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gázmező
INA
Adria
Mol

Szenzációs bejelentés: brutális hozamú gázkutat fúr a Mol-csoport, hamarosan termelésbe kapcsolják – most tényleg bedurrant a nyár az Adrián

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Új, napi mintegy 160 ezer köbméteres hozamú gázkutat tárt fel az INA horvát olaj- és gázipari társaság az Észak-Adrián – közölte a vállalat. Egy 160 ezer köbméteres napi hozamú gázkút kifejezetten jelentős termelőkapacitást jelent régiós viszonylatban, a mennyiség közel nagyjából 35 ezer háztartás napi teljes gázigényét képes fedezni.
VG - MTI
2026.07.21, 10:52

Az INA által az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint a vállalat összesen öt új kutat fúr a horvát partok előtti tengeri térségben, mintegy 65 millió eurós (kb. 23,6 milliárd forintos) beruházással. A fejlesztés célja a még kitermelhető földgázkészletek feltárása és Horvátország hazai gáztermelésének növelése. Az INA 49,08 százalékos tulajdonosa a Mol, amely a társaság irányítási jogait is gyakorolja. A horvát állam 44,84 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.

Logo of the croatian petroleum group INA, gáz
A horvát INA gáz- és olajipari vállalat egyik töltőállomása
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hamarosan termelésbe kapcsolják az első gázkutat

Az öt tervezett kútból elsőként az Ana-4 DIR jelű kút készült el, amely 1282 méteres mélységet ért el. A kezdeti vizsgálatok három rétegben jeleztek kitermelhető földgázkészletet.

A kutat a következő időszakban bekapcsolják a termelési rendszerbe, majd hosszabb tesztüzemben pontosítják várható kapacitását és a mező készleteit.

Az INA szerint az eredmény azt mutatja, hogy az adriai tengeri mezőkön további kitermelhető földgáz található. A vállalat a program folytatásával Horvátország ellátásbiztonságát kívánja erősíteni.

A vállalat által kiadott tájékoztatás szerint a fúrási műveleteket a Labin fúróberendezéssel végezték, amelyet az INA szolgáltató cégének, a CROSCO-nak a legénysége üzemeltetett. 

Idén másodjára is olajfolt jelent meg az INA rijekai finomítója közelében a tengeren. A Mol-csoport horvát leányvállalata ugyanakkor jelezte, hogy komolyan vette a problémát, és megbízott egy világszerte elismert kármentesítő vállalatot –  a július közepén történt fejleményről ebben a cikkben írtunk a Világgazdaság oldalán.

Az INA horvát olaj- és gázipari vállalat éves földgáztermelése jelenleg nagyjából 700 és 800 millió köbméter között mozog az észak-adriai és szárazföldi mezőkről. Ez a mennyiség a teljes horvátországi gázigény mintegy 35 százalékát fedezi.

Címlapi képünkön illusztrációs céllal az Adriai-tengeren található INA Ivana D gázplatform látható, amelyet a horvát olajipari vállalat üzemeltet / forrás: INA

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