Végleg elvesztette a Google a pert: helybenhagyta az EU a 4,1 milliárd eurós Android-bírságot - ez mindenkit érinteni fog Európában

A Google elveszítette a csaknem egy évtizede tartó jogi csatát a 4,1 milliárd eurós uniós versenyjogi bírság ügyében, miután az Európai Unió legfelsőbb bírósága kimondta: az uniós szabályozó hatóság jogszerűen büntette meg az amerikai technológiai óriást, amiért visszaélt az Android operációs rendszer piaci erejével.

Jogerős: a Google visszaélt az Android operációs rendszer piaci erejével / Fotó: David Paul Morris

Az Európai Unió Bírósága (ECJ) csütörtökön úgy döntött, hogy a Google korábbi vereségét kimondó ítélet hatályban marad. A döntés jogerős, és jelentős győzelmet jelent az Európai Bizottság számára, amely 2018 óta védi álláspontját az uniós bíróságokon.

A Google és anyavállalata, az Alphabet által benyújtott fellebbezést elutasítjuk, ezzel megerősítve a Google Kereső domináns piaci helyzetével való visszaélés miatt, az Android operációs rendszer kapcsán kiszabott bírságot

– közölte a bíróság.

Az Android üzleti modelljét is érinti a döntés

Az ítélet korlátozza az Android eddigi üzleti modelljét, amelynek keretében a Google ingyen biztosította operációs rendszerét, cserébe azonban feltételeket szabott a mobiltelefon-gyártóknak.

Az Európai Bizottság már 2018-ban azzal vádolta a Google-t, hogy három különböző módon sértette meg a versenyjogi szabályokat,

ezzel megerősítette keresőmotorjának piaci dominanciáját.

Akkor rekordösszegű bírságot szabtak ki a vállalatra.

A mostani döntés egyúttal megnyithatja az utat azok előtt a vállalatok előtt is, amelyek a Google magatartása miatt kártérítési pereket indíthatnak.

A Google szerint figyelmen kívül hagyták az Android nyitottságát

A Google közleményében azt írta: „z ítélet nem veszi figyelembe jelentős befektetéseinket annak érdekében, hogy az Android nyílt, együttműködő és ingyenes maradjon. Ettől függetlenül már 2018-ban módosítottuk szerződéseinket az eredeti döntésnek megfelelően, és továbbra is az innovációra, valamint a felhasználók, partnerek és fejlesztők számára biztosított nyitottságra összpontosítunk.”

Miért büntették meg a Google-t?

Az Európai Bizottság szerint a Google több módon is megsértette a versenyjogi szabályokat:

arra kötelezte az okostelefon-gyártókat, hogy a Google Keresőt és a Chrome böngészőt előre telepítsék, ha használni akarták a Play Áruházat,

egyes nagy gyártóknak és mobilszolgáltatóknak pénzt fizetett azért, hogy kizárólag a Google keresőjét telepítsék készülékeikre,

megakadályozta, hogy azok a gyártók, amelyek Google-alkalmazásokat kívántak előtelepíteni, a Google által nem jóváhagyott Android-változatokat használják.

Az uniós Törvényszék 2022 szeptemberében már helybenhagyta a Bizottság érveinek túlnyomó részét, ugyanakkor a bírság összegét 4,3 milliárd euróról 4,1 milliárd euróra mérsékelte, mivel egyes jogsértések esetében nem találta kellően megalapozottnak a Bizottság bizonyítékait.