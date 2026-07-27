A csótányok lázadása boríthatja lángba a világ legnagyobb országát: szinte kiszúrta a szemét, de Magyarország nem értette meg a tanulságokat
Egyre dagadó tüntetéssorozat Indiában – érdekes, de ilyent sokszor hallottunk már. Ha azonban hozzátesszük, hogy a Gen-Z lázadás érte el a világ legnépesebb országát, a korábbi erőszakos példákra gondolva már elkezdhetünk aggódni: ahogy Narendra Modi miniszterelnök is. A kontinensnyi India súlya a világgazdaságban egyre nagyobb, az energiapiacnak fontos szereplői és a világpolitikában is helyet követelnek. A hatások Európáig terjedhetnek, a tanulságok Magyarországig. Kitört "a csótányok lázadása".
Nem most kezdődött, hanem már májusban, mostanra azonban országossá dagadt, a fővárosban tüntető diákok ezrei vertek tábort, és a Z generáció (1997 és 2012 közt születettek) tiltakozása elkezdett átgyűrűzni a kormány-ellenzék politikai harcba is.
Ahol mindez történik, az vásárlóerő alapon a világ harmadik legnagyobb gazdasága az Egyesült Államok és Kína után. Habár dollárban számolt GDP-ben most még a németek és a japánok is megelőzik őket, csak idő kérdése, hogy előre soroljanak. Hacsak... a Kína felemelkedését másoló expanzió nem fullad politikai zűrzavarba.
Miért " a csótányok lázadása"?
Ha az indiai mozgalom nevéről "a nemzet csótánya" jut eszünkbe, Nagy Feró lázadásának természetesen semmi köze hozzá: a történtek egy másik generáció miatt tanulságosak a számunkra is, Feróval a közös pont annyi, hogy az indiai tiltakozók is
maguk vállalták a kellemesnek nem nevezhető csúfnevet.
A tömegfelindulás a magyar Kutyapárthoz hasonlóan szatirikus jellegű, a tüntetéseket azóta is szervező Csótány Néppárt május 16-ai megalapításával kezdődött.
A mozgalom mára komoly kihívássá nőtte ki magát a hatóságok számára. Az online szatirikus platform eredetileg arra válaszul jött létre arra, hogy az ország főbírája a hírek szerint „csótányokhoz” hasonlított egyes munkanélküli fiatalokat.
A diákok a múlt hónapban ülősztrájkokba kezdtek. Tiltakozásuk hétfőn tovább erősödött: a parlament felé vonultak, miközben Modi és Dharmendra Pradhan oktatási miniszter ellen skandáltak – írja a Nikkei Asia. Kezdetben Pradhan eltávolítását követelték, de lassan a célkeresztbe kerül maga Modi is, miközben felbukkant a világos pártpolitikai dimenzió is. Pradhan a nyomás alatt szombaton lemondott.
A Gen-Z lázadások "természetrajza" – mibe futhat mindez a világ legnépesebb országában?
Nézzük meg, hova futott ki másutt a Z generáció lázadása, aztán azt, meddig jutott a veszélyességi skálán India, majd azt, hogyan tükröződik a világjelenség Közép-Európában – mert tükröződik.
Az immár sok országon keresztülgázolt Z-lázadást nem központilag szervezik, bár a közös gyökereket érdemes elemezni, és a következő vonások tűnnek fel mindenhol:
- fiatalok és diákok adják a szervezőmagot;
- nincs hagyományos pártvezetésük (a "csótányoké" sem valódi párt);
- közösségi médián, mémeken és titkosított platformokon szerveződnek;
- a konkrét ügy gyorsan összekapcsolódik a korrupcióval, munkanélküliséggel és az elit kiváltságaival;
- gyakran a rendőri erőszak radikalizálja és szélesíti ki őket.
Intenzitását tekintve az indiai konfliktus még nem jutott a veszélyességi skála tetejének közelébe, Modi igyekszik ígéretekkel leszerelni, és kulcsfontosságú lehet, sikerül-e békés mederben tartani. (A hétfői tüntetés során könnygázt és gumibotokat is bevetettek és 180 ember megsérült, kétharmadrészt rendfenntartók.)
Eszkalálódása esetén kevésbé durva esetben akár előrehozott választásokhoz is vezethet, nagyon durva esetben azonban nem tudni, hova futhat ki. Már nagyobb és politikailag komolyabb, mint egy hagyományos diáktüntetés, de még nem
- döntött meg kormányt, mint Bangladesben, vagy Madagaszkáron;
- kényszerített ki jelentős országos politikai visszavonulást, mint Kenyában;
- okozott tömeges halálesetet vagy súlyos országos gazdasági károkat, mint több országban.
Néhány előkép, hogy lássuk a lehetséges kimeneteleket: ez eddig a Gen-Z lázadás
- Az India által szinte körbeölelt Bangladesben Sejk Haszina miniszterelnök 2024. augusztus 5-én lemondott és elmenekült az országból a diákok indította, országos felkeléssé szélesedő tiltakozások után. 2025. november 17-én távollétében halálra ítélték emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának vizsgálata szerint a 2024. július 15. és augusztus 5. közti események során akár 1400 ember is meghalhatott, és több ezren megsebesültek.
