Az Európai Bizottság a következő napokban újabb súlyos versenyjogi döntéseket jelenthet be a Google ellen. Brüsszel több, különálló eljárás végére tesz pontot, amelyek eredményeként a technológiai óriásvállalat több százmillió eurós bírságra, napi kényszerbírságokra és új kötelezettségekre is számíthat. Viszont a döntések azt is megmutatják, hogy a többi nagy nyugati tech cég mire számíthat az Európai Uniótól, tehát nem a Google lesz az egyetlen áldozat.

Brutális csapást készít elő Brüsszel a Google ellen, a világ legnagyobb tech cégei készülhetnek a sarcokra – ennek az európai emberek fizethetik meg az árát / Fotó: Sergei Elagin

A Financial Times értesülései szerint a mostani intézkedések két, régóta húzódó vizsgálat lezárását jelenthetik. Az első ügyben az Európai Bizottság arra a következtetésre juthat, hogy a Google a keresőjében jogellenesen részesíti előnyben saját szolgáltatásait – például a Shopping, az utazási és más speciális keresési felületeket – a versenytársakkal szemben.

A másik eljárás a Google Play Áruház működését érinti. Brüsszel azt várja el, hogy az alkalmazásfejlesztők nagyobb szabadságot kapjanak arra, hogy felhasználóikat alternatív alkalmazásboltok vagy fizetési rendszerek felé irányíthassák.

Napi bírság is jöhet

A döntések nem csupán egyszeri pénzbüntetést jelenthetnek. A Bizottság belső dokumentumai szerint a Google szabályszegését „súlyosnak” minősíthetik, és amennyiben a vállalat 60 napon belül nem tesz eleget az előírásoknak, napi pénzbírságokat is kiszabhatnak rá. A vizsgálatok az Európai Unió Digitális Piacokról szóló jogszabálya (Digital Markets Act – DMA) alapján zajlanak, amely akár

a vállalat globális éves árbevételének 10 százalékáig terjedő bírságot is lehetővé tesz.

Az Alphabet tavaly 402,8 milliárd dolláros árbevételt ért el, vagyis elméletileg rendkívül jelentős pénzbüntetés is kiszabható.

A Google számára nem ismeretlenek az uniós versenyhatósági szankciók. A vállalatot 2017 és 2019 között különböző versenyjogi ügyekben összesen több mint 8 milliárd euróra bírságolták. Tavaly az Európai Bizottság az Apple-re 500 millió, a Metára pedig 200 millió eurós bírságot szabott ki a DMA megsértése miatt.

Trump korábban bírálta Brüsszelt

A mostani lépések különösen érdekesek abból a szempontból, hogy az elmúlt hónapokban enyhülni látszottak az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek a digitális szabályozás kérdésében.