EU-GDP: olyan fordulat történt, aminek a magyar gazdaság nagyon örülhet – Európa motorját ez még nem pörgeti fel

Csütörtök reggel óta már tudjuk, hogy viselte a magyar gazdaság a kormányváltással együtt érkező újabb háború hatásait, majd megérkeztek a többi európai uniós ország számai is. Már korábban beszámoltunk a meghökkentő tényről, hogy az euróövezetben gyorsabb lett a drágulás, mint az EU nem eurót használó országaiban. Most az is bebizonyosodott, hogy az euróval fizetők gazdasági teljesítményben sem tűrik jobban a sokkot. "Normál működésben" mi a helyzet, azt nem tudjuk, mert a 2020-as évek eddig sokk hátán sokkot hoznak: lehet, hogy ez az új normál Európában.

A GDP és az iráni konfliktus: ezek a számok sem azt igazolják, hogy a forint helyett csak eurót kellene hagyni az automatákban Fotó: NurPhoto via AFP

Lássuk, mi a helyzet Európában és a magyarok régiójában, és mi a kilátás, különös tekintettel a kiemelten fontos német gazdaságra.

Az ukrajnai háború tetejébe az iráni háború kártékony hatásait mindenki megkapta Európában – sőt világszerte. Mivel kormányváltása óta Magyarország az euró gyors bevezetésére tesz, mindenkit kíváncsivá tett,

1. hogy kevésbé drágulnak-e az új bajban az euróövezet országai. Látványosan az ellenkezője történt: euró nélkül jobb.

2. A másik, amire mindenki kíváncsi volt, nem veti-e újra vissza az iráni háború az európai gazdaságokat, amelyek még magukhoz sem tértek az előző sokkokból, mivel az EU globális versenyképessége is megroppant. Az Eurostat friss adataiból kiderült: nem vetette őket annyira vissza, mint féltünk tőle, az euróövezet zászlóshajói azonban vánszorogva haladnak, és a nem eurót használók ebből az összehasonlításból is jobban jönnek ki. Magyar Péter euróbrosúrájába ez a történet sem fog bekerülni.

GDP – ebben sem az euróövezeti tagság jött be

Ami első ránézésre látszik: az új háború dacára az euróövezetben a második negyedévben 1 százalékosra duplázódott a belföldi össztermék (GDP) éves növekedésének üteme. A nem euróval fizetők kis csoportját (köztük a magyarokat) is tartalmazó EU-átlag azonban magasabb: 1,2 százalék.

Három fontos lábjegyzet:

A különbségben szerepet játszik az eurózónatag írek durva visszaesése, ami nem válságot tükröz, hanem a náluk hatalmas jelentőségű multik teljesítményének ingadozását. Még nincsenek benne a lengyelek, akiknek két hét múlva érkező számai bizonnyal növelik a nem eurótagok előnyét. Nem úgy az egy napra rá esedékes román számok. A dánok és a svédek kivételével a nem-euróövezeti tagok az EU keleti szárnyán helyezkednek el, ahol természetes a felzárkózás, azaz a nyugatinál gyorsabb gazdasági növekedés. A számokból tehát azt nem állapíthatjuk meg, igaz van a Tisza-kormánynak, vagy nincsen, ha az euróövezeten belül látja Magyarország gyorsabb fejlődését. Mindenesetre biztosan nem igazolják, és más országokban másképpen gondolják. Közben egyébként az is látszik, hogy vannak nálunk gyorsabb ütemre kapcsolt euróövezeti országok is.

Lábjegyzetnél fontosabb: az új számok, megerősítik, hogy az euróövezetben pont a "zászlóshajók", a legnagyobb gazdaságok nem hasítanak. Ők a régiónkat is visszafogják, amely ennek ellenére tud náluk gyorsabban növekedni a háborúk terhelte környezetben is.