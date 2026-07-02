Végleg elvesztette a Google a pert: helybenhagyta az EU a 4,1 milliárd eurós Android-bírságot - ez mindenkit érinteni fog Európában
A Google elveszítette a csaknem egy évtizede tartó jogi csatát a 4,1 milliárd eurós uniós versenyjogi bírság ügyében, miután az Európai Unió legfelsőbb bírósága kimondta: az uniós szabályozó hatóság jogszerűen büntette meg az amerikai technológiai óriást, amiért visszaélt az Android operációs rendszer piaci erejével.
Az Európai Unió Bírósága (ECJ) csütörtökön úgy döntött, hogy a Google korábbi vereségét kimondó ítélet hatályban marad. A döntés jogerős, és jelentős győzelmet jelent az Európai Bizottság számára, amely 2018 óta védi álláspontját az uniós bíróságokon.
A Google és anyavállalata, az Alphabet által benyújtott fellebbezést elutasítjuk, ezzel megerősítve a Google Kereső domináns piaci helyzetével való visszaélés miatt, az Android operációs rendszer kapcsán kiszabott bírságot
Az Android üzleti modelljét is érinti a döntés
Az ítélet korlátozza az Android eddigi üzleti modelljét, amelynek keretében a Google ingyen biztosította operációs rendszerét, cserébe azonban feltételeket szabott a mobiltelefon-gyártóknak.
- Az Európai Bizottság már 2018-ban azzal vádolta a Google-t, hogy három különböző módon sértette meg a versenyjogi szabályokat,
- ezzel megerősítette keresőmotorjának piaci dominanciáját.
- Akkor rekordösszegű bírságot szabtak ki a vállalatra.
- A mostani döntés egyúttal megnyithatja az utat azok előtt a vállalatok előtt is, amelyek a Google magatartása miatt kártérítési pereket indíthatnak.
A Google szerint figyelmen kívül hagyták az Android nyitottságát
A Google közleményében azt írta: „z ítélet nem veszi figyelembe jelentős befektetéseinket annak érdekében, hogy az Android nyílt, együttműködő és ingyenes maradjon. Ettől függetlenül már 2018-ban módosítottuk szerződéseinket az eredeti döntésnek megfelelően, és továbbra is az innovációra, valamint a felhasználók, partnerek és fejlesztők számára biztosított nyitottságra összpontosítunk.”
Miért büntették meg a Google-t?
Az Európai Bizottság szerint a Google több módon is megsértette a versenyjogi szabályokat:
- arra kötelezte az okostelefon-gyártókat, hogy a Google Keresőt és a Chrome böngészőt előre telepítsék, ha használni akarták a Play Áruházat,
- egyes nagy gyártóknak és mobilszolgáltatóknak pénzt fizetett azért, hogy kizárólag a Google keresőjét telepítsék készülékeikre,
- megakadályozta, hogy azok a gyártók, amelyek Google-alkalmazásokat kívántak előtelepíteni, a Google által nem jóváhagyott Android-változatokat használják.
Az uniós Törvényszék 2022 szeptemberében már helybenhagyta a Bizottság érveinek túlnyomó részét, ugyanakkor a bírság összegét 4,3 milliárd euróról 4,1 milliárd euróra mérsékelte, mivel egyes jogsértések esetében nem találta kellően megalapozottnak a Bizottság bizonyítékait.
Továbbra is célkeresztben a Google
Az Android-ügy egyike volt annak a négy nagy versenyjogi eljárásnak, amelyek Margrethe Vestager korábbi uniós versenyjogi biztos nevéhez fűződnek, és amelyek célja a nagy technológiai vállalatok piaci erejének korlátozása volt. Vestagert 2024-ben Teresa Ribera váltotta, de a Google továbbra is intenzív uniós vizsgálatok alatt áll.
- Az uniós Digitális Piacokról szóló jogszabály (Digital Markets Act – DMA) alapján a vállalatot idén már kötelezték arra, hogy az Android rendszeren megszüntesse a rivális mesterségesintelligencia-alapú keresőasszisztensek technikai akadályait, valamint osszon meg kulcsfontosságú adatokat más keresőszolgáltatókkal.
- Emellett a Google további szankciókra számíthat a DMA alapján amiatt, hogy az EU szerint saját szolgáltatásait jogtalanul részesíti előnyben a keresési találatokban,
- akadályozza az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Play Áruházon kívüli ajánlatokra irányítsák a felhasználókat,
- valamint külön vizsgálat folyik amiatt is, hogy egyes hírszolgáltatók tartalmait hátrébb sorolja a keresési eredmények között.