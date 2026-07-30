Egymást érik a megállapodások, ebből a Janaf is tanulhatna: duplájára emelik a szállítást Magyarországra a horvátok – tovább javul az ellátásbiztonság
Megállapodott a horvát Plinacro és a magyar Földgázszállító Zrt. (FGSZ) a horvát-magyar földgáz-összeköttetés kapacitásának bővítéséről − közölte csütörtökön a horvát földgázszállító rendszerüzemeltető.
A két társaság közös nyilatkozata szerint 2026. december 31-től a Drávaszerdahely-Alsómiholjác (Donji Miholjac) határkeresztező pont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200 ezerről 400 ezer köbméterre növelnék.
Több gáz érkezhet Horvátország irányából
A fejlesztés lehetővé tenné, hogy a jelenleginél nagyobb mennyiségű földgáz érkezhessen Horvátországból Magyarországra. A Plinacro szerint ez erősítené a két ország energetikai összeköttetését, valamint javítaná Magyarország és a térség ellátásbiztonságát.
A két rendszerüzemeltető a szükséges műszaki, szabályozási és üzemeltetési feltételeket közösen készíti elő. A piaci szereplőket később tájékoztatják az új kapacitások igénybevételének részleteiről.
A beruházás növeli a Horvátországból elérhető földgáz mennyiségét, és erősíti a térség gázellátásának stabilitását
− mondta Ivica Arar, a Plinacro igazgatóságának elnöke.
A kapacitásbővítés hozzájárul Magyarország és a tágabb térség beszerzési forrásainak diverzifikálásához
− mutatott rá Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója, majd hozzátette, hogy a fejlesztés erősíti a horvátországi cseppfolyósított földgáz továbbítására szolgáló útvonalat a tengerparttal nem rendelkező országok felé.
A megállapodás kizárólag a földgázszállítást érinti, és nem kapcsolódik közvetlenül a két ország között az Adria-kőolajvezeték kapacitásáról és használati díjairól kialakult vitához.
Felemelkedőben egy másik energiaközpont
A magyar-horvát megállapodást hamarosan egy másik, ennél is jelentősebb bejelentés követheti. Hazánkat hamarosan egy új gázrendszerhez kapcsolhatják hozzá, amely hatalmas előrelépés lenne a diverzifikáció irányába.
Görögország szerint szeptemberben megszülethetnek a Vertikális Gázfolyosó létrehozásáról szóló megállapodások.
A projekt révén Szerbia és több délkelet-európai ország új lehetőséget kaphat a földgáz beszerzésére
− mondta Stavros Papastavru görög környezetvédelmi és energiaügyi miniszter.
A projekt célja, hogy összekapcsolja
- Görögország,
- Bulgária,
- Románia,
- Moldova,
- Ukrajna,
- Magyarország,
- Szlovákia
- és Szerbia
gázvezetékrendszereit. Ez lehetővé tenné, hogy a térség országai több forrásból és több útvonalon juthassanak földgázhoz, csökkentve az egyetlen beszállítótól vagy szállítási iránytól való függőséget. A rendszerbe bekapcsolódhat a Görögországba tengeri úton érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) is.