett.
Idén másodjára is olajfolt jelent meg az INA rijekai finomítója közelében a tengeren. A Mol-csoport horvát leányvállalata ugyanakkor jelezte, hogy komolyan vette a problémát, és megbízott egy világszerte elismert kármentesítő vállalatot – a július közepén történt fejleményről ebben a cikkben írtunk a Világgazdaság oldalán.
Az INA horvát olaj- és gázipari vállalat éves földgáztermelése jelenleg nagyjából 700 és 800 millió köbméter között mozog az észak-adriai és szárazföldi mezőkről. Ez a mennyiség a teljes horvátországi gázigény mintegy 35 százalékát fedezi.
Címlapi képünkön illusztrációs céllal az Adriai-tengeren található INA Ivana D gázplatform látható, amelyet a horvát olajipari vállalat üzemeltet / forrás: INA