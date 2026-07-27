A csótányok lázadása boríthatja lángba a világ legnagyobb országát: szinte kiszúrta a szemét, de Magyarország nem értette meg a tanulságokat

Egyre dagadó tüntetéssorozat Indiában – érdekes, de ilyent sokszor hallottunk már. Ha azonban hozzátesszük, hogy a Gen-Z lázadás érte el a világ legnépesebb országát, a korábbi erőszakos példákra gondolva már elkezdhetünk aggódni: ahogy Narendra Modi miniszterelnök is. A kontinensnyi India súlya a világgazdaságban egyre nagyobb, az energiapiacnak fontos szereplői és a világpolitikában is helyet követelnek. A hatások Európáig terjedhetnek, a tanulságok Magyarországig. Kitört "a csótányok lázadása".

A Gen-Z lázadás: Indiában a Csótány Néppárt kezdte, de elkezdett szélesedni és ki tudja, hová halad? Fotó: AFP

Nem most kezdődött, hanem már májusban, mostanra azonban országossá dagadt, a fővárosban tüntető diákok ezrei vertek tábort, és a Z generáció (1997 és 2012 közt születettek) tiltakozása elkezdett átgyűrűzni a kormány-ellenzék politikai harcba is.

Ahol mindez történik, az vásárlóerő alapon a világ harmadik legnagyobb gazdasága az Egyesült Államok és Kína után. Habár dollárban számolt GDP-ben most még a németek és a japánok is megelőzik őket, csak idő kérdése, hogy előre soroljanak. Hacsak... a Kína felemelkedését másoló expanzió nem fullad politikai zűrzavarba.

Miért " a csótányok lázadása"?

Ha az indiai mozgalom nevéről "a nemzet csótánya" jut eszünkbe, Nagy Feró lázadásának természetesen semmi köze hozzá: a történtek egy másik generáció miatt tanulságosak a számunkra is, Feróval a közös pont annyi, hogy az indiai tiltakozók is

maguk vállalták a kellemesnek nem nevezhető csúfnevet.

A tömegfelindulás a magyar Kutyapárthoz hasonlóan szatirikus jellegű, a tüntetéseket azóta is szervező Csótány Néppárt május 16-ai megalapításával kezdődött.

A mozgalom mára komoly kihívássá nőtte ki magát a hatóságok számára. Az online szatirikus platform eredetileg arra válaszul jött létre arra, hogy az ország főbírája a hírek szerint „csótányokhoz” hasonlított egyes munkanélküli fiatalokat.

A diákok a múlt hónapban ülősztrájkokba kezdtek. Tiltakozásuk hétfőn tovább erősödött: a parlament felé vonultak, miközben Modi és Dharmendra Pradhan oktatási miniszter ellen skandáltak – írja a Nikkei Asia. Kezdetben Pradhan eltávolítását követelték, de lassan a célkeresztbe kerül maga Modi is, miközben felbukkant a világos pártpolitikai dimenzió is. Pradhan a nyomás alatt szombaton lemondott.