- A szintén szomszéd Nepálban a Gen-Z lázadását a közösségi média betiltása, a korrupció és a politikusok „nepo kids” gyermekeinek látványos gazdagsága robbantotta ki. Az első napon legalább 19-en, a teljes erőszakhullámban egyes összesítések szerint több mint ötvenen haltak meg. Felgyújtották vagy súlyosan megrongálták a parlamentet, minisztériumokat, politikusok lakóházait és vállalkozásokat. A veszteségeket nepáli források több milliárd rúpiára tették.
- Madagaszkáron 2025-ben háromhetes, fiatalok vezette tiltakozáshullám után Andry Rajoelina elnök elmenekült. Rendszerét a Gen Z-tüntetések súlyosan destabilizálták, majd a hadsereg puccsot végrehajtva átvette a hatalmat.
- William Ruto kenyai elnök 2024. június 26-án megtagadta a pénzügyi törvény aláírását, és kérte visszavonását, miután az adóemelések elleni, fiatalok által vezetett tiltakozások országossá váltak. A kormány már korábban is törölni kényszerült több vitatott intézkedést, mint a kenyérre kirovandó 16 százalékos áfát, a gépjárműadót és a mobilpénz-átutalások díjának emelését.
- Srí Lankán a tiltakozók 2022-ben elűzték Gotabaya Rajapaksa elnököt. Ez inkább "előfutár" volt, a tiltakozásokat nem csak fiatalok vezették, a rombolás mérlege több halott és sokszáz sebesült. Kormányzati épületeket foglaltak el és gyújtogattak; de az ország több tízmilliárd dolláros gazdasági összeomlását nem a tüntetések okozták, hanem az váltotta ki őket.
- Indonéziában a megélhetési gondok, költségvetési megszorítások, a katonai jogkörök bővítése és a képviselők juttatásai ellen tüntettek, bár a közvetlen kiváltó ok az volt, hogy egy 21 éves motoros futárt elütött egy rendőrségi páncélozott jármű. A 2025-ös erőszakhullám során legalább nyolc civil és három rendvédelmi személy haláláról számoltak be.
Azt hittük, csak a "harmadik világ"? A magunk szeme előtt láthatjuk
Amennyiben Indiában szabadulna el a pokol, a méretekről annyit: az eddigi tüntetések méretét legfeljebb húszezresre becsülték, de "a Csótányok" fiókját, ahogy létrehozták, egyből húszmilliónál többen kezdték el követni.
A "szikra" mindenütt más, Indiában például az eredeti kiváltó ok az volt, hogy állítólag kiszivátogtak az orovosi egyetemi felvételik kérdései. Gen-Z lázadás esetén aztán az eredeti problémához hólabdaszerűen ragad ezer egyéb probléma. Gyakorlatilag fű-fa.
Hasonló történt – és itt már Európában és a saját régiónkban járunk – Szerbiában, ahol az újvidéki pályaudvar előtetőjének összeomlása és a feltételezett korrupció indított véget nem, érő tüntetéseket.
Kormánybuktatás itt egyelőre nem lett belőle, ha a szándék meg is van rá, de az ország politikáját átszabta ez a nem szűnő feszültséget jelentő lázadás. Jelentkeztek és jelentkezhetnek még komoly politikai következmények a szomszéd Romániában, ahol az Alkotmánybíróság nemes egyszerűséggel megsemmisítette Călin Georgescu elsőfordulós elnökválasztási győzelmét, amelyet úgy szerzett, hogy meghódította "a TikTok népét", ugyanazokkal a jelszavakkal, amelyek a Gen-Z lázadás jellemzői.
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azt a példát, amely még Georgescu eseténél is világosabban és számunkra jól összehasonlíthatóan jelzi: a Z generáció, illetve a fiatalok Európában is a helyüket követelik.
A régiónkban is berögződött a gondolkodásba, mert évtizedekig tapasztalat volt, hogy a fiatalok hangosak, de szavazni nem mennek.
Ezzel szemben Lengyelország úgy választott tavaly ellenzéki elnököt, Karol Nawrockit, hogy hirtelen élesen megfordult a korábbi minta: a 18–29 év közötti lengyelek 76,3 százaléka jelent meg szavazni, sokkal magasabb arányban a 60 felettiek közt mért 64,3 százaléknál.
Ezt követte, hogy az áprilisi magyar választásokon a fiatalok zömének szavazataival menesztették az "establishmentet", a Fidesz-KDNP kormányt. Vagyis a Gen Z a régiónkban is a korábbi fiatal generációknál markánsabban fejezi ki a véleményét. Mindannyiunk szerencséjére azonban – és sokak félelmei ellenére – eddig nem azon a módon, amelyet már más országokban láthattunk, és amitől most Narendra Modi retteghet.
A hazai tanulságok nem csak visszamenőleg érvényesek, hanem előre tekintve is